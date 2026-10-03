Ben Affleck cập nhật chuyện tình cảm sau khi chia tay Jennifer Lopez

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới Animals ở New York hôm 2/10, Ben Affleck nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm. Chia sẻ với Entertainment Tonight, tài tử cho biết công việc và ba người con mới là những điều anh dành sự ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại.

“Không có nhiều khoảng trống. Tôi không chạy theo chuyện đó”, Ben Affleck nói về việc hẹn hò. Nam diễn viên khẳng định chuyện tìm kiếm tình yêu mới không phải ưu tiên lớn trong cuộc sống của anh.

Ben Affleck cho biết công việc và ba người con mới là những điều anh dành sự ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại.

Ở tuổi 54, Ben Affleck cũng nhấn mạnh rằng anh “ổn và hạnh phúc” khi độc thân. “Tôi biết đâu là những ưu tiên của mình. Bạn không thể có hai thứ cùng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Với tôi, đó là các con. Đó là điều tôi ưu tiên. Sau đó là công việc, thứ mà tôi yêu thích”, anh chia sẻ.

Tài tử Argo nói thêm: “Tôi đang ở đúng nơi mình cần ở, tôi rất ổn và ai biết được cuộc sống sẽ mang đến những cuộc phiêu lưu nào. Tôi cởi mở với mọi thứ, nhưng không cố gắng chạy theo bất kỳ điều gì”.

Trong cuộc phỏng vấn, Ben Affleck cũng được hỏi về lời chia sẻ của Ana Navarro trên chương trình The View hôm 29/9. Nữ bình luận viên cho biết cô từng cố gắng làm mai Ben Affleck với Shakira sau khi nam diễn viên và Jennifer Lopez chia tay vào năm 2024.

“Tôi thường nghe những chuyện như vậy, thành thật mà nói, lần đầu tiên là từ những người như cô. Tôi chưa từng nghe chuyện đó trong cả cuộc đời mình. Người ta thích buôn chuyện. Có những thứ được bịa ra”, Ben Affleck phản hồi. Khi được hỏi thêm, anh khẳng định: “Tôi không hẹn hò qua mai mối”.

Ben Affleck và Jennifer Lopez.

Ben Affleck có ba người con gồm Violet (20 tuổi), Seraphina (17 tuổi) và Samuel (14 tuổi) với vợ cũ Jