Bền bỉ gieo tri thức nơi vùng khó Khun Há

Chân dung cô Phùng Thúy Phương, Giáo viên Trường TH&THCS Khun Há (Lai Châu).

Đổi mới từ những bài giảng nơi vùng khó

Nhiều năm công tác tại Trường TH&THCS Khun Há, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, cô Phùng Thúy Phương luôn xác định trách nhiệm của người giáo viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải khơi dậy niềm yêu thích học tập, giúp học sinh tự tin khám phá và phát huy khả năng của bản thân.

Trong quá trình công tác, cô Phương đảm nhiệm giảng dạy môn Lịch sử - Địa lý, trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý. Với cô, mỗi môn học đều có những cách tiếp cận riêng, đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức và tìm tòi phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh.

“Đặc thù học sinh vùng cao đặt ra yêu cầu người thầy phải linh hoạt trong tổ chức hoạt động dạy học. Không thể chỉ truyền đạt kiến thức theo lối một chiều, tôi chú trọng tạo không khí học tập tích cực, khuyến khích học sinh quan sát, trao đổi, đặt câu hỏi và liên hệ kiến thức với thực tiễn cuộc sống” – cô Phương bày tỏ.

Trong các tiết ôn tập môn Lịch sử - Địa lý, cô chủ động sử dụng những kỹ thuật dạy học tích cực để học sinh không còn cảm thấy khô khan trước những con số, bản đồ hay hệ thống kiến thức cần ghi nhớ. Các em được tham gia hoạt động nhóm, trình bày ý kiến, hệ thống hóa kiến thức và tự đánh giá kết quả học tập. Qua đó, việc học không chỉ hướng tới ghi nhớ mà còn giúp học sinh hình thành năng lực tư duy, phân tích và vận dụng kiến thức.

Cô Phương cùng học sinh ôn luyện môn Địa lý.

Những tìm tòi trong chuyên môn của cô được cụ thể hóa bằng sáng kiến: “Sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học các tiết ôn tập nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và tạo hứng thú cho học sinh trong môn Lịch sử - Địa lý 7 (phân môn Địa lý) ở Trường TH&THCS Bản Hon và trường TH&THCS Hồ Thầu” vào năm 2024.

Sáng kiến được UBND tỉnh Lai Châu công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực đổi mới của cá nhân cô Phương mà còn cho thấy những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn giảng dạy tại cơ sở có thể chia sẻ, vận dụng rộng rãi hơn.

Không dừng lại ở việc đổi mới bài giảng, cô còn tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Cô từng là thành viên cốt cán cấp huyện, được giao nhiệm vụ thành viên Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Những nhiệm vụ này đòi hỏi năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự công tâm trong đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp.

Trái ngọt từ hành trình bồi dưỡng học sinh giỏi

Một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình công tác của cô Phùng Thúy Phương là thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý. Với học sinh vùng khó, để có được một giải thưởng trong các kỳ thi không chỉ cần sự nỗ lực của các em mà còn là quá trình đồng hành bền bỉ của giáo viên.

Cô Phương (bên trái) được UBND xã Khun Há biểu dương.

Cô Phương dành nhiều thời gian nghiên cứu nội dung, xây dựng hệ thống kiến thức, lựa chọn phương pháp ôn luyện phù hợp với năng lực từng học sinh. Trong quá trình bồi dưỡng, cô chú trọng giúp các em hiểu bản chất vấn đề, biết khai thác bản đồ, phân tích số liệu, giải thích các hiện tượng địa lý và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Quan trọng hơn, cô luôn động viên học sinh vượt qua tâm lý e ngại, mạnh dạn đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó.

Những nỗ lực ấy được thể hiện qua kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi liên tục trong nhiều năm. Từ năm học 2020-2021 đến 2025-2026, học sinh do cô Phương hướng dẫn đều đạt giải tại các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh. Đáng chú ý, năm học 2022-2023, đội tuyển có học sinh giành giải Nhất cấp tỉnh; năm học 2023-2024 có 4 học sinh đạt giải cấp tỉnh. Đến năm học 2024-2025, thành tích tiếp tục được khẳng định với 1 giải Nhất và 2 giải Nhì cấp tỉnh.

Cô Phương cùng 8 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2025 - 2026.

Năm học 2025-2026, học sinh do cô bồi dưỡng giành 6 giải cấp tỉnh và 8 giải cấp xã. Bên cạnh đó, cô còn hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, có dự án đạt giải cấp huyện. Những kết quả này cho thấy sự bền bỉ, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu của cô giáo vùng cao.

Đằng sau mỗi giải thưởng là những buổi ôn luyện, những lần cô trò cùng tháo gỡ một dạng bài khó, những kiến thức được củng cố và cả sự trưởng thành về tinh thần, phương pháp học tập của học sinh.

Ghi nhận những đóng góp trong công tác chuyên môn, nhiều năm liền cô Phương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2024, cô được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cô cũng nhiều lần được UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen, trong đó có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, cô Phương tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thi đua của ngành và địa phương. Cô đã 8 lần tham gia hiến máu tình nguyện, được Hội Chữ thập đỏ huyện tặng giấy khen. Cô cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện, các phong trào do nhà trường và địa phương phát động, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng.

Với cô Phùng Thúy Phương, những danh hiệu và phần thưởng là sự động viên đáng quý, nhưng điều có ý nghĩa lâu dài hơn chính là sự tiến bộ của học sinh. Từ những em còn rụt rè, thiếu tự tin, qua quá trình học tập và rèn luyện, các em dần biết chủ động tìm hiểu kiến thức, mạnh dạn thể hiện khả năng và có thêm niềm tin vào con đường học tập phía trước.

Với những thành tích nổi bật, cô Phương nhiều lần được các cấp vinh danh, khen thưởng và được lựa chọn là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Đặc biệt, việc được lựa chọn là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình công tác của cô. Sự vinh danh không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân mà còn tôn vinh những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nhà giáo đang ngày ngày vượt khó, tận tụy với học trò, góp sức nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa bàn còn nhiều gian khó.

Ở ngôi trường vùng cao Khun Há, bằng sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu nghề, cô Phương đang từng ngày góp sức vun đắp những mùa quả ngọt cho giáo dục địa phương. Những thành tích hôm nay cũng là động lực để cô tiếp tục đổi mới, cống hiến, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ tương lai.