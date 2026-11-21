Trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, đồng thời bày tỏ tin tưởng các nội dung được Quốc hội xem xét, thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, khơi thông mọi nguồn lực để đất nước bứt phá trong giai đoạn mới.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phan Thị Mỹ Dung đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá tổng quan về Kỳ họp thứ 2, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Tây Ninh) khẳng định đây là Kỳ họp mang nhiều dấu ấn đậm nét. Dù khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung khó, phức tạp mang tầm chiến lược, các đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Nhiều nội dung quan trọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh và thực hiện an sinh xã hội.

Nhìn nhận dưới góc độ tác động tới các địa phương, đại biểu Vũ Ngọc Lâm (đoàn Quảng Ninh) đánh giá, các quyết sách về kinh tế, đầu tư, tài chính và ngân sách được xem xét, thông qua tại Kỳ họp có mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2027. Điều này sẽ mở ra cơ hội và động lực mới trên ba phương diện chủ yếu.

Về giải phóng nguồn lực, tạo dư địa tăng trưởng, việc hoàn thiện đồng bộ, minh bạch các quy định về đầu tư, đất đai, đấu thầu, tài chính giúp địa phương đẩy nhanh thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư có tính dự báo cao. Qua đó, các địa phương có điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, tài sản công và khơi thông dòng vốn đang đình trệ tại các dự án chậm triển khai để chuyển hóa thành năng lực sản xuất mới.

Về nâng cao hiệu quả đầu tư công, trong bối cảnh ngân sách có hạn, việc phân bổ vốn gắn với mức độ sẵn sàng và tính khả thi của dự án sẽ giúp tập trung nguồn lực cho các công trình có tính kết nối, sức lan tỏa lớn. Theo đại biểu Vũ Ngọc Lâm, thước đo đầu tư công không chỉ nằm ở tỷ lệ giải ngân mà là công trình hoàn thành, việc làm mới và khả năng kích hoạt, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư xã hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Về tạo nền tảng tài chính - ngân sách bền vững, địa phương cần nuôi dưỡng nguồn thu từ việc mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đi đôi với cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài sản công.

Đại biểu Vũ Ngọc Lâm nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, động lực phát triển không thể chỉ dựa vào gia tăng vốn đầu tư mà phải chuyển dịch mạnh sang năng suất lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Đại biểu bày tỏ tin tưởng rằng, các nội dung được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp lần này sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, khơi thông mọi nguồn lực để đất nước bứt phá trong giai đoạn mới.