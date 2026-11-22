Đằng sau những đổi thay ấy là bao năm tháng tận tuỵ, bền bỉ của đội ngũ nhà giáo. Với cô Nguyễn Thị Lương, giáo viên Trường Tiểu học Trịnh Minh Hưởng (xã Khánh Lâm), 24 năm gắn bó với mái trường là hành trình vượt qua bao cách trở đường rừng, sông nước để giữ lửa nghề, vun đắp ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.

Nhớ lại những ngày đầu về công tác, cô Nguyễn Thị Lương (quê Thanh Hoá) vẫn không quên những chuyến đi đầy gian nan. Đường đến trường có đoạn phải len lỏi qua rừng, có đoạn phải di chuyển bằng ghe, xuồng giữa mênh mông sông nước. Để thuận tiện đi lại, các thầy cô cùng góp tiền mua một chiếc xuồng làm phương tiện chung. Người này chờ người kia, cùng san sẻ từng chuyến đi, cùng vượt qua trở ngại để duy trì việc dạy học.

Cô Nguyễn Thị Lương chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh lớp chủ nhiệm đạt thành tích trong phong trào “Hoa điểm mười” tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Không chỉ giáo viên, hành trình đến lớp của học sinh cũng lắm gian nan. Nhiều em nhà ở xa trường, có em phải sống cùng ông bà để tiếp tục việc học. Cuộc sống gia đình còn thiếu thốn, đường sá cách trở khiến việc đến trường của các em không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, cô Lương cùng đồng nghiệp không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dành cho học trò sự quan tâm, động viên và sẻ chia. Với cô, đứng lớp không đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là đồng hành, nâng đỡ để các em không vì khó khăn mà dang dở con đường học tập.

24 năm trôi qua, vùng đất lâm phần đã có nhiều đổi thay. Những tuyến đường được đầu tư, việc đi lại của giáo viên và học sinh thuận lợi hơn trước. Điều kiện dạy và học từng bước được cải thiện. Dẫu vậy, theo cô Lương, điều giữ người giáo viên gắn bó lâu dài với mái trường vẫn là tình cảm dành cho học trò và mong muốn các em có cơ hội học tập tốt hơn.

Những dòng kênh len giữa vùng lâm phần vẫn là tuyến đường đưa nhiều học sinh đến trường, nối dài hành trình tìm con chữ nơi đất khó.

Và đôi khi, tình cảm thầy trò được gửi gắm qua những món quà mộc mạc mà ấm áp. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Trần Thu Thảo xúc động đón nhận những nhành hoa dại do học trò hái tặng.

Không phải những bó hoa rực rỡ, nhưng món quà nhỏ bé ấy vẫn đủ làm ngày tri ân thêm ấm áp. Bởi trong từng nhành hoa là tình cảm chân thành, sự yêu quý và lòng biết ơn của những đứa trẻ nơi vùng lâm phần dành cho cô giáo. Với người đứng lớp, có lẽ đó cũng là một trong những phần thưởng đáng quý nhất sau bao ngày tận tuỵ với học trò.

Những nhành hoa dại được học sinh dành tặng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sau sáp nhập Trường Tiểu học Trịnh Minh Hưởng và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, trường có 42 giáo viên, nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy học, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn. Toàn trường có 23 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện cũ, trong đó có giáo viên đạt cấp tỉnh.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, nhà trường tuyên dương, khen thưởng 62 học sinh có thành tích tốt trong đợt phát động thi đua; đồng thời có 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, đủ điều kiện tham gia hội thi cấp tỉnh. Những kết quả ấy là sự ghi nhận cho nỗ lực của thầy và trò, tiếp thêm động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Đến thăm, chia sẻ với tập thể nhà trường nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm Trần Hồng Ửng ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ giáo viên trong điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, nhất là đặc thù địa bàn vùng lâm phần. Đồng thời khẳng định, địa phương sẽ tiếp quan tâm, đồng hành cùng nhà trường, từng bước cải thiện điều kiện giáo dục, tạo môi trường học tập thuận lợi hơn cho học sinh.

Giáo viên Trường Tiểu học Trịnh Minh Hưởng được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, ghi nhận nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn.

Từ những chuyến ghe, xuồng vượt sông, xuyên rừng năm nào đến những con đường ngày càng rộng mở hôm nay, hành trình gieo chữ ở vùng lâm phần U Minh Hạ đã có nhiều đổi thay. Nhưng có những giá trị vẫn lặng lẽ được gìn giữ qua năm tháng, đó là tình yêu nghề, lòng tận tuỵ của đội ngũ nhà giáo, bền bỉ tiếp sức ước mơ tri thức cho những thế hệ học trò vùng khó./.