Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng giải pháp từ Tài chính và Khoa học - Công nghệ

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn vào các “tư lệnh" ngành, mong đợi những giải pháp căn cơ, linh hoạt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đưa nền kinh tế tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Đình Xuân (đoàn Tây Ninh) cho biết, hoạt động chất vấn luôn thu hút sự theo dõi sát sao của cử tri và nhân dân cả nước. Đây không chỉ là dịp để người dân trực tiếp nghe các "tư lệnh" ngành giải đáp những thắc mắc thực tiễn, đánh giá năng lực quản lý và phản ứng chính sách của lãnh đạo các Bộ, ngành trước những tình huống phát sinh tại hội trường, mà còn là thước đo tinh thần trách nhiệm của Chính phủ.

Đánh giá về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính, đại biểu Nguyễn Đình Xuân cho rằng, trong bối cảnh các bộ, ngành được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn và vận hành mô hình mới, Bộ Tài chính đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số cho năm nay cũng như các năm tiếp theo.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân phân tích: Thứ nhất, Bộ Tài chính cần nắm chắc công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp - khu vực hiện đóng góp trên 60% nguồn thu ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp có phát triển và tăng trưởng bền vững thì mới bảo đảm nguồn thu và mục tiêu tăng trưởng chung.

Thứ hai là vấn đề đầu tư công. Mặc dù kết quả giải ngân thời gian qua đạt tích cực nhưng tiến độ tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn chậm. Cử tri và đại biểu quan tâm không chỉ ở khối lượng giải ngân mà quan trọng hơn là chất lượng đầu tư, liệu việc giải ngân đó có tạo được tiền đề, cơ sở hạ tầng cho tăng trưởng bứt phá trong những năm tiếp theo hay không.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) nhận định, giai đoạn hiện nay, đặc biệt là bước sang năm 2026 và các năm tiếp theo là thời điểm triển khai hàng loạt chính sách và dự án lớn nhằm tạo sức bật cho nền kinh tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Do đó, áp lực đối với Bộ Tài chính là rất nặng nề.

"Vấn đề cốt lõi đặt ra là làm thế nào để cân đối, tối ưu hóa các nguồn lực: Giữa nguồn lực Trung ương và địa phương, giữa ngân sách dành cho an sinh xã hội và ngân sách phát triển hạ tầng, đầu tư công. Điều này đòi hỏi sự sắp xếp, phân bổ ngân sách khoa học cùng sự điều hành vô cùng linh hoạt từ Bộ Tài chính nhằm tạo ra nguồn lực tốt nhất cho phát triển", đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, một số đại biểu Quốc hội cho rằng đây là yếu tố then chốt, đóng vai trò "chìa khóa" mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

Theo đại biểu Nguyễn Đình Xuân, thực trạng nhiều năm qua không ít công trình nghiên cứu khoa học sau khi hoàn thành còn rơi vào tình trạng "cất ngăn kéo" hoặc hiệu quả ứng dụng thực tiễn chưa tương xứng với kinh phí và năng lực đầu tư. Mặc dù thời gian qua đã có nhiều cơ chế, chính sách, luật và đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý mở đường cho khoa học - công nghệ phát triển, nhưng thực tiễn triển khai vẫn đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân nhấn mạnh, cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm về tiến độ giải ngân các dự án khoa học - công nghệ và quan trọng nhất là tính hiệu quả của từng đồng vốn đầu tư đã, đang và sẽ mang lại lợi ích thiết thực gì cho tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phân tích sâu hơn về vai trò của khoa học - công nghệ đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chỉ ra rằng, trong các mục tiêu phát triển, bên cạnh việc phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, chỉ tiêu tăng năng suất lao động bình quân xã hội đạt khoảng 8,6% là một thách thức rất lớn.

"Nhiều năm trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta chưa hoàn thành chỉ tiêu tăng năng suất lao động. Muốn tạo nên sự thay đổi bước ngoặt về năng suất lao động trong giai đoạn mới, con đường duy nhất là dựa vào sự bứt phá của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, cử tri kỳ vọng "tư lệnh" ngành Khoa học và Công nghệ sẽ làm rõ các giải pháp trọng tâm trong việc ứng dụng công nghệ, các chính sách đột phá nhằm biến khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển đất nước", đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ.