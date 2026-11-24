Theo cha học nghề từ năm lớp 7, khởi nghiệp với vài chục chum nước mắm

Ở tuổi 54, bà Đặng Thị Luận, trú tại phường Hải Ninh (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), thường xuyên có mặt tại khu sản xuất để kiểm tra từng mẻ nước mắm.

Cơ duyên với nghề làm nước mắm của bà Luận bắt đầu từ khi còn học phổ thông. Cha bà là ông Đặng Văn Bứu, từng làm kỹ thuật viên tại Trạm nước mắm Kỳ Ninh. Từ năm học lớp 7, bà đã theo cha đến nơi làm việc vào những ngày nghỉ, quan sát cách chọn cá, pha muối và ủ chượp.

Những kiến thức được truyền dạy khi ấy trở thành nền tảng để bà gắn bó với nghề suốt nhiều thập kỷ.

Hàng trăm chum nước mắm của gia đình bà Luận tại cơ sở chế biến. Ảnh: H.Th

Năm 1993, sau khi lập gia đình, bà Luận bắt đầu làm nghề thu mua hải sản. Công việc giúp bà tiếp xúc thường xuyên với nguồn nguyên liệu, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm về chế biến thủy sản.

Đến năm 1996, bà bắt đầu sản xuất nước mắm trên phần đất của gia đình ở vùng biển Kỳ Ninh, với khoảng 30-50 chum sành. Không có nhiều vốn, cũng chưa có hệ thống phân phối, bà chủ yếu làm theo phương pháp được cha truyền dạy rồi tự mang sản phẩm đến bán tại các chợ trong vùng. Khách hàng ban đầu phần lớn là người dân địa phương, sản lượng còn nhỏ và thu nhập chưa ổn định.

Để duy trì khách hàng, bà Luận thường xuyên lắng nghe nhận xét về hương vị sản phẩm, từ đó điều chỉnh cách lựa chọn nguyên liệu và quá trình chế biến. Tuy nhiên, đặc thù của nghề làm nước mắm khiến việc mở rộng sản xuất không thể diễn ra nhanh chóng.

Theo bà Luận, muốn có nước mắm ngon, trước hết phải chọn được cá tươi, phối muối đúng tỷ lệ và quan trọng nhất là không được nóng vội.

Cá sau khi trộn muối phải được đưa vào chum sành, ủ ít nhất 15 tháng. Một số mẻ cần gần hai năm mới đạt yêu cầu. Điều đó đồng nghĩa vốn đầu tư nguyên liệu bị đọng trong thời gian dài, trong khi chi phí sản xuất và sinh hoạt vẫn phải duy trì.

Với số vốn ít ỏi, bà Luận chọn cách tích lũy đến đâu đầu tư thêm chum đến đó. Khi khu đất gia đình không còn đủ diện tích, bà làm đơn xin chính quyền thuê thêm mặt bằng để mở rộng nơi sản xuất.

Bà Đặng Thị Luận, chủ nhân cơ sở nước mắm nổi tiếng.

Đến những năm 2000, hoạt động kinh doanh dần đi vào ổn định. Mỗi năm, cơ sở sản xuất khoảng 200-300 chum nước mắm. Thị trường tiêu thụ được mở rộng, nguồn thu tốt hơn giúp bà có điều kiện tái đầu tư nguyên liệu, thiết bị và tăng quy mô.

Biến cố thị trường và bước chuyển trong sản xuất

Năm 2016, bà Luận cùng 7 thành viên thành lập Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng. Mục tiêu là tổ chức thu mua hải sản trực tiếp từ ngư dân, chủ động nguồn nguyên liệu và phát triển hoạt động chế biến.

Tuy nhiên, cũng trong năm này, sự cố môi trường biển miền Trung xảy ra, khiến hoạt động khai thác, tiêu thụ thủy sản và sản xuất các mặt hàng chế biến tại Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo bà Luận, thời điểm đó, nước mắm sản xuất ra rất khó tiêu thụ do tâm lý e ngại của người mua. Trong khi đó, nguyên liệu đã thu mua vẫn phải đưa vào sản xuất, hàng tồn kho ngày càng lớn. Nhiều lô sản phẩm phải tiêu hủy, vốn liếng tích góp qua nhiều năm bị ảnh hưởng nặng nề. Tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Để duy trì hoạt động, bà sử dụng một phần khoản tiền bồi thường được nhận, đồng thời vay thêm ngân hàng để bổ sung nguồn vốn. Sau thời gian xoay xở, từ năm 2018, hợp tác xã từng bước khôi phục sản xuất, tìm kiếm lại khách hàng và điều chỉnh phương thức chế biến.

