Bền bỉ tôn vinh hương sắc Việt

Kết nối văn hóa và vẻ đẹp thiếu nữ

Từ những vòng tuyển chọn đầu tiên đến đêm chung kết, các thí sinh tham gia Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ được đào tạo, rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử mà còn có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống sinh hoạt ở nhiều vùng miền. Các cô gái đã có chuyến đi đến miền đất Vị Xuyên, Tân Trào, thành Tuyên (tỉnh Tuyên Quang) để tìm hiểu về lịch sử, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa địa phương. Trong hành trình khám phá văn hóa Thăng Long-Kinh Bắc, các thí sinh trải nghiệm chuyến tàu Hà Nội-Từ Sơn, tìm hiểu về bảo vật, di sản, nghệ thuật, nghe và thực hành quan họ. Sau những trải nghiệm văn hóa này, Nguyễn Yến Trang, Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ: “Những không gian di sản được trải nghiệm trong khuôn khổ cuộc thi khiến tôi thêm hiểu và trân trọng, tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Với cương vị mới của mình, tôi mong muốn lan tỏa đến nhiều người trẻ về trách nhiệm lưu giữ, tiếp nối, sáng tạo trên các chất liệu văn hóa truyền thống”.

Khoảnh khắc đăng quang của tốp 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ở Hải Phòng-thành phố đăng cai tổ chức cuộc thi, nhiều cô gái lần đầu được tham gia các hoạt động: Dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, dâng hương tại Bến tàu không số K15, trải nghiệm đời sống tại quần đảo Cát Bà, khám phá vịnh Lan Hạ, tìm hiểu di sản Côn Sơn-Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu... Trên hành trình Hải Phòng xây dựng và định vị thương hiệu du lịch của thành phố, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng chia sẻ: “Hải Phòng có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, từ di sản văn hóa, lịch sử đến cảnh quan thiên nhiên, biển, đảo. Mỗi thước phim, hình ảnh về các thí sinh cùng cảnh sắc, con người Hải Phòng là tư liệu truyền thông phong phú, làm nổi bật một thành phố vừa có chiều sâu lịch sử, văn hóa vừa hiện đại, năng động, bứt phá. Chúng tôi hy vọng sự đồng hành trách nhiệm, tận tâm của Hải Phòng với Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về miền đất cảng trong lòng các thí sinh, nhân dân và du khách”.

Chủ đề “Miền hương sắc” của cuộc thi năm nay tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những khát vọng thanh xuân đã được thể hiện xuyên suốt các hoạt động, chương trình của cuộc thi. Điểm nhấn nghệ thuật là đêm chung kết ở ven biển Đồ Sơn, kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, trình diễn thời trang và nghệ thuật. Sân khấu rộng hơn 2.000m2, được lấy cảm hứng từ hình tượng lụa-chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam được gìn giữ, giao truyền qua nhiều thế hệ và hình tượng chiếc lá-tượng trưng cho sức sống, tuổi trẻ của người thiếu nữ. Trong các phần thi trình diễn trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội, 25 cô gái ở độ tuổi mười tám, đôi mươi sải bước ở những vị trí trung tâm, tỏa sáng trên sân khấu, thể hiện nhan sắc, vẻ đẹp hình thể và phong thái tự tin trước đông đảo khán giả.

Lan tỏa tinh thần cống hiến

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao 4 giá trị: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến. Danh hiệu, vương miện, phần thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực, sự trưởng thành của các cô gái trong hành trình hơn 6 tháng qua, nhưng trách nhiệm và sự cống hiến mới làm nên giá trị của ngôi vị ấy hôm nay và mãi về sau. Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại cuộc thi, các thí sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động cộng đồng và triển khai dự án nhân ái. Quá trình các cô gái tìm hiểu thực tế, xây dựng ý tưởng, triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường tại Tả Lèng (Lai Châu); thăm hỏi, chăm sóc người có công, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và trồng rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường biển tại Hải Phòng là những cơ sở quan trọng để Ban tổ chức đánh giá khả năng chia sẻ cũng như trách nhiệm với cộng đồng của các thí sinh. Tinh thần cống hiến được minh chứng rõ hơn cả thông qua câu trả lời của 5 người đẹp trong phần thi ứng xử. Trước những câu hỏi về quảng bá vẻ đẹp quê hương, về thúc đẩy hòa bình, hội nhập của đất nước, các thí sinh khẳng định giá trị của việc học tập, sáng tạo, làm chủ tương lai và thể hiện khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Bước ra từ hành trình của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, mỗi cô gái mang theo vẻ đẹp, câu chuyện và khát vọng của riêng mình. Những giá trị mà cuộc thi đề cao, trân trọng tiếp tục gợi mở, định hướng cho vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam hôm nay, cho những sáng tạo trong quảng bá di sản văn hóa và quá trình đăng cai một sự kiện văn hóa-giải trí lớn của đất nước.

Tốp 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 đều sinh năm 2006. Hoa hậu Nguyễn Yến Trang đến từ TP Hà Nội, cao 1,71m, số đo 3 vòng 79-58-88cm, là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh đến từ TP Hồ Chí Minh; Á hậu 2 Lê Phương Nghi đến từ tỉnh Gia Lai.