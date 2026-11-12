Bên bán tăng sức ép, thị trường điều chỉnh diện rộng

VN-Index vẫn chưa tìm lại được quán tính tăng giá.

Bản thân nhóm blue-chips cũng suy yếu trong buổi chiều, thống kê rổ VN30 có tới 25 cổ phiếu lùi giá sâu hơn và chỉ 3 mã có cải thiện. VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,85%, kém hơn nhiều mức giảm 0,46% của phiên sáng.

Một số cổ phiếu lớn đã giảm rõ nét: BID giảm 1,08%, VPB giảm 1,79%, MBB giảm 1,03%, HPG giảm 1,41%, GAS giảm 1,61%, TCB giảm 1,37%. Sáng nay không có cổ phiếu nào trong Top 10 vốn hóa giảm quá 1%.

VN30 kết phiên chỉ có 4 mã xanh và 22 mã đỏ, cũng kém hơn phiên sáng (7 mã xanh và 19 mã đỏ), đồng thời 11 mã giảm quá 1%, trong khi buổi sáng duy nhất FPT giảm quá mức này. Đây là bằng chứng rõ nhất về mặt bằng giá cổ phiếu đã thấp hơn đáng kể. Ở phía tăng, không cổ phiếu nào mạnh tới 1%, khỏe nhất là VRE tăng 0,83% và BSR tăng 0,79%.

Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều đã tăng gần 46% so với buổi sáng, kết hợp với mặt bằng giá cổ phiếu thấp đi, chứng tỏ bên bán đã tạo sức ép và chủ động tạo thanh khoản.

Đối với phần còn lại của thị trường cũng vậy, độ rộng tuy không thay đổi quá nhiều nhưng biên độ giá xác nhận áp lực bán đã mạnh lên. Cụ thể, sàn HoSE đóng cửa với 102 mã xanh và 203 mã đỏ (phiên sáng có 102 mã xanh/179 mã đỏ) nhưng trong số đỏ đã có tới 110 mã giảm quá 1%. Con số tương tự trong buổi sáng chỉ là 67 mã. Giao dịch ngoài rổ VN30 chiều nay cũng ghi nhận tăng hơn 46% so với phiên sáng.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sắc đỏ vẫn áp đảo trong nhóm giao dịch lớn nhất hôm nay.

Các mã midcap xuất hiện áp lực bán nổi bật và giá giảm đáng kể là VIX giảm 1,88% với 420,1 tỷ đồng; GEX giảm 1,79% với 186,9 tỷ; DXG giảm 1,77% với 159,3 tỷ; VND giảm 2,68% với 134 tỷ; NVL giảm 1,42% với 133,9 tỷ; VCI giảm 1,73% với 120 tỷ.

Về tổng thể bên bán đang giữ quyền chủ động tạo giá lẫn thanh khoản. Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền, cổ phiếu càng giao dịch lớn càng có xác suất giảm giá cao hơn. Toàn sàn HoSE hôm nay có 35 cổ phiếu khớp lệnh từ 100 tỷ đồng trở lên thì chỉ có 9 mã xanh, chiếm 25,7%, còn lại toàn đỏ. Nhóm này chiếm xấp xỉ 74% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn.

Những cổ phiếu đi ngược chiều hôm nay về cơ bản là nhờ lợi thế thanh khoản thấp, số rất ít mã xuất hiện cầu đủ tin cậy. Trong 102 mã xanh cuối phiên chỉ có 13 mã tăng hơn 1% với giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên và chưa tới chục mã khác khớp loanh quanh vài tỷ. PNJ dẫn đầu với 136,6 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, giá tăng 2,75%. Cổ phiếu này sau nhịp lao dốc giảm 67% trong 50 phiến trước đó, đã có 3 phiên gần đây đi ngang quanh ngưỡng 15.000 đồng/cp. CTD tăng 3,52% với 106,8 tỷ; REE tăng 2,49% với 103,6 tỷ; VPI tăng 1,9% với 99,1 tỷ; NLG tăng 1,67% với 94,8 tỷ; NAB tăng 1,56% với 66,1 tỷ; NKG tăng 2,44% với 65,8 tỷ; PLX tăng 2,13% với 64,3 tỷ… là các mã khác đáng kể.

Mặc dù chiều nay thanh khoản có tăng hơn 41% so với phiên sáng nhưng HoSE vẫn có một ngày giao dịch rất chậm. Tổng giá trị khớp cả phiên chỉ đạt 10.347 tỷ đồng và nếu tính cả thỏa thuận đạt 15.138 tỷ. Thanh khoản quá nhỏ là biểu hiện của sự chờ đợi từ cả hai phía, nhưng khi giá cổ phiếu giảm mạnh trên diện rộng thì tín hiệu yếu hơn xuất phát từ bên mua.