Nước mắm được ủ trong các chum sành.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là tập trung vào dòng nước mắm cá cơm thay vì sản xuất từ nhiều loại cá như trước. Hợp tác xã cũng chủ động tìm hiểu kỹ thuật mới, đầu tư máy móc nhằm giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ phương pháp ủ chượp truyền thống.

Bà Luận là một trong 96 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới".

Nguồn cá cơm được thu mua từ ngư dân địa phương. Sau khi lựa chọn, cá được phối trộn với muối theo tỷ lệ phổ biến một phần muối cho 5-6 phần cá rồi đưa vào chum sành hoặc bể để ủ trong thời gian dài.

Bà Luận thường chọn các tháng 2, 3 và 4 để bắt đầu muối cá cơm. Đây là thời điểm nguồn nguyên liệu dồi dào, thời tiết có nắng, thuận lợi cho việc phơi và ủ chượp.

Với dòng nước mắm đặc biệt có độ đạm 34, thời gian hoàn thiện có thể kéo dài hơn hai năm. Để kiểm soát chất lượng, mỗi chum đều được ghi rõ ngày sản xuất và số tàu đánh bắt, qua đó theo dõi nguồn gốc nguyên liệu.

Năm 2022, hợp tác xã đầu tư hơn một tỷ đồng xây dựng cơ sở sản xuất mới trên diện tích một ha tại thôn Tam Hải 2. Bên cạnh hệ thống chum sành truyền thống, đơn vị đưa vào sử dụng các bể nước mắm ứng dụng năng lượng mặt trời, góp phần giảm công lao động và chi phí.

Cơ sở nước mắm của bà Luận tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động ở địa phương.

Nỗ lực mở rộng thị trường cũng bắt đầu mang lại kết quả. Năm 2023, khoảng 50.000 lít nước mắm của hợp tác xã được xuất khẩu sang Nga và Angola. Đến cuối năm 2025, đơn vị tiếp tục đầu tư hàng tỷ đồng cho dây chuyền chiết rót nhằm nâng năng suất, đồng thời bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các sản phẩm đóng chai.

Theo bảng xếp hạng Top 17 sản phẩm nước mắm được đánh giá cao trên thế giới do TasteAtlas cập nhật ngày 18/11, nước mắm Luận Nghiệp đứng thứ 15, đạt 4,7/5 điểm. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sản phẩm có thể đi xa đến vậy", bà Luận nói.

Hiện nước mắm Luận Nghiệp có giá bán từ 45.000 đến 200.000 đồng/chai, tùy dung tích. Việc kinh doanh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các chợ truyền thống như những ngày đầu.

Con trai bà đảm nhận quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài địa phương.

Nước mắm của bà Luận lọt top 17 loại nước mắm ngon nhất thế giới.

Theo bà Luận, nhiều người sau khi sử dụng đã trở thành khách hàng thường xuyên, đặt mua qua xe khách hoặc dịch vụ bưu điện. Có người gọi điện chia sẻ đã quen với hương vị nước mắm Luận Nghiệp nên khó chuyển sang sản phẩm khác.

Tháng 4/2026, nước mắm Luận Nghiệp được công nhận đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Hiện HTX có hơn 3.000 chum sành và khoảng 100 bể ủ nước mắm. Sản lượng nước mắm đạt khoảng 400.000-500.000 lít mỗi năm. Doanh thu của hợp tác xã đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm.

Ngoài nước mắm, HTX còn sản xuất ruốc mặn, sứa muối, cá mờm rim lạc và thu mua thủy sản của ngư dân địa phương. Cơ sở tạo việc làm cho khoảng 30 lao động, trong đó 9-10 người làm việc thường xuyên, với mức lương 7-10 triệu đồng/người/tháng.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND phường Hải Ninh cho biết, cơ sở sản xuất nước mắm của bà Đặng Thị Luận là một trong những cơ sở làm nước mắm gia truyền có quy mô lớn trên địa bàn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở góp phần tiêu thụ hải sản cho ngư dân và tạo sinh kế cho người dân ven biển.