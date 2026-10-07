Ben Affleck hồi tưởng về nỗi mất mát lớn

Trong cuộc phỏng vấn với GQ được đăng tải ngày 7/10, Ben Affleck nhắc lại việc cha anh - Timothy qua đời vào tháng 4, còn mẹ anh - Chris mất vào tháng 6 năm nay.

“Đó là một năm lớn của cuộc đời”, tài tử Gone Girl chia sẻ. Anh cho biết những mất mát liên tiếp buộc bản thân phải suy ngẫm nhiều hơn về tuổi thơ và cách mình được nuôi dạy.

Ben Affleck nhắc lại việc cha anh - Timothy qua đời vào tháng 4, còn mẹ anh - Chris mất vào tháng 6 năm nay.

“Đó thực sự là một điều quá lớn. Bạn nhìn nhận cha mẹ theo những cách khác nhau, rồi bắt đầu nghĩ về sự hữu hạn của chính mình, cuộc đời mình, những đứa con của mình và điều bạn muốn làm với tất cả những thứ đó”, Ben Affleck nói.

Nam diễn viên cũng nhận ra rằng cuộc đời mỗi người thực chất rất ngắn ngủi. Anh hiểu rằng mình chỉ còn “một khoảng thời gian nhất định”, trong khi những ảo tưởng thời trẻ về việc càng lớn tuổi sẽ càng có nhiều câu trả lời và cách giải quyết mọi vấn đề đã dần biến mất.

“Thường thì giai đoạn cuối đời không tràn ngập sự thông thái và những vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Những thứ bạn chưa sửa chữa trong cuộc đời vẫn sẽ ở đó”, anh nói.

Những suy ngẫm ấy khiến Ben Affleck tự hỏi: “Tôi muốn dành phần thời gian còn lại như thế nào?”. Bởi sau khi chứng kiến cha mẹ lần lượt ra đi, anh hiểu rằng quãng thời gian ấy thực tế không còn nhiều.

Dù không nói cụ thể bản thân muốn ưu tiên điều gì, Ben Affleck từng chia sẻ rằng ba người con - Violet (20 tuổi), Seraphina (17 tuổi) và Sam (14 tuổi) là ưu tiên hàng đầu của anh. Đây là những người con chung của nam diễn viên với vợ cũ Jennifer Garner.

Ben Affleck cũng dành những lời đầy xúc động để nhớ về mẹ Chris - người được anh mô tả là “một người phụ nữ phi thường và dũng cảm”.

Ben Affleck cũng dành những lời đầy xúc động để nhớ về mẹ.

“Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời và cái chết của bà thực sự khiến tôi càng trân trọng sâu sắc hơn con người và cuộc đời của bà”, anh chia sẻ.

Tài tử Good Will Hunting cho rằng cha mẹ mình là những người may mắn khi đã có “một cuộc đời dài, dài hơn những gì người ta thường kỳ vọng”. Tuy nhiên, anh nhớ lại một câu nói của mẹ trước khi qua đời: “Mẹ đã có một cuộc đời tuyệt vời và không có gì phải hối tiếc, nhưng mẹ từng nghĩ 83 tuổi sẽ cảm thấy dài hơn”.

Timothy Affleck qua đời vào tháng 4 ở tuổi 76. Tuy nhiên, thông tin này được gia đình giữ kín cho đến tháng 9, khi em trai Ben Affleck là Casey Affleck công bố sự ra đi của cha tại Liên hoan phim Venice 2026.

Cha của nam diễn viên qua đời vào tháng 4 ở tuổi 76.

Khi nói về bộ phim Company, Casey chia sẻ tác phẩm được dành tặng cho cha mẹ vì anh đã mất cả cha lẫn mẹ trong cùng một năm và họ rất quan trọng với anh.

Nguyên nhân qua đời của Timothy chưa được công bố. Trong khi đó, Chris Affleck qua đời vào tháng 6 sau thời gian chiến đấu với ung thư tuyến tụy, hưởng thọ 83 tuổi.

Chris và Timothy kết hôn vào đầu thập niên 1970 và ly thân năm 1984, khi Ben Affleck và Casey Affleck vẫn chưa bước vào tuổi thiếu niên.