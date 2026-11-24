Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ, ông Huỳnh Văn Ngoan đã được nghe tiếng đờn của cha và sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật đờn ca tài tử. Năm 17 tuổi, ông bắt đầu biết đờn và đến năm 22 tuổi đã có thể chơi đờn thành thạo. Từ đó, tiếng đờn trở thành bạn đồng hành, gắn bó với ông suốt chặng đường dài.

Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan luôn tâm huyết với nghệ thuật đờn ca tài tử.

Đến nay, sau 37 năm theo đuổi nghệ thuật, ông chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như: guitar thùng, đờn kìm, đờn sến, đờn cò… Dù vậy, ông vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, ông từng đến Thành phố Hồ Chí Minh học tập, tiếp thu thêm kiến thức và kinh nghiệm nhằm hoàn thiện "ngón nghề".

Không dừng lại ở niềm đam mê cá nhân, Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan còn tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu, liên hoan đờn ca tài tử trong và ngoài tỉnh. Là hội viên Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Cà Mau, thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Châu Thới, ông luôn nhiệt tình góp mặt trong các chương trình văn hoá, văn nghệ của địa phương để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan hướng dẫn cháu ngoại tập ca hát.

Điều đáng quý ở Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan là tình yêu nghệ thuật không chỉ thể hiện qua tiếng đờn, lời ca mà còn được vun đắp bằng việc truyền dạy cho thế hệ kế thừa. Trong gia đình, ông dành nhiều thời gian hướng dẫn con cháu tập nhịp, học ca, chơi đờn, với mong muốn truyền thống nghệ thuật của gia đình tiếp tục được nối dài.

Cô bé Nguyễn Ngọc Lành, 6 tuổi, cháu ngoại của ông, từ năm 5 tuổi đã được ông ngoại hướng dẫn những nhịp phách đầu tiên, tập hát các điệu lý và bài bản cổ nhạc. Với niềm yêu thích, đến nay em đã có thể hát được các điệu lý Tòng quân, Sâm thương cùng một số bài bản như: Nam ai, Nam xuân, Lưu thuỷ hành vân…

Hơn 15 năm qua, Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan tự nguyện mở nhiều lớp dạy đờn, dạy hát miễn phí cho người dân địa phương có đam mê. Với ông, việc trao truyền nghệ thuật không đặt nặng chuyện thù lao mà quan trọng là có thêm người biết đờn, biết ca, hiểu và yêu quý giá trị của đờn ca tài tử. Qua những buổi hướng dẫn tận tình, nhiều thế hệ học trò của ông đã trưởng thành, trong đó có những người trẻ tiếp nối niềm đam mê và có khả năng biểu diễn tốt.

"Tôi gắn bó với đờn ca tài tử đã nhiều năm nên càng thấm thía giá trị của loại hình nghệ thuật này. Tôi mong muốn ngày càng có nhiều người, nhất là thế hệ trẻ, cùng yêu thích và tiếp nối, để di sản của cha ông không bị mai một, tiếp tục được trao truyền, lan toả”, Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan chia sẻ.

Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống, góp phần gìn giữ nghệ thuật đờn ca tài tử.

Bên cạnh truyền dạy trực tiếp, Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan còn chủ động ghi hình các tiết mục đờn, ca và đăng tải lên YouTube. Đây là cách làm thiết thực nhằm lưu giữ những bài bản cổ, đồng thời mở rộng không gian lan toả nghệ thuật truyền thống trên nền tảng số, tiếp cận đông đảo công chúng ở nhiều nơi.

Bằng tình yêu nghệ thuật, sự tận tụy và tinh thần trao truyền cho thế hệ trẻ tiếp nối, Nghệ nhân Huỳnh Văn Ngoan đang góp phần nối dài mạch nguồn nghệ thuật truyền thống tại địa phương. Những lớp học miễn phí, những nhịp đờn được truyền lại cho con cháu và các thế hệ học trò chính là những hạt giống quý, nuôi dưỡng và lan toả tình yêu đờn ca tài tử./.