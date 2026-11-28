Những ngày đầu dựng hậu phương

Cuối năm 1976, khi hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí trên thềm lục địa phía Nam bắt đầu được triển khai, việc xây dựng cơ sở hậu cần phục vụ tàu khảo sát, chiến dịch khoan và vận chuyển vật tư, thiết bị ra biển trở thành yêu cầu cấp thiết. Đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, nguồn lực kinh tế còn hạn chế, trong khi đó công nghiệp dầu khí ngoài khơi lại đòi hỏi điều kiện kỹ thuật đặc thù.

Khi ấy, Vũng Tàu chưa có căn cứ hậu cần dầu khí đủ năng lực đáp ứng. Các nhà thầu nước ngoài phải sử dụng dịch vụ từ Singapore, làm tăng chi phí vận chuyển và hạn chế tính chủ động của phía Việt Nam. Việc xây dựng cơ sở hậu cần đầu tiên cho ngành trở thành một nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với chủ trương phát triển hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

Ngày 24-11-1976, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. 3 ngày sau, Ban Kiến thiết căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng Tàu được thành lập, trực thuộc Công ty Dầu khí Nam Việt Nam. Đây là những bước đi đặt nền móng cho việc tổ chức lực lượng dịch vụ dầu khí trên bờ, một trong những điều kiện quan trọng để ngành Dầu khí Việt Nam tiến ra biển.

Trong hồi ức về những năm tháng đầu tiên làm dịch vụ dầu khí, ông Lê Quang Trung, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu, vẫn nhớ rõ câu chuyện xây dựng cầu cảng đầu tiên.

Công tác hạ thủy, vận chuyển giàn xử lý trung tâm thuộc Dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt tại cơ sở chế tạo của PTSC

Để có cầu cảng chuyên dụng, Ban Kiến thiết từng liên hệ Công ty Comex của Pháp. Phía đối tác đưa ra phương án xây dựng cầu cảng dài 105m, rộng 25m, với thời gian thi công 1 năm và kinh phí 25 triệu USD. Đó là khoản chi phí rất lớn đối với đất nước lúc bấy giờ. Sau khi cân nhắc, Ban đề xuất Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (Tổng cục Dầu khí), tiền thân của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) báo cáo Chính phủ cho phép Việt Nam tự đảm nhận công trình.

Nhiệm vụ được giao cho Liên hiệp Công trình giao thông 6 (Cienco 6). Bằng sự huy động nhân lực, phương tiện và tổ chức thi công khẩn trương, sau 100 ngày đêm, cầu cảng dài 105m, rộng 25m được hoàn thành vào ngày 30-9-1977, kịp phục vụ tàu khảo sát địa vật lý của Công ty Geco vào tiếp nhận thiết bị, nhiên liệu và nước sạch.

Bước sang đầu thập niên 80 của thế kỷ XX , nhu cầu hậu cần tiếp tục gia tăng mạnh khi hoạt động hợp tác dầu khí Việt Nam - Liên Xô được triển khai. Hàng loạt chuyến tàu chở vật tư, thiết bị từ Liên Xô cập cảng Vũng Tàu, mang theo sắt thép, xi măng, máy móc và phương tiện phục vụ xây dựng cơ sở công nghiệp dầu khí.

Những năm ấy, đời sống người làm dịch vụ dầu khí cũng vô cùng chật vật. Trong ký ức của ông Lê Quang Trung, khẩu phần lương thực được cấp chủ yếu là bo bo, sắn khô, ngô hạt, có khi cả chuối xanh. Công việc ngày một nhiều, nhưng điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn. Những cán bộ làm dịch vụ phải tổ chức bốc dỡ hàng hóa liên tục, có thời điểm làm việc 3 ca để giải phóng tàu.

Những bữa cơm vội giữa ca, những bộ quần áo phủ bụi xi măng và những ngày đêm bám cảng đã trở thành một phần ký ức về thời kỳ đầu xây dựng lực lượng dịch vụ dầu khí Việt Nam.

Lãnh đạo PTSC họp bàn về công tác đầu tư xây dựng, chuẩn bị phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động dầu khí

Từ bến cảng nhỏ đến tổ hợp công nghiệp biển hiện đại bậc nhất

Năm 1982, một phần lực lượng cùng hệ thống kho bãi, cầu cảng, trang thiết bị của Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí được chuyển giao sang Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (nay là Liên doanh Vietsovpetro), phục vụ yêu cầu phát triển hoạt động dầu khí trong giai đoạn mới. Đây cũng là dấu mốc phân định về tổ chức và hạ tầng giữa cơ sở dịch vụ ban đầu của ngành với các căn cứ được đầu tư, phát triển trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, nhu cầu hình thành một lực lượng dịch vụ Việt Nam đủ sức phục vụ nhiều nhà thầu dầu khí trên thềm lục địa ngày càng trở nên cấp thiết.

Năm 1986, Công ty Dịch vụ Dầu khí (PSC) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí và Công ty Phục vụ đời sống, ban đầu chủ yếu cung ứng hàng hóa và dịch vụ sinh hoạt. Từ năm 1988, PSC đẩy mạnh phát triển dịch vụ dầu khí chuyên ngành dù nguồn lực còn hạn chế.

Cuối năm 1989, Tổng cục Dầu khí chuyển giao Cảng Thượng lưu, với bến cảng dài 152,7m, cho PSC. Công ty thành lập Ban Quản lý xây dựng Cảng dịch vụ do ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc PSC, kiêm Trưởng ban; ông Đặng Lừng, Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch, chỉ đạo thi công. Xí nghiệp Cảng dịch vụ dầu khí cũng được thành lập, do ông Nguyễn Ngọc Lâm làm Giám đốc.

Năm 1990, PSC tiếp nhận phân đoạn 9 và 10 của Cảng Hạ lưu cùng diện tích bãi tương ứng để phát triển các cơ sở dịch vụ, đồng thời triển khai dự án Kho xăng dầu Vũng Tàu.

Từ những cơ sở ban đầu, PSC từng bước đảm nhận hậu cần cho các nhà thầu ONGC, Enterprise Oil và Petronas Carigali. Cảng trở thành đầu mối tiếp nhận vật tư, thiết bị phục vụ các chiến dịch tìm kiếm, thăm dò dầu khí ngoài khơi.

Năm 1993, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) ra đời trên cơ sở sáp nhập PSC và Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (GPTS). Khi đó, Cảng Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu đã được mở rộng lên 250m cầu cảng, 1.500m² kho kín, gần 5.000m² bãi rải đá, 2 xe cẩu và 4 xe nâng.

Hoạt động dầu khí trên thềm lục địa phía Nam cũng bước vào giai đoạn mở rộng. Nhiều hợp đồng phân chia sản phẩm được ký kết, các nhà thầu quốc tế đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và chuẩn bị phát triển mỏ. Khối lượng thiết bị, vật tư và hóa phẩm khoan cần tập kết, vận chuyển tăng nhanh, đòi hỏi một hệ thống căn cứ cảng có quy mô và năng lực kỹ thuật lớn hơn.

Đứng trước yêu cầu ấy, PTSC quyết định tiếp tục đầu tư mở rộng căn cứ về phía hạ lưu sông Dinh, xây dựng một cơ sở dịch vụ dầu khí đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phương án được phê duyệt với quy mô khoảng 20 ha, 450m cầu cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000-10.000 tấn, cùng hệ thống nhà kho, bãi hàng, xưởng cơ khí, kho xăng dầu, trạm bơm, trạm biến áp, silo xi măng và các công trình phục vụ cung ứng hóa phẩm khoan. Tổng vốn đầu tư là 94 tỉ đồng và 3 triệu USD, huy động từ nguồn vốn của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PETROVIETNAM) cùng vốn vay theo kế hoạch.

Các hạng mục được triển khai khẩn trương, đưa vào khai thác và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ sau khoảng 3 năm hoạt động, giai đoạn 1994-1996, doanh số của căn cứ đạt mức gấp 3-4 lần tổng vốn đầu tư ban đầu.

Thế nhưng, lãnh đạo PTSC khi ấy sớm nhận thấy quy mô vài chục héc-ta vẫn chưa đủ cho nhu cầu phát triển lâu dài. Các phát hiện dầu khí mới tại thềm lục địa phía Nam, trong đó có những mỏ khí Lan Tây, Lan Đỏ, có triển vọng phát triển nhiều dự án, đi cùng đó sẽ là nhu cầu lớn về kho bãi, cảng biển, vận chuyển, sửa chữa và chế tạo công trình.

Để chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo, PTSC đã tiến hành khảo sát các căn cứ dịch vụ dầu khí tại Loyang, Jurong của Singapore và Kuantan của Malaysia, tìm hiểu cách tổ chức hạ tầng, bố trí mặt bằng và khai thác các dịch vụ chuyên ngành. Từ những kinh nghiệm ấy, một phương án mở rộng đầy tham vọng được xây dựng.

Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao PTSC thuê 46,7 ha đất tại phường 9, thành phố Vũng Tàu (nay là phường Tam Thắng, TP HCM), thời hạn 50 năm, để mở rộng căn cứ dịch vụ dầu khí. Tuy nhiên, giai đoạn 1997-2000, thị trường dầu khí tăng trưởng chậm, nhu cầu dịch vụ chưa đạt kỳ vọng. PTSC triển khai trước khoảng 20 ha, tạm giãn các hạng mục còn lại nhưng vẫn giữ quỹ đất cho nhu cầu phát triển mỏ trong tương lai.

Đây là quyết định mang tầm nhìn dài hạn. Quỹ đất ven biển, cầu cảng và bãi chế tạo chịu tải lớn đều là những điều kiện khó bổ sung trong thời gian ngắn. Khi các dự án ngoài khơi được triển khai, nhu cầu về thiết bị và mặt bằng có thể tăng nhanh.

Từ cuối năm 2000, hoạt động dầu khí sôi động trở lại. PTSC tiếp tục triển khai dự án mở rộng, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng; đến năm 2010 cơ bản hoàn thành công tác thi công và năm 2011 đưa vào khai thác. Trong quá trình này, chức năng của căn cứ cảng bắt đầu có bước chuyển tiếp quan trọng.

Khoảng năm 1999-2000, PTSC đẩy mạnh các dịch vụ cơ khí sửa chữa, chế tạo, lắp ráp và xây lắp công trình dầu khí. Những bãi tập kết vật tư được bổ sung chức năng chế tạo cơ khí, từng bước hình thành các khu vực thi công kết cấu thép và lắp ráp công trình biển.

Để phục vụ những sản phẩm công nghiệp ngày càng lớn, PTSC tiếp tục đầu tư mở rộng mặt bằng, cầu cảng, đường trượt và các bãi có khả năng chịu tải cao. Từ năm 2005, nhiều hạng mục được đưa vào khai thác để phục vụ chế tạo cấu kiện thượng tầng, chân đế, giàn nén khí, công trình bơm ép nước, sà lan và những kết cấu dầu khí có kích thước, khối lượng lớn.

Bước phát triển này có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của ngành. Từ chủ yếu tiếp nhận và cung ứng thiết bị cho những công trình ngoài biển, căn cứ Vũng Tàu dần trở thành nơi trực tiếp thực hiện các công đoạn chế tạo, lắp ráp và hoàn thiện công trình trước khi vận chuyển ra khơi.

Sự phát triển của năng lực cơ khí chế tạo cũng đặt ra yêu cầu mở rộng không gian công nghiệp, kết nối các khu chức năng để phục vụ những dự án ngày càng phức tạp.

Năm 2006, Chính phủ phê duyệt chủ trương giao PETROVIETNAM đầu tư phát triển Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ tại khu vực Sao Mai - Bến Đình. Năm 2007, PTSC tham gia góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) và Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard), từng bước phát triển thêm hạ tầng cảng, kho bãi, cơ sở đóng mới, sửa chữa và chế tạo công trình biển.

Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC ngày nay

Sự phát triển của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) trong lĩnh vực cơ khí chế tạo công trình biển, Cảng Dầu khí và Dịch vụ Năng lượng tái tạo (PTSC Supply Base) với hệ thống hậu cần, cảng và bãi tại Sao Mai - Bến Đình, cùng năng lực đóng mới, sửa chữa của PV Shipyard đã từng bước hình thành cụm căn cứ dịch vụ công nghiệp liên kết. Mỗi cơ sở đảm nhận một chức năng, cùng tạo nên chuỗi năng lực phục vụ hoạt động ngoài khơi, từ tiếp nhận, lưu kho, cung ứng vật tư đến gia công, chế tạo, tích hợp, vận chuyển và hạ thủy công trình.

Các dự án Biển Đông 01, Sao Vàng - Đại Nguyệt đòi hỏi cao hơn về mặt bằng thi công, phương tiện nâng hạ, vận chuyển cấu kiện siêu trường, siêu trọng và khả năng triển khai đồng thời nhiều hạng mục. Đáp ứng yêu cầu đó, cụm căn cứ cảng tiếp tục được đầu tư, mở rộng, trở thành nền tảng quan trọng giúp PETROVIETNAM gia tăng tỷ lệ công việc do doanh nghiệp trong nước đảm nhận trong chuỗi dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Hậu phương cho những công trình năng lượng vươn ra thế giới

Tháng 9-2026, từ căn cứ cảng Vũng Tàu, PTSC M&C lần đầu tiên xuất khẩu những công trình điện gió ngoài khơi sang thị trường châu Âu, đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình vươn ra quốc tế. 4 trạm biến áp ngoài khơi cùng các khung đỡ module, với tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn, đã được PTSC M&C chế tạo ngay tại Việt Nam.

Đặc biệt, Baltica 2 được thực hiện ngay trong thời điểm PTSC M&C đang đồng thời triển khai 7 dự án khác. Điều này cho thấy năng lực tổ chức sản xuất quy mô công nghiệp của PTSC M&C, cũng như khả năng đáp ứng đồng thời nhiều dự án lớn của hệ thống cảng, bãi chế tạo và hạ tầng dịch vụ kỹ thuật tại Vũng Tàu. Đây là thành quả của quá trình đầu tư, mở rộng và hoàn thiện cụm căn cứ cảng qua nhiều thập niên.

Bền bỉ dựng xây hậu phương dầu khí

Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC tại Vũng Tàu hiện có tổng diện tích mặt bằng hơn

200 ha, hệ thống cầu cảng dài hơn 1,2km cùng các khu vực chuyên dụng phục vụ gia công, chế tạo, lắp ráp, sơn hoàn thiện, tiếp nhận và hạ thủy công trình biển. Cụm căn cứ có gần 100 khách hàng thường xuyên, trong đó hơn 40 nhà thầu dầu khí duy trì căn cứ dài hạn. Những tập đoàn dịch vụ quốc tế như Baker Hughes, Halliburton, SLB và Weatherford có hoạt động gắn với hệ thống hậu cần này.

Từ một cơ sở phục vụ các chuyến tàu khảo sát và hoạt động thăm dò dầu khí, cụm căn cứ cảng Vũng Tàu đã phát triển thành không gian công nghiệp tích hợp, nơi các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có thể tổ chức hoạt động hậu cần, tập kết thiết bị và triển khai những dự án năng lượng quy mô lớn.

Sự trưởng thành ấy còn được thể hiện trong vai trò của lực lượng kỹ sư, công nhân và cán bộ quản lý. Những công việc từng phải dựa nhiều vào chuyên gia và nhà thầu nước ngoài nay đã có sự tham gia sâu rộng của đội ngũ kỹ thuật Việt Nam, từ thiết kế, gia công, chế tạo đến tổ chức các chiến dịch hạ thủy, vận chuyển công trình ngoài khơi.

Nếu những người đi trước phải học cách lai dắt một con tàu hàng lớn vào cảng, làm quen với thiết bị nâng hạ và tổ chức những ca bốc xếp xuyên đêm, thì các thế hệ hôm nay đang tiếp tục tích lũy kinh nghiệm từ những dự án phức tạp, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường năng lượng quốc tế.

Ngày nay, khi những công trình dầu khí và điện gió ngoài khơi được chế tạo tại Vũng Tàu rồi vượt biển đến các vùng dự án trong nước và quốc tế, hành trình ấy đã bước sang một chặng đường mới. Từ hậu phương phục vụ những chuyến ra khơi đầu tiên, cụm căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng Tàu đã trở thành một nền tảng công nghiệp năng lượng hiện đại, góp phần đưa năng lực kỹ thuật, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam vươn xa hơn trên biển lớn. Đó cũng là một dấu ấn trong hành trình PETROVIETNAM xây dựng, trưởng thành và không ngừng vượt qua những giới hạn phát triển của mình.