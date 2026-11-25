Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: CTV

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định việc hưởng ứng không chỉ diễn ra trong một ngày, mà cần được tiếp nối bằng những hoạt động giáo dục thường xuyên, thiết thực, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa và hình thành nếp sống đẹp trong học sinh.

Giữ nét đẹp văn hóa từ những điều gần gũi

Ghi nhận tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà) ngày 25-11, nhà trường chú trọng rèn cho học sinh những thói quen tốt, cách ứng xử đẹp từ chính các hoạt động học tập và sinh hoạt hằng ngày. Nhà trường khuyến khích học sinh gìn giữ nét đẹp văn hóa từ những điều gần gũi như biết chào hỏi lễ phép, biết cảm ơn, giữ gìn vệ sinh chung và cư xử thân thiện với mọi người. Đó cũng là những điều được gửi gắm trong phong trào “Nói lời hay - Làm việc tốt - Yêu văn hóa Việt Nam” mà nhà trường kiên trì triển khai.

Trường TH và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà) đưa giáo dục văn hóa vào các hoạt động hằng ngày. Ảnh: CTV

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường chú trọng đưa những điều gần gũi vào hoạt động giáo dục và nền nếp hằng ngày. Phong trào “Nói lời hay - Làm việc tốt - Yêu văn hóa Việt Nam” giúp học sinh rèn cách chào hỏi, biết cảm ơn, quan tâm, chia sẻ và cư xử đúng mực. Qua những việc làm nhỏ, các em hình thành thói quen tốt, biết thể hiện tình yêu văn hóa bằng hành động cụ thể.

Trước đó, những cuộc thi như thiết kế bưu thiếp, làm tập san chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 cũng tạo cơ hội để các em thể hiện tình cảm với thầy cô, phát huy sự sáng tạo và tinh thần hợp tác. Theo cô Vân Hồng, nhà trường mong muốn học sinh không chỉ hiểu, yêu mà còn biết trân trọng, gìn giữ và thực hành những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Không chỉ qua việc tham gia các phong trào, học sinh còn được tìm hiểu văn hóa từ chính đời sống hằng ngày. Ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội (xã Suối Hai), các em đến từ nhiều dân tộc khác nhau, có dịp giới thiệu trang phục, món ăn, lễ hội và phong tục của dân tộc mình khi học tập, sinh hoạt cùng nhau. Qua đó, các em hiểu thêm nét riêng của bạn bè và trân trọng sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: CTV

Tại chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 23-11 ở không gian Hồ Văn trong quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám, gần 40 học sinh của trường biểu diễn hai tiết mục “Tây Nguyên đại ngàn” và “Thanh âm Tây Bắc - Sắc Mường tình Thái”. Qua điệu múa và trang phục, các em giới thiệu những sắc màu văn hóa của các dân tộc.

Điều đặc biệt là hai tiết mục do Trà My, cựu học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội biên đạo. Dù đã có gia đình và con nhỏ, Trà My vẫn thu xếp đưa con lên trường, ở lại hai ngày để cùng các em tập luyện. Em gái ruột của My cũng tham gia đội múa. Sự nhiệt tình của Trà My và các em đã mang đến những tiết mục đậm sắc màu văn hóa, làm phong phú chương trình nghệ thuật của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Điều ấy cho thấy, tình cảm với mái trường và ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa được tiếp nối giữa các thế hệ học sinh.

Theo ông Phan Lạc Dương, Hiệu trưởng nhà trường, đặc thù của trường nội trú tạo điều kiện để học sinh thuộc nhiều dân tộc cùng học tập, sinh hoạt và tìm hiểu văn hóa của nhau. Từ trang phục, món ăn truyền thống đến lễ hội, phong tục, mỗi em có thể chia sẻ nét riêng của dân tộc mình và khám phá nét đẹp trong văn hóa của bạn bè. Qua đó, học sinh thêm hiểu, trân trọng sự đa dạng và có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Nguyễn Hữu Phước, học sinh lớp 11A4 chia sẻ, em vui và tự hào khi được cùng các bạn biểu diễn tại chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Nhóm đã dành thời gian tập luyện và háo hức chờ đến ngày trình diễn. Qua tiết mục và những bộ trang phục Mường, Thái…, Phước mong muốn giới thiệu vẻ đẹp văn hóa các dân tộc đến mọi người.

Mở rộng không gian trải nghiệm cho học sinh

Từ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, việc đưa học sinh đến gần hơn với không gian văn hóa được nhiều phụ huynh quan tâm.

Học sinh Hà Nội trải nghiệm làm nghề truyền thống tại không gian Hồ Văn. Ảnh: CTV

Cùng con tham gia hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm và tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bà Trần Thị Mai (xã Tiến Thịnh) mong các trường tổ chức thêm chuyến đi thực tế tới làng nghề, cơ sở sản xuất. Cách làm này giúp học sinh hiểu văn hóa địa phương, nghề truyền thống và yêu cầu kỹ năng của từng ngành nghề, từ đó có thêm cơ sở định hướng học tập, nghề nghiệp.

Bà Trần Thị Mai cho rằng, được trực tiếp tham gia, quan sát và cảm nhận giúp học sinh tiếp cận văn hóa tự nhiên hơn. Các em có thể tìm hiểu cách người thợ làm ra sản phẩm, nghe câu chuyện về một nghề, hiểu thêm phong tục và nếp sống địa phương. Trải nghiệm thực tế đưa kiến thức gần với cuộc sống, khơi gợi sự trân trọng công sức lao động và giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô xác định việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong dịp 24-11, mà phải được các nhà trường cụ thể hóa bằng nội dung giáo dục thiết thực, duy trì thường xuyên trong năm học. Tình yêu văn hóa, ý thức trân trọng và gìn giữ giá trị truyền thống cần được vun đắp qua bài học, hoạt động trải nghiệm, nền nếp rèn luyện và cách ứng xử của học sinh.

Định hướng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục di sản, lồng ghép tự nhiên các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vào bài giảng, hoạt động giáo dục. Các trường phối hợp với bảo tàng, di tích, thiết chế văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng địa phương để mở rộng không gian trải nghiệm phù hợp lứa tuổi, cấp học. Học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được trực tiếp khám phá, tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo, qua đó tiếp nối, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp.