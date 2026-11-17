Với điều kiện thuận lợi của vùng gò đồi, vùng đồng bằng và biển, xã Bến Hải có nhiều điều kiện kết nối giao thương, phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao; từ đó tạo nguồn thu nhập ổn định và nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Những năm qua, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả về phát triển kinh tế. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giai đoạn 2023-2025) đạt 9%/năm. Dịch vụ-thương mại phát triển nhanh về quy mô, loại hình; chất lượng dịch vụ ngày càng nâng lên, đáp ứng nhu cầu đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Một góc xã Bến Hải hôm nay - Ảnh: N.D

Nông, lâm nghiệp và thủy sản từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với khai thác và phát huy hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, xã Bến Hải đã đẩy mạnh hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác, từng bước nâng cao vai trò trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiệu quả, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hiện nay trên địa bàn xã có 4 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác. Các tổ hợp tác đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa và hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

Mô hình tổ hợp tác ở thôn Trung Giang thời gian qua đã hỗ trợ cho bà con về kỹ thuật, quy trình chăm sóc dưa lưới trên cát với diện tích hơn 2ha. Nhờ vậy chất lượng dưa lưới được nâng lên và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt vào dịp Tết, mô hình dưa lưới của thôn đã mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Bùi Quang Miêng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bến Hải cho biết “Sự hỗ trợ của tổ hợp tác ở các thôn trên địa bàn xã đã giúp bà con nông dân biết cách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất, chất lượng của các sản phẩm được nâng lên. Đây là một lợi thế giúp người nông dân có việc làm ổn định hơn”.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bến Hải đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và chăm lo đời sống nhân dân.

Qua hơn 1 năm đi vào hoạt động đến nay tất cả các lĩnh vực đều có sự chuyển biến rõ nét. Đời sống của người dân không ngừng nâng lên. Người dân hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt trong các mô hình dân vận khéo của xã phát động đều nhận được sự quan tâm của người dân. Hiện nay toàn xã đã xây dựng được 64 mô hình dân vận khéo ở các lĩnh vực như: Kinh tế, nông thôn mới, chuyển đổi số…

Mô hình dân vận khéo “Sáng xanh sạch đẹp an toàn” tại thôn Xuân Hải do UBMTTQVN xã Bến Hải phát động vào đầu tháng 9/2026. Mô hình này được người dân đồng tình và hiến đất để mở rộng tuyến đường, trồng cây hai bên đường tạo khuôn viên xanh, sạch đẹp. Bà Phan Thị Phượng ở thôn Xuân Hải, xã Bến Hải, chia sẻ, gia đình bà đã hiến 5m2 đất để xây dựng tuyến đường. Hiến đất mở rộng đường không chỉ tạo ra con đường đẹp mà còn mở rộng không gian phát triển quê hương...

Trong hành trình triển khai mô hình dân vận khéo của xã Bến Hải đã ghi dấu rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân. Nhờ vậy đã có nhiều mô hình đạt hiệu quả, nâng cao đời sống cho người dân và tạo sự đồng thuận trong dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, giúp người dân chủ động phát triển kinh tế và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, khoảng cách giữa chính quyền và người dân ngày càng được rút ngắn; các kiến nghị được tiếp nhận nhanh hơn, những vướng mắc được giải quyết ngay từ cơ sở, nhiều mô hình phát triển cộng đồng được hình thành từ chính nhu cầu của người dân. Đây là kết quả rõ nét nhất của việc tạo lòng tin ở người dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới tại Bến Hải.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bến Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra chỉ tiêu: Giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm từ 7%-8%; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 16.000-16.500 tấn; sản lượng thủy sản hàng năm đạt trên 3.500 tấn. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt nông thôn mới và có 30% thôn đạt thôn kiểu mẫu.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bến Hải Dương Đức Hạnh, để đạt được các tiêu chí đó sự đóng góp của người dân rất quan trọng. Bởi hợp lòng dân, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia chính là giải pháp để góp phần vào xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.