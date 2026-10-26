Bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Kết nối khoa học và công nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi kép

Hội nghị quốc tế diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 26-10, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị quốc tế – Phiên họp thường niên lần thứ 18 của Hội nghị Bàn tròn châu Á – Thái Bình Dương về Tiêu dùng và Sản xuất bền vững (APRSCP).

Hội nghị tập trung kết nối khoa học và công nghiệp, tìm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, cho các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 do UBND TPHCM chỉ đạo.

PGS-TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, nhấn mạnh cơ hội kết nối tri thức khoa học, kinh nghiệm quốc tế với nhu cầu thực tiễn. Đánh giá cao sự phối hợp của Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR), đồng chí lưu ý cần tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm nguồn tài chính xanh.

Theo ông Hoàng Văn Tâm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Bộ Công thương, chính sách cần được xây dựng trên bằng chứng khoa học và dữ liệu đáng tin cậy. Ông kỳ vọng các nhà nghiên cứu đóng góp ý kiến để xây dựng chính sách thiết thực, đo lường được hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp.

Trình bày về chiến lược kinh tế tuần hoàn của Nhật Bản, TS Sho Nakamura, Giám đốc phụ trách thúc đẩy xã hội tuần hoàn thuộc Bộ Môi trường Nhật Bản, giới thiệu các kế hoạch và chính sách thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên, tái chế. Ông lưu ý các quốc gia châu Á cần hài hòa đặc thù văn hóa với định hướng chung của khu vực, đồng thời dẫn chứng mô hình hợp tác xây dựng nhà máy chuyển rác thành năng lượng tại Bắc Ninh.

Ông Ajit Kumar, Vụ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ, phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam – Ấn Độ 2026, ngày 26-10 tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

GS Gopalakrishnan Kumar, Đại học Stavanger (Na Uy), phân tích sự kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo ông, các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam cần học hỏi, tiếp thu những mô hình thành công để tiết kiệm nguồn lực.

Từ kinh nghiệm của Na Uy, quốc gia có đường bờ biển dài và nguồn sinh khối, GS Kumar chỉ ra tiềm năng của mô hình nhà máy lọc sinh học (biorefinery), chuyển phụ phẩm thủy sản và chất thải hữu cơ thành vật liệu sinh học, bao bì và nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Đối với Việt Nam, ông đề xuất nghiên cứu sản xuất protein đơn bào (SCP) từ CO₂, thu hồi các chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho từ phụ phẩm thủy sản; tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý.

Bà Akiko Yamamoto, Trưởng nhóm Môi trường và Năng lượng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), đề nghị lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào các chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi xanh, hài hòa tiêu chuẩn sản phẩm, quy định thương mại và tài chính xanh trong ASEAN.

Đại diện UNDP cũng chia sẻ các dự án phân tích luồng vật chất tại Huế, giảm rác thải nhựa trong du lịch tại 6 nước ASEAN và cải thiện sinh kế cho 135.000 lao động thu gom rác phi chính thức. Bà đề xuất thành lập các vùng thử nghiệm trong khu vực nhằm định hình chuỗi giá trị tuần hoàn.