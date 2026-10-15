Bền bỉ những dấu chân tuần tra biên giới

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp với Đại đội Biên phòng 211, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tuần tra song phương.

Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới trên địa bàn xã Sốp Cộp. Trên những cung đường đồi núi hiểm trở, các cán bộ, chiến sĩ vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ từng cột mốc, đoạn biên giới. Đồng hành với Bộ đội là những người dân địa phương, am hiểu từng đường mòn, lối mở, trở thành những “cột mốc sống” nơi biên cương. Tranh thủ giải lao trên đường tuần tra, Đại úy Lò Văn Thắm, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, chia sẻ: Đơn vị phụ trách địa bàn xã Sốp Cộp, có hơn 24.700 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc, sinh sống tại 24 bản, trong đó có 4 bản giáp biên. Tuyến biên giới dài hơn 25,1 km, tiếp giáp với xã Mường Pợ, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều khu vực xa dân cư, trong khi hoạt động của tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Vì vậy, đơn vị đã chú trọng phát huy vai trò các tổ tự quản và sự tham gia của nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bộ đội kịp thời nắm tình hình, phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp. Trọng tâm là đổi mới công tác tuyên truyền, đơn vị cử cán bộ biên phòng trực tiếp xuống bản, đến từng hộ gia đình, sử dụng tiếng đồng bào để giải thích những nội dung liên quan đến Luật Biên giới quốc gia và các quy định về biên giới Việt Nam - Lào. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, họp bản, hoạt động của các đoàn thể; vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, tích cực cung cấp thông tin liên quan đến an ninh biên giới. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã phối hợp tổ chức 48 buổi tuyên truyền, thu hút 5.425 lượt người tham gia.

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp với Đại đội Biên phòng 211, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tuần tra song phương.

Cùng với tuyên truyền, đơn vị duy trì phân công 17 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản giáp biên, trực tiếp phụ trách, giúp đỡ 36 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Vừ Bả Dê, Trưởng bản Kéo Vai, phấn khởi nói: Có Bộ đội Biên phòng về sinh hoạt chi bộ, giúp đỡ các hộ khó khăn, bà con rất yên tâm. Những vấn đề phát sinh trong bản được trao đổi, tháo gỡ kịp thời. Được bộ đội thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, tự giác cùng bộ đội bảo vệ đường biên, cột mốc.

Từ sự đồng thuận của nhân dân, phong trào tự quản đường biên, mốc giới ở Sốp Cộp ngày càng phát huy hiệu quả. Đến nay, xã đã kiện toàn 24 tổ tự quản an ninh trật tự, với 108 thành viên tại 24 bản; duy trì 4 tổ tự quản đường biên, mốc giới ở các bản giáp biên, thu hút 296 hộ gia đình, 917 người dân đăng ký tham gia. Cùng với tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, các thành viên tổ tự quản đã tích cực nắm tình hình, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồn Biên phòng Nậm Lạnh và các tổ tự quản đã phối hợp tổ chức 32 đợt tuần tra mốc giới, với 263 lượt người tham gia. Từ gần 100 nguồn tin có giá trị do nhân dân cung cấp, đơn vị đã kịp thời phát hiện, xử lý 2 vụ vi phạm quy chế biên giới, ngăn chặn các vụ xuất nhập cảnh trái phép và triệt phá 3 vụ liên quan đến tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy.

Cán bộ Đồn biên phòng Nậm Lạnh hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cam Navel.

Cùng với phát huy sức mạnh của nhân dân, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh duy trì hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; phối hợp tuần tra song phương, trao đổi thông tin với Đại đội 211, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Trạm Công an Mường Pợ của nước bạn Lào. Qua đó, góp phần kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Trung tá Vì Văn Thinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, khẳng định: Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa, trước hết phải xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”. Đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, phát huy vai trò các tổ tự quản, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân; đồng thời duy trì hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia và các quy định về biên giới Việt Nam – Lào tại bản Lạnh, xã Sốp Cộp.

Trên những cung đường tuần tra nơi biên giới Sốp Cộp, sự đồng hành của nhân dân với cán bộ, chiến sĩ biên phòng là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.