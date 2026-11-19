Bảo tàng Nam Sơn: Khi văn hóa là sức mạnh nền tảng cho hành trình bứt phá

Trong chương trình hoạt động sáng ngày 18/11/2026, Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới thăm Bảo tàng Nam Sơn – nơi lưu giữ và tái hiện trọn vẹn hành trình lịch sử, di sản văn hóa cũng như quá trình phát triển đổi mới sáng tạo vượt bậc của vùng đất Thâm Quyến. Theo chính quyền quận Nam Sơn, Bảo tàng Nam Sơn có ba phòng trưng bày thường xuyên kể lại lịch sử của quận. Cũng trong khu vực này, Bảo tàng cổ thành Nam Đầu lưu giữ hơn 300 hiện vật, giới thiệu lịch sử và di sản văn hóa của Thâm Quyến. Những thiết chế ấy lưu giữ ký ức của một vùng đất qua đồ vật, di tích và dấu tích đời sống, để câu chuyện về thành phố hôm nay có thể được đọc từ những lớp lịch sử lâu đời hơn thời kỳ đặc khu: Từ một khu vực gắn liền với các làng chài truyền thống và thị trấn biên giới, Thâm Quyến đã vươn lên trở thành siêu đô thị công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.

Chuyến thăm tại Bảo tàng Nam Sơn thể hiện rõ nét góc nhìn sức mạnh văn hóa chính là nền tảng nội sinh, là bệ đỡ tinh thần giúp Thâm Quyến nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và tạo nên kỳ tích phát triển hiện đại. Tại Thâm Quyến, văn hóa không bị tách rời khỏi sự phát triển kinh tế, mà trái lại, trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho khoa học - công nghệ và tư duy đổi mới.

Đánh giá cao sự phong phú, tinh tế của các tác phẩm, Phu nhân Ngô Phương Ly cũng giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật thêu truyền thống Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan phòng triển lãm chuyên đề về nghệ thuật chế tác túi vải thêu và túi thơm truyền thống Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tại bảo tàng, Phu nhân Ngô Phương Ly đã tham quan phòng triển lãm chuyên đề về nghệ thuật chế tác túi vải thêu và túi thơm truyền thống Trung Quốc. Đánh giá cao sự phong phú, tinh tế và tỉ mỉ của các tác phẩm, Phu nhân đã trân trọng giới thiệu đến nước bạn những nét đặc sắc của nghệ thuật thêu truyền thống Việt Nam. Phu nhân nhấn mạnh rằng, dù mỗi dân tộc sở hữu phong cách nghệ thuật riêng biệt, nhưng nghệ thuật thêu truyền thống của cả Việt Nam và Trung Quốc đều kết tinh từ sự khéo léo của người thợ, cùng phản ánh tâm hồn và lưu giữ những giá trị văn hóa quý báu được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em: Mô hình đối tác công-tư cho mục tiêu an sinh xã hội

Chiều cùng ngày, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến. Được chính quyền thành phố đầu tư xây dựng như một công trình kiến trúc xanh thân thiện với môi trường, rực rỡ sắc màu và tọa lạc tại vị trí trang trọng ngay trung tâm đô thị, công trình thể hiện tầm nhìn và sự cam kết sâu sắc của chính quyền thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát triển thế hệ tương lai.

Toàn cảnh Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em Thâm Quyến về đêm lung linh và rực rỡ sắc màu. Ảnh: gooood.cn

Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em là công trình kiến trúc xanh thân thiện với môi trường, rực rỡ sắc màu và tọa lạc tại vị trí trung tâm đô thị. Ảnh: gooood.cn

Ý nghĩa thiết thực của công trình không chỉ dừng lại ở quy mô kiến trúc, mà nằm ở mô hình vận hành huy động doanh nghiệp tham gia theo phương thức đối tác công tư với những ưu tiên chức năng công ích dành cho phụ nữ, trẻ em và gia đình. Công trình mang lại một thông điệp rõ ràng về mặt thực tiễn, đó là chăm lo cho phụ nữ và trẻ em không chỉ là trách nhiệm riêng của chính quyền, mà là sứ mệnh chung cần sự chung tay, chia sẻ nguồn lực của toàn xã hội.

Hiệu quả của mô hình có thể nhìn thấy qua cách các gia đình sử dụng tòa nhà. Trẻ em có thể đọc sách, xem biểu diễn và tự thao tác với các mô hình trong khu khám phá. Cha mẹ có thêm lựa chọn về dịch vụ chăm sóc trẻ, còn các tổ chức xã hội có địa điểm để tổ chức hoạt động cộng đồng. Theo số liệu do chính quyền Thâm Quyến công bố vào năm 2024, kể từ khi mở cửa trở lại, tòa nhà đã tổ chức 955 hoạt động, gồm các chương trình giáo dục, biểu diễn, đọc sách và chợ cộng đồng. Công trình cũng được đưa vào danh sách những kinh nghiệm xây dựng không gian đô thị thân thiện với trẻ em có thể nhân rộng ở Trung Quốc.

Trăn trở về mục tiêu phát triển bao trùm và ủng hộ nhóm yếu thế

Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly đã nghe giới thiệu tổng thể về kiến trúc xanh, công năng tiết kiệm năng lượng và mô hình vận hành hiện đại của Tòa nhà. Phu nhân dành thời gian tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như dệt nhuộm lụa Hương Vân Sa (Vân Sa), nghệ thuật cắt giấy thủ công và nặn tạo hình.

Phu nhân Ngô Phương Ly tìm hiểu cách dệt nhuộm lụa Hương Vân Sa (Vân Sa). Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly dành thời gian tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly trải nghiệm nghệ thuật trà truyền thống. Ảnh: TTXVN

Trong không khí thân tình và ấm áp, Phu nhân đã trực tiếp tham quan Bảo tàng khám phá khoa học dành cho trẻ em và gian hàng robot do chính các em nhỏ tự tay lắp ráp và vận hành. Phu nhân cũng dành thời gian trải nghiệm không gian rèn luyện tri thức - thể chất cùng các lớp học mầm non sáng tạo, nơi công nghệ, thiên nhiên và nghệ thuật hòa quyện để khơi dậy tư duy logic, trí tò mò và nuôi dưỡng nhân cách trẻ. Bên cạnh đó, Phu nhân cũng thăm gian hàng từ thiện và không gian trưng bày lịch sử đóng góp của các thế hệ phụ nữ trong quá trình xây dựng thành phố.

Từ những quan sát thực tế, Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao không gian trưng bày phụ nữ tại Tòa nhà, khẳng định rằng phụ nữ không chỉ đơn thuần là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà chính là chủ thể trực tiếp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trước những thách thức mang tính toàn cầu như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, già hóa dân số và biến đổi khí hậu, Phu nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền mạnh mẽ hơn cho phụ nữ làm chủ công nghệ, đồng thời trang bị cho trẻ em tư duy sáng tạo, kỹ năng số và năng lực thích ứng linh hoạt.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm không gian rèn luyện tri thức - thể chất của các em nhỏ tại Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các em nhỏ tại không gian vui chơi bên trong Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các em nhỏ tại Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em thành phố Thâm Quyến. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly xem các robot do trẻ em lắp ráp tại Tòa nhà Phụ nữ và Trẻ em. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly trò chuyện với các em nhỏ đang tập làm đầu bếp. (Ảnh: TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly xem các em nhỏ đang tập làm lính cứu hỏa. (Ảnh: TTXVN)

Những mô hình sinh động tại Thâm Quyến gợi mở nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam trong thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm (inclusive development); đồng thời cũng gặp gỡ với các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. Một không gian học tập, vui chơi có ý nghĩa bao trùm khi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng tiếp cận được. Dịch vụ chăm sóc trẻ có thể giúp phụ nữ có thêm thời gian học tập và làm việc. Gian hàng từ thiện và sự tham gia của các tổ chức xã hội tạo thêm kênh để cộng đồng hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Đó là những nội dung cụ thể có thể đưa vào các cuộc trao đổi mà Phu nhân đề cập, từ cách tổ chức hoạt động cho trẻ đến cách huy động nguồn lực để dịch vụ đến được với nhiều gia đình hơn.

Việt Nam vốn có hệ thống Cung thiếu nhi, Nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng và các chương trình hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai nhằm bảo vệ nhóm yếu thế. Việc kết hợp giáo dục khoa học - công nghệ, bảo tồn di sản và huy động nguồn lực xã hội hóa chính là chìa khóa để bảo đảm sự tiến bộ xã hội, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.

Kết thúc chuyến thăm, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và triển khai nhiều chương trình hợp tác dành cho phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên.

Những hoạt động giao lưu văn hóa và an sinh xã hội sâu sắc này đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.