Bền bỉ giữ màu xanh những cánh rừng biên giới

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến việc đi lại, tuần tra trong rừng thêm khó khăn. Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì thường xuyên. Các tổ bảo vệ rừng bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát những khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Các tổ bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm soát những khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Trạm phó Trạm QLBVR số 1 Briíu Nhang A cho biết, đơn vị hiện được giao quản lý, bảo vệ hơn 56.607ha rừng trên địa bàn 3 xã Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương, trong đó có tuyến rừng tiếp giáp biên giới Lào dài 67,044km. Khu vực này còn lưu giữ nhiều cánh rừng nguyên sinh với những cây gỗ quý cổ thụ, hệ động, thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ. Vì vậy, bảo vệ rừng không chỉ góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường sinh thái và an ninh khu vực biên giới.

Xác định quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, những năm qua, Trạm chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tuần tra, truy quét trên toàn bộ diện tích được giao. Các khu vực giáp ranh, địa bàn trọng điểm, có nguy cơ xảy ra khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã và các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp được đặc biệt chú trọng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, qua các đợt tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, tháo dỡ 232 bẫy thòng lọng, 1 lưới bẫy chim; phá hủy 1 lán trại cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động trái phép trong rừng.

Bên cạnh tuần tra, truy quét, Trạm chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ rừng. Đơn vị phối hợp với các cộng đồng nhận khoán tổ chức 94 đợt tuần tra, truy quét trên diện tích rừng nhận khoán; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2026 với 1.350 hộ gia đình.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân. Trạm đã tổ chức tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR tại 64 cộng đồng thôn, thu hút 6.426 lượt người tham gia; đồng thời thực hiện các đợt tuyên truyền lưu động, phát 1.920 bản tài liệu về bảo vệ và PCCCR. Qua đó, vận động người dân cùng tham gia giữ rừng, không tiếp tay cho các hành vi khai thác, săn bắt trái phép.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, Trạm phân công cán bộ thường xuyên theo dõi cảnh báo trên hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên rừng của thành phố; bố trí lịch trực tại các tổ, chốt và tăng cường tuần tra ở những khu vực có nguy cơ cao. Khi xuất hiện điểm cảnh báo, lực lượng chức năng phối hợp với kiểm lâm địa bàn kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, trên diện tích rừng được giao quản lý không xảy ra vụ cháy nào trong mùa nắng nóng vừa qua.

Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng Đà Nẵng Võ Hùng Nhân đánh giá, thời gian qua, Trạm QLBVR số 1 đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh khu vực giáp biên giới Lào. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực bám rừng, bám địa bàn của tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị.

Giữa núi rừng Trường Sơn trùng điệp, hành trình giữ màu xanh đại ngàn vẫn còn nhiều gian nan. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ tài nguyên rừng, những người làm nhiệm vụ tại Trạm QLBVR số 1 tiếp tục vượt núi, băng rừng, góp sức gìn giữ những cánh rừng phòng hộ quý giá cho hôm nay và các thế hệ mai sau.