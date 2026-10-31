Bền chí lập nghiệp trên quê hương

Trang trại tổng hợp của ông Trần Thiện Thuật nằm trên một quả đồi ở thôn Lệ Kỳ, xã Quảng Ninh. Những ngày này, khi vườn cam bước vào vụ thu hoạch, thương lái tìm đến tận vườn thu mua, không khí trở nên rộn ràng hơn. Đằng sau thành quả ấy là hành trình lập nghiệp với không ít gian nan, thử thách của người nông dân dám nghĩ, dám làm.

Ông Trần Thiện Thuật chia sẻ: “Sau một thời gian buôn bán ở Nghệ An, tình cờ biết đến giống cam V2 có chất lượng ngon, vị ngọt đặc trưng, vợ chồng tôi nảy ra ý định đưa giống cam này về trồng trên đất quê hương”.

Vườn cam trồng theo hướng hữu cơ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình ông Trần Thiện Thuật - Ảnh Đ.N

Từ ý tưởng ban đầu, vợ chồng ông Thuật quyết định trở về quê lập nghiệp. Năm 2016, vợ chồng ông mua hơn 2ha đất đồi và bắt tay vào cải tạo để trồng cam. Từ một người chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, ông vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kiến thức, từng bước biến vùng đất khô cằn thành trang trại trồng cam theo hướng hữu cơ.

“Thời gian đầu khó khăn bủa vây, từ việc cải tạo đất đến nguồn vốn đầu tư đều thiếu thốn. May mắn được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, gia đình có thêm điều kiện để đầu tư sản xuất, từng bước hoàn thiện trang trại”, ông Thuật nhớ lại.

Từ những gốc cam đầu tiên, vợ chồng ông Thuật từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời lựa chọn hướng canh tác riêng của mình. Thay vì đặt nặng yếu tố mẫu mã bên ngoài, ông kiên trì với phương pháp trồng theo hướng hữu cơ, ưu tiên sử dụng phân chuồng, vôi và các chế phẩm sinh học tự tạo để chăm sóc cây, cải tạo đất và phòng trừ sâu bệnh. Đó là lựa chọn không dễ dàng, nhất là khi người trồng phải đối mặt với áp lực về năng suất, mẫu mã và thị trường tiêu thụ.

Ông Thuật chia sẻ: “Từ khi trồng cam đến nay, tôi chưa từng sử dụng thuốc hóa học. Nếu dùng thuốc, cam sẽ ít sâu bệnh, quả cam có thể đẹp hơn, trong khi cam trồng theo hướng hữu cơ quả xù xì, đôi khi bị thương lái chê. Tuy nhiên, vị ngọt tự nhiên của cam hữu cơ, nếu ai từng thử sẽ rất bất ngờ”.

Phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học - Ảnh: Đ.N

Kiên trì với hướng đi đã chọn, ông không chỉ chăm chút cho vườn cam mà còn kết hợp nhiều loại cây trồng theo hướng hữu cơ để tạo nguồn thu nhập ổn định. Trên diện tích đất đồi, gia đình ông trồng khoảng 600 gốc cam, gần 300 gốc ổi và 100 cây dừa. Riêng cam cho sản lượng khoảng 15 tấn mỗi vụ.

Ông Thuật còn chủ động phát triển chăn nuôi để đa dạng hóa sinh kế, giảm phụ thuộc vào mùa vụ. Trong đó, nuôi lợn được ông xác định là một hướng sản xuất quan trọng, góp phần tạo nguồn thu thường xuyên và tăng tính ổn định cho mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình. Hiện, gia đình ông duy trì đàn lợn nái khoảng 30-40 con, hằng năm xuất bán ra thị trường hàng trăm con lợn thịt.

Với mô hình trang trại tổng hợp, khép kín, ông đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương và thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Hà Xuân Hưng Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Ninh Hà Xuân Hưng cho biết: Với tinh thần cần cù, chịu khó, mạnh dạn đổi mới trong phát triển kinh tế, ông Trần Thiện Thuật, hội viên Hội Nông dân thôn Lệ Kỳ, đã xây dựng mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đây là mô hình tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp, góp phần lan tỏa phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong hội viên nông dân địa phương.

Từ quyết định trở về quê lập nghiệp đến mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi hiện nay, hành trình của ông Thuật là minh chứng cho nỗ lực vượt khó, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế của người nông dân. Sự hỗ trợ về vốn của địa phương cùng tinh thần cần cù, dám thay đổi đã giúp gia đình ông từng bước ổn định cuộc sống, tạo nền tảng vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính quê hương.