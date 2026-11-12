Bến du thuyền thu hút nhiều người dân đến tham quan

Những ngày gần đây, khu vực cầu cảng cá Tân Sơn (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) thu hút đông người dân, đặc biệt là giới trẻ trong và ngoài tỉnh, đến tham quan, chụp ảnh bên những chiếc du thuyền sang trọng, hiện đại. Hình ảnh những con tàu có thiết kế như ở các bến du thuyền châu Âu xuất hiện tại "quê lúa" nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ông Phạm Bá Cường, Phó Giám đốc sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn đóng tàu Ðại Dương cho biết, đơn hàng đóng du thuyền của công ty đã ký đến nửa đầu năm 2029, với kế hoạch mỗi năm công ty xuất bến bàn giao khoảng 15 chiếc cho khách hàng. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Du khách Nguyễn Huy Hùng (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sau khi nhìn thấy nhiều hình ảnh trên mạng, nhân dịp về thăm quê ngoại, anh đưa gia đình đến tận nơi tham quan. Anh khá bất ngờ khi biết những chiếc du thuyền có thiết kế đẹp này được đóng ngay tại địa phương.

Địa điểm thu hút người dân, gây "sốt" trên mạng xã hội là bến du thuyền Đại Dương thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đóng tàu Đại Dương (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên). Tiền thân là Nhà máy Đóng tàu Đại Dương, thành lập năm 2008, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đóng mới, sửa chữa và hoán cải tàu biển, phương tiện thủy nội địa. Đây là doanh nghiệp đi tiên phong cả nước trong lĩnh vực đóng du thuyền cao cấp.

Ông Phạm Bá Cường, Phó Giám đốc sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn đóng tàu Ðại Dương cho biết, từ năm 2014, công ty bắt đầu tham gia đóng du thuyền theo phong cách tân cổ điển. Sau đó, doanh nghiệp phát triển các mẫu du thuyền theo phong cách châu Âu, hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Một số sản phẩm tiêu biểu gồm Victorious, Doris Grand, Hera Empire Halong, Erina Grace và Peony Cruise. Khách hàng của công ty đến từ cả trong và ngoài nước.

Công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn đóng tàu Ðại Dương. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Các sản phẩm du thuyền của công ty chủ yếu được vận hành trên vịnh Hạ Long (thành phố Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (thành phố Hải Phòng). Một số sản phẩm khác phục vụ hoạt động du lịch trên các tuyến du lịch sông Hồng lên Phú Thọ, tuyến sông Sài Gòn đến Cần Giờ và trên sông Mê Kông đến Biển Hồ, đi Campuchia, đi Lào.

Theo ông Phạm Bá Cường, cùng với sự phát triển của du lịch, nhu cầu đầu tư du thuyền phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp ngày càng tăng. Nhiều chủ tàu lựa chọn đầu tư phương tiện mới để thay thế các tàu gỗ du lịch trước đây. Nhu cầu thị trường góp phần thúc đẩy số lượng đơn hàng của công ty tăng lên.

Nếu năm 2014, doanh nghiệp nhận đóng 5 chiếc du thuyền thì trong ba năm gần đây, số lượng đơn hàng mỗi năm đạt từ 12-15 chiếc. Riêng năm 2026, công ty nhận đóng 19 du thuyền. Trong số đó, chiếc có quy mô lớn nhất được thi công trong vòng một năm và đã bàn giao cho khách hàng tại Hà Nội, hiện khai thác trên vịnh Lan Hạ. Du thuyền này có 78 phòng, đạt tiêu chuẩn 6 sao, với vốn đầu tư 400 tỷ đồng, có chiều dài 109,6m, rộng 15,6m, chiều cao 6 tầng, 27m, và trọng lượng khoảng 2.800 tấn.

Du khách Nguyễn Huy Hùng (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, thấy nhiều hình ảnh này ở trên mạng nên nhân tiện về thăm quê ngoại, anh đưa cả vợ con cùng đến xem. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Cùng với việc mở rộng sản xuất, công ty từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm du thuyền. Ông Phạm Bá Cường cho biết, trước đây, phần lớn thiết bị nội thất phải nhập khẩu từ châu Âu. Đến nay, tỷ lệ nội địa hóa đã đạt khoảng 85%.

Hiện tại nhà máy đóng tàu của công ty có tổng diện tích khoảng 25ha, trong đó các phân xưởng có mái che chiếm 60% diện tích. Nhà máy có 900 lao động làm việc, trong đó có hơn 100 kỹ sư tay nghề cao, lương trung bình của mỗi công nhân đạt từ 30 - 35 triệu đồng/tháng.

Nhà máy đóng tàu của Công ty Cổ phần Tập đoàn đóng tàu Ðại Dương đang có 900 lao động làm việc. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Tuy nhiên, đóng du thuyền là lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề cao. Để chế tạo được những sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và chất lượng cao, người lao động cần tích lũy kinh nghiệm từ 8-10 năm. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp trong quá trình phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng đơn hàng ngày càng tăng.

Đến nay, công ty đã ký các đơn hàng đóng du thuyền đến nửa đầu năm 2029, với kế hoạch mỗi năm bàn giao khoảng 15 chiếc cho khách hàng. Nhu cầu thị trường cùng lượng đơn hàng đã ký tạo cơ sở để công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất trong những năm tới./.