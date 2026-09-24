Bền bỉ gieo những mùa yêu thương

Chị Đỗ Thị Hằng tất bật chuẩn bị quà Trung thu cho các em nhỏ ở Tà Năng

Chiếc “cầu nối” thiện nguyện vững chắc

Gần 12 giờ trưa, trong căn nhà nhỏ ở Đinh Trang Thượng, chị Hằng cùng các thành viên Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi An Lạc Hạnh vẫn tất bật chuẩn bị 500 phần quà, bánh Trung thu gửi đến trẻ em Tà Năng. Vừa trở về sau chuyến đi dài ngày xây cầu cho người dân Cà Mau, chị lại bắt tay vào công việc mới. Với chị, thiện nguyện đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống.

Sinh năm 1982, từng có thời gian dài điều trị bệnh, chị Hằng thấu hiểu những nhọc nhằn của người bệnh, nhất là với các gia đình nghèo khi chi phí khám, chữa bệnh trở thành gánh nặng. Từ sự đồng cảm ấy, năm 2015, chị cùng một số người thành lập nhóm thiện nguyện An Lạc Hạnh, với mong muốn mang niềm vui, sự an lành đến những hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày đầu, nhóm chỉ có vài thành viên, tự góp tiền mua quà hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Từ những việc làm nhỏ, nhóm dần tạo được niềm tin và kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm. Năm 2023, chị Hằng trở thành Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi An Lạc Hạnh, với hơn 40 thành viên. “Làm thiện nguyện phải giữ được niềm tin. Người ta tin mình thì mới gửi gắm tiền, quà để mình trao đến những người cần giúp đỡ”, chị Hằng chia sẻ. Vì vậy, minh bạch tài chính được chị đặt lên hàng đầu. Các khoản thu, chi đều được sao kê cụ thể, nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm được chuyển đến đúng hoàn cảnh. Khi nguồn vận động hạn chế, các thành viên chủ động gây quỹ bằng những việc gần gũi như xin rau từ Đơn Dương về bán, làm hoa giấy, bán quần áo… Từng khoản nhỏ được góp lại, trở thành nguồn lực để hành trình sẻ chia tiếp tục.

Chị Hằng (ngoài cùng, bên trái) cùng các thành viên An Lạc Hạnh trao quà cho người nghèo

Hạnh phúc là khi được cho đi

Từ sự tin tưởng của các nhà hảo tâm, những chuyến đi của An Lạc Hạnh ngày càng nối dài, từ bệnh nhân nghèo, trẻ em vùng khó đến người dân vùng thiên tai. Chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, chị Hằng đã vận động, trao hơn 1.000 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; kết nối hỗ trợ khoảng 40 trường hợp ốm đau, bệnh tật với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng; vận động xây dựng 12 cây cầu tại Cà Mau, kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng, trong đó Chi hội hỗ trợ 900 triệu đồng, còn lại người dân đối ứng. Chương trình “Tiếp bước tới trường” trao hơn 330 phần quà, tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Chị còn vận động mua xe cứu thương “0 đồng” trị giá khoảng 120 triệu đồng, hỗ trợ chi phí cấp cứu, chuyển viện cho bệnh nhân nghèo; vận động áo quan miễn phí cho những gia đình không đủ khả năng lo hậu sự. Tại Trung tâm Y tế Di Linh, chương trình phát cháo cho bệnh nhân được duy trì hằng tuần. Mỗi khi thiên tai xảy ra, chị lại kết nối nguồn lực trị giá hàng tỷ đồng để hỗ trợ người dân ở các vùng lũ.

Chi hội vừa khánh thành 12 cây cầu mới cho bà con ở Cà Mau

Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh nhận xét: “Chị Hằng là một trong những chi hội trưởng xuất sắc của hội. Chị luôn nhiệt tình, năng động, làm việc bằng cái tâm và giữ được sự minh bạch, uy tín trong quá trình vận động, hỗ trợ”.

Hơn 10 năm qua, An Lạc Hạnh đã trở thành nơi kết nối nhiều tấm lòng. Mỗi cây cầu được dựng lên, mỗi bệnh nhân được hỗ trợ, mỗi phần quà trao đi đều góp thêm một nhịp cầu sẻ chia. Và chị Hằng vẫn lặng lẽ, bền bỉ với hành trình gieo những mùa yêu thương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, chị Hằng đã vận động, trao hơn 1.000 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn; kết nối hỗ trợ khoảng 40 trường hợp ốm đau, bệnh tật với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng; hỗ trợ 900 triệu đồng xây dựng 12 cây cầu tại Cà Mau. Chương trình “Tiếp bước tới trường” trao hơn 330 phần quà, tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng.