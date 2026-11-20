Bằng chuyên môn vững vàng, phương pháp giảng dạy bài bản và sự tận tâm với học trò, cô đã góp phần khơi dậy niềm đam mê khám phá, chắp cánh cho những tài năng trẻ vươn tới đấu trường quốc tế.

Giáo viên Phùng Thị Nga trong giờ lên lớp môn Hóa học với học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tận tâm với học trò, trách nhiệm với nghề

Tốt nghiệp Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2007 với kết quả học tập xuất sắc, cô Phùng Thị Nga được tuyển thẳng học cao học tại Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2009, sau khi hoàn thành chương trình cao học, cô về giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, bắt đầu hành trình gắn bó với công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học.

Trải qua nhiều năm công tác, với năng lực chuyên môn vững vàng và những đóng góp trong đào tạo học sinh giỏi, cô Nga nhận được sự ghi nhận của lãnh đạo nhà trường và đồng nghiệp.

Đánh giá về cô Phùng Thị Nga, thầy Nguyễn Đình Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc cho biết, cô là giáo viên có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết với học sinh. Trong giảng dạy, cô thường xuyên đổi mới phương pháp, chú trọng trang bị kiến thức, quan tâm và động viên học sinh trong quá trình học tập.

Theo thầy Nguyễn Đình Hùng, việc cô Nga trực tiếp bồi dưỡng học sinh Đinh Xuân Phúc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026 là dấu ấn nổi bật, góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích của nhà trường, đồng thời ghi nhận hiệu quả trong công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cô Trần Hoài Thu, giáo viên Tổ Hóa học đánh giá, cô Nga có chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học và tinh thần trách nhiệm cao. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô luôn đầu tư bài bản, có chiều sâu và hệ thống; không chỉ chú trọng kiến thức mà còn rèn luyện tư duy độc lập, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và phương pháp tự học cho học sinh.

Nhà giáo Phùng Thị Nga trao đổi kiến thức môn Hóa học cùng học sinh tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Điều cô Thu trân trọng ở đồng nghiệp còn là sự tâm huyết, tinh thần cầu thị và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Với vai trò tổ phó chuyên môn, cô Nga tích cực trao đổi, phối hợp cùng đồng nghiệp, góp phần xây dựng môi trường học tập và bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường.

Là học trò trực tiếp được cô Nga phát hiện và bồi dưỡng, em Đinh Xuân Phúc, cựu học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa, hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, em luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của cô trong suốt quá trình ôn luyện. Cô giúp em nắm vững kiến thức chuyên sâu, hiểu bản chất vấn đề và biết cách tiếp cận, giải quyết những dạng bài khó. Những lúc gặp áp lực, khó khăn, cô luôn quan tâm, động viên, giúp em có thêm niềm tin và động lực kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Từ tình yêu Hóa học đến hành trình phát hiện tài năng

Gắn bó nhiều năm với công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Phùng Thị Nga luôn chú trọng phát hiện năng lực, khơi dậy niềm yêu thích môn học và khuyến khích học sinh chủ động khám phá kiến thức. Theo cô, để có được những học sinh đủ khả năng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, việc phát hiện và định hướng năng lực cần được thực hiện từ sớm.

Vì vậy, cô duy trì liên hệ với giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Hóa học cấp Trung học cơ sở để tìm hiểu năng lực học sinh, đồng thời khuyến khích những em có tố chất thi vào lớp chuyên Hóa. Trong quá trình lựa chọn, cô không chỉ căn cứ vào kết quả học tập mà còn chú trọng tư duy độc lập, sự tò mò khoa học, khả năng đặt câu hỏi và lý giải bản chất vấn đề.

Trong bồi dưỡng học sinh, cô đặc biệt quan tâm kết hợp kiến thức lý thuyết với thực hành và ứng dụng của Hóa học trong đời sống. Học sinh được hướng dẫn xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, tiếp cận tài liệu chuyên sâu, chủ động nghiên cứu, trao đổi và tranh luận khoa học. Bên cạnh đó, cô chú trọng rèn luyện bản lĩnh, giúp các em giữ bình tĩnh, tự tin trước áp lực của những kỳ thi lớn.

Nhà giáo Phùng Thị Nga hướng dẫn học sinh thực hành môn Hóa học tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN phát

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình bồi dưỡng học sinh giỏi của cô Nga là em Đinh Xuân Phúc, giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 năm 2026 tại Uzbekistan.

Cô Nga biết đến Phúc từ khi em còn học Trung học cơ sở, thông qua giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Hóa học. Nhận thấy em có tư duy tốt, chăm chỉ và tinh thần vượt khó, cô chủ động liên hệ với Phúc và gia đình, trao đổi định hướng, gửi tài liệu chuyên sâu để em tìm hiểu, tự học trước khi bước vào lớp chuyên Hóa.

Khi trực tiếp giảng dạy, cô tiếp tục theo dõi, đánh giá năng lực của học trò. Qua các bài khảo sát môn chuyên hằng tháng, Phúc thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu của lớp. Trên cơ sở đó, cô và trò cùng xây dựng mục tiêu, kế hoạch học tập cho từng giai đoạn.

Sự hướng dẫn và nỗ lực ấy mang lại những kết quả nổi bật qua từng năm học. Năm lớp 10, Phúc giành hai Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên. Năm lớp 11, em tiếp tục giành hai Huy chương Vàng tại các kỳ thi này, đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia và lọt vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế. Đến năm lớp 12, Phúc giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia và Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế.

Theo cô Nga, mỗi học sinh có năng lực, sở trường và cách tiếp thu khác nhau nên giáo viên cần lựa chọn phương pháp, xây dựng lộ trình bồi dưỡng phù hợp. Với Phúc, sự chăm chỉ, bền bỉ và tinh thần tự học là những yếu tố quan trọng giúp em chinh phục mục tiêu.

Nhớ lại thời khắc học trò được xướng tên nhận Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, cô Nga không giấu được niềm xúc động, tự hào. Tấm huy chương là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, bản lĩnh và niềm đam mê của học trò

Nhà giáo Phùng Thị Nga (giữa) trao đổi chuyên môn cùng các giáo viên Tổ Hóa học, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Bên cạnh thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng em Đinh Xuân Phúc, cô Nga còn tham gia bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi của Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, góp phần giành 1 giải Nhất, 12 giải Nhì, 10 giải Ba và 10 giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được ngành Giáo dục khen thưởng và nhận nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Hội Khuyến học Việt Nam.

Những thành tích của học trò không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực mà còn ghi dấu công sức hướng dẫn, dìu dắt của giáo viên. Niềm vui lớn nhất của cô Phùng Thị Nga là được chứng kiến học sinh trưởng thành, nuôi dưỡng niềm say mê khám phá và tự tin chinh phục những giới hạn mới. Bằng tình yêu nghề, trách nhiệm với học trò và sự bền bỉ trong công việc, cô đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho nhiều tài năng Hóa học vươn tới những thành công mới.