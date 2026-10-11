Ben Affleck thừa nhận thua xa vợ cũ trong việc chăm sóc con

Theo Page Six, mới đây, Ben Affleck có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống gia đình và mối quan hệ với vợ cũ Jennifer Garner trong cuộc phỏng vấn với chương trình Sunday TODAY with Willie Geist, dự kiến phát sóng ngày 11/10.

Trong đoạn giới thiệu được công bố trước, nam diễn viên 54 tuổi không ngần ngại dành những lời khen ngợi cho Jennifer Garner, đặc biệt là cách cô chăm sóc và nuôi dạy các con.

Ben Affleck có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống gia đình và mối quan hệ với vợ cũ Jennifer Garner.

"Mẹ của bọn trẻ thực sự tuyệt vời. Cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót đôi chút", Ben Affleck chia sẻ.

Đáng chú ý, tài tử Gone Girl còn hài hước tiết lộ những cuộc trò chuyện giữa anh và ba người con gồm Violet (20 tuổi), Seraphina (17 tuổi) và Samuel (14 tuổi).

Ben Affleck kể: "Tôi thường nói với các con rằng bố nghĩ mình làm tốt được khoảng 75% so với mẹ. Nhưng bọn trẻ lại đáp: 'Có lẽ chỉ khoảng 40% thôi'".

Trước câu trả lời thẳng thắn của các con, nam diễn viên đùa rằng bản thân đã cố gắng hết sức và tự chấm mình ở mức B+.

Không chỉ đánh giá cao vai trò làm mẹ của Jennifer Garner, Ben Affleck còn khẳng định anh luôn dành sự tôn trọng và biết ơn đối với người phụ nữ từng gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Theo nam tài tử, điều quan trọng nhất sau khi ly hôn chính là hai người vẫn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau và có thể hòa thuận trong quá trình cùng nuôi dạy con cái.

Ben Affleck và Jennifer Garner kết hôn năm 2005, thông báo chia tay vào năm 2015 sau một thập kỷ chung sống và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2018. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện, thường xuyên gặp gỡ trong những dịp lễ và sự kiện quan trọng của các con.

Ben Affleck và Jennifer Garner kết hôn năm 2005, thông báo chia tay vào năm 2015.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi đầu tháng 10, Ben Affleck cũng tiết lộ cách anh và Jennifer Garner phân chia thời gian chăm sóc con.

Nam diễn viên cho biết ba người con luân phiên ở cùng bố một tuần, sau đó chuyển sang sống cùng mẹ trong tuần tiếp theo. Khi không làm việc, anh dành thời gian đón con từ trường và ăn tối cùng các con nếu bọn trẻ đồng ý.

Ben Affleck khẳng định cuộc sống cá nhân hiện tại của mình rất tốt đẹp, dù không có những câu chuyện giật gân hay quá đặc biệt để chia sẻ.

Về phía Jennifer Garner, nữ diễn viên cũng từng công khai dành lời khen cho chồng cũ nhân Ngày của Cha hồi tháng 6.

Cô viết: "Tôi thấy các con yêu thương bố mình như thế nào và tôi cảm thấy hạnh phúc cho chúng. Được yêu thương và nhận tình yêu từ một người cha tuyệt vời là một món quà".

Jennifer Garner cũng từng công khai dành lời khen cho chồng cũ nhân Ngày của Cha hồi tháng 6.

Sau khi ly hôn Jennifer Garner, Ben Affleck tái hợp và kết hôn với Jennifer Lopez vào năm 2022. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng khép lại khi cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu năm 2025.

Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ thái độ trân trọng đối với Jennifer Lopez. Trong cuộc trò chuyện với Variety, anh khẳng định luôn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ lớn đối với khả năng diễn xuất của vợ cũ.

Trong khi đó, Jennifer Garner hiện có mối quan hệ tình cảm với doanh nhân John Miller - Giám đốc điều hành CaliBurger.

Những chia sẻ mới nhất của Ben Affleck một lần nữa cho thấy dù trải qua nhiều thay đổi trong đời sống hôn nhân, nam tài tử vẫn đặt việc chăm sóc con cái và duy trì sự tôn trọng với người cũ lên hàng đầu.