Bến đỗ bình yên của người cán bộ kiểm ngư

“Làm vợ cán bộ kiểm ngư, tôi học được cách không đếm thời gian bằng ngày tháng mà đếm bằng những chuyến vươn khơi và đợi ngày cập bờ của anh”, lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo gói ghém cả những nhọc nhằn và niềm tự hào của một người vợ cán bộ kiểm ngư.

Chuyện tình của chị Thảo và anh Toàn bắt đầu từ những tin nhắn thăm hỏi qua mạng xã hội. Chính sự chân thành, mộc mạc của anh đã gắn kết hai người nên duyên vợ chồng. Chị từng nghĩ, cuộc sống vợ chồng sẽ giúp hai người gần nhau hơn. “Cưới rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục xa nhau. Có những chuyến công tác, anh đi biền biệt cả nửa năm trời, vừa về nhà chưa được bao lâu, anh lại tiếp tục ra khơi. Ngay cả những tháng bình thường, số ngày anh ở nhà với vợ con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nỗi nhớ anh nhiều hơn và có thêm cả những lo toan cho một tổ ấm”, chị Thảo chia sẻ.

Gia đình nhỏ của anh Nguyễn Văn Toàn.

Thử thách lớn nhất với chị Thảo là lúc mang thai và sinh bé Nhã Đan. Suốt thai kỳ, chồng vắng nhà, chị tự lo liệu mọi việc. Thời điểm chị vượt cạn đúng vào giữa dịch Covid-19, anh Toàn đang làm nhiệm vụ trên biển nên hai vợ chồng mất liên lạc. “Khi ấy, tôi chỉ mong được nghe giọng chồng động viên một câu”, chị Thảo nhớ lại.

Mãi đến khi có sóng điện thoại, anh Toàn mới hay tin vợ sinh. Thương vợ vượt cạn một mình, nhưng vì nhiệm vụ nên anh không thể về với vợ con... Đến khi bé Nhã Đan hơn 5 tháng tuổi, anh Toàn mới có dịp nhìn thấy con lần đầu. Khi ấy, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, anh xin cán bộ Chi đội cho được gặp con gái 5 phút, bảo đảm đúng quy định giãn cách xã hội. Chị Thảo bồng con đến cổng Chi đội Kiểm ngư số 3 để hai cha con gặp nhau. Cuộc gặp dẫu ngắn ngủi nhưng là niềm vui khó tả của gia đình nhỏ sau bao ngày chỉ biết hỏi thăm nhau qua màn hình điện thoại.

Trở lại với nhịp sống hiện tại, chị Thảo vẫn tiếp tục công việc hằng ngày. Sau giờ làm, chị lại trở về nhà chăm sóc con gái, vun vén tổ ấm. Mỗi lần chồng gọi điện về, câu chuyện của chị luôn xoay quanh sự bình an ở quê nhà, chuyện con ăn ngủ, lớn khôn. Đó là cách chị giúp anh yên tâm bám biển, theo dõi từng bước trưởng thành của con.

Những chuyến đi biển của anh Nguyễn Văn Toàn vẫn sẽ nối dài, chị Thảo cũng đã quen với những tháng ngày vắng bóng anh; quen mong đợi những cuộc gọi điện thoại mỗi lúc tàu cập bến; quen cả chuyện buồn vui chưa kịp kể. Đầu dây bên kia vang lên tiếng còi tàu, anh đành vội ngắt máy để trở lại vị trí thực hiện nhiệm vụ. Nhưng dẫu vậy, chị vẫn chọn cách chia sẻ, chỉ mong chồng cùng đồng đội luôn bình an rẽ sóng trong mỗi chuyến vươn khơi, bám biển để ngày trở về, cả nhà lại được quây quần bên mâm cơm ấm áp, nghe tiếng trẻ thơ ríu rít gọi “ba ơi”.