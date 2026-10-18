Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Khẳng định quyết tâm, tạo bứt phá cho năm 2027

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận ở tổ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bày tỏ đồng tình với Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của Chính phủ, song đại biểu Sầm Minh Hồ (Cao Bằng) cũng mong muốn Chính phủ cần tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn để tạo bứt phá cho năm 2027.

Thứ nhất, về chỉ tiêu tăng trưởng năm 2027, đại biểu cho rằng nên xem xét bỏ từ "phấn đấu" trong cụm từ "phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên" để khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của toàn hệ thống. Theo đại biểu, việc giao chỉ tiêu phải bảo đảm chắc chắn đạt được từ 10% trở lên, gắn liền với các giải pháp thực chất thay vì định tính.

Thứ hai, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đại biểu Sầm Minh Hồ cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến vi phạm tiêu cực tại khu vực công. Đại biểu nhấn mạnh “tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong cán bộ, đảng viên là mối họa lớn làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, cản trở nghiêm trọng sự phát triển và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín quốc gia trên trường quốc tế".

Do đó, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương phải đặt công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm minh vi phạm tiêu cực lên hàng đầu, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định để thu hút nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Chính phủ đã đạt được khi hoàn thành 14/15 chỉ tiêu chủ yếu trong bối cảnh nhiều khó khăn, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc (Đà Nẵng) nhấn mạnh, đây là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị. Điều này cho thấy hệ thống quy định hiện hành cơ bản đã đầy đủ, vấn đề cốt lõi hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, đại biểu cũng bày tỏ trăn trở về khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Lấy dẫn chứng từ thực tế khảo sát tại khu vực miền núi phía Tây Quảng Nam, đại biểu cho rằng người dân tại khu vực này vẫn còn rất nhiều khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn người dân ở khu vực Tây Bắc. Do vậy, đại biểu kiến nghị Chính phủ cần có nguồn lực và giải pháp căn cơ hơn để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ hoàn toàn hộ nghèo tại các địa phương.

Về công tác xây dựng pháp luật, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, tư duy lập pháp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển từ cách liệt kê quyền hạn sang trao không gian sáng tạo cho địa phương và cơ sở trong khuôn khổ pháp luật. Đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng vòng đời luật quá ngắn và tăng cường công tác giải thích áp dụng pháp luật để người dân, doanh nghiệp thuận lợi thực thi.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc cũng đề nghị Chính phủ làm rõ hơn thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở lớn; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa các dịch vụ công theo đúng chủ trương của Đảng.