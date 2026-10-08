Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Giờ đây, những hội sách đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu, là niềm tự hào của Nhân dân Thủ đô.

Những gian hàng sách luôn được độc giả vây kín để tìm những cuốn sách mình yêu thích, những cuộc giao lưu về sách thu hút đông đảo giới trẻ là hình ảnh đọng lại với nhiều người trong Hội Sách Hà Nội 2026 vừa được tổ chức bên hồ Hoàn Kiếm trong những ngày đầu tháng 10. Đây là lần thứ 11, Hà Nội tổ chức Hội Sách nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), nhưng mỗi lần tổ chức, Hội Sách lại có những hoạt động mới mẻ, thú vị để thu hút công chúng đến với sách và văn hóa đọc.

Năm nay, nhiều cuộc tọa đàm được tổ chức xoay quanh những cuốn sách mới về Hà Nội. Cuốn “Hương vị phố cổ” là một trong số đó. Cuốn sách là sự kết hợp giữa ký họa và những tác phẩm tùy bút về ẩm thực, tái hiện những hình ảnh thân thuộc và tạo nên một phần không gian sinh hoạt đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội. Dẫn dắt độc giả khám phá Hà Nội là những người am hiểu từng ngóc ngách của phố cổ, điển hình như nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, người sinh ra, lớn lên ở phố Nguyễn Hữu Huân. Với cách tổ chức xây dựng và giới thiệu cuốn sách như thế, buổi giới thiệu sách “Hương vị phố cổ” đã thu hút nhiều độc giả thuộc các lứa tuổi khác nhau.

Cũng trong dịp này, hàng loạt sự kiện khác được tổ chức như: Tọa đàm kết hợp ra mắt sách “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý; giao lưu “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” với các tác phẩm kinh điển của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài; giới thiệu ấn phẩm “Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới” của tác giả Melinda French... Các gian hàng còn có hoạt động trải nghiệm viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ... Có mặt tại Hội Sách, độc giả Nguyễn Tiến Mạnh (phố Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội) cho biết: “Năm nào tôi cũng đi Hội Sách của thành phố vào dịp mùa thu để chọn sách cho mình, cho gia đình. Không khí của những gian hàng sách bên hồ Hoàn Kiếm rất sôi động, xứng đáng với tên gọi của một Hội Sách cấp thành phố”.

Trước Hội Sách Hà Nội 2026 ít ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tôn vinh những học sinh giành giải cao trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Cuộc thi năm nay thu hút tới 300.000 bài dự thi của học sinh từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Đây có thể coi là một con số kỷ lục về lượng bài thi trong một kỳ Đại sứ Văn hóa đọc. Ở nội dung bài viết, Ban Tổ chức ghi nhận việc nhiều em biết lựa chọn những cuốn sách có chiều sâu nội tâm của nhân vật gắn với câu hỏi của cuộc thi; nhiều bài viết đã lựa chọn những chi tiết đắt giá. Đáng chú ý, ở nội dung thi clip, nhiều em cho thấy khả năng tiếp cận công nghệ với những clip có kịch bản, hình ảnh minh họa, âm nhạc, lời dẫn sáng tạo.

Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện Ban Giám khảo cho biết: “Với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”, bài thi của các em cho thấy sách có thể trở thành người bạn, người thầy, mở ra những chân trời tri thức về lịch sử dân tộc, lịch sử Thủ đô, đất nước, con người, thiên nhiên, khoa học, văn học nghệ thuật; từ đó giúp các em biết yêu thương, sẻ chia, biết ước mơ và hành động để thực hiện ước mơ. Nhiều em lựa chọn những tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo, Đảng, Bác Hồ, các anh hùng dân tộc; qua đó khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”.

Cuộc thi cũng ghi nhận nhiều mô hình, kế hoạch, sáng kiến có ý nghĩa thực tiễn như xây dựng tủ sách lớp học, thư viện thân thiện, ngày hội đọc sách, câu lạc bộ đọc sách hay những sáng kiến ứng dụng nền tảng số để giới thiệu sách, xây dựng không gian đọc trực tuyến, kết nối người đọc qua mạng xã hội... Khép lại cuộc thi, Ban Tổ chức trao ba giải nhất (mỗi cấp học một giải), 15 giải nhì, 30 giải ba và nhiều giải thưởng phụ khác.

Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc dưới nhiều hình thức, chú trọng các độc giả trẻ, thí dụ như cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc hay Gia đình đọc sách. Hành trình bền bỉ ấy đang ghi nhận thành công mà nổi bật nhất là khi thời đại công nghệ đã bao trùm mọi ngõ ngách cuộc sống, hội sách không chỉ là một món ăn tinh thần, mà còn là niềm tự hào của Nhân dân Thủ đô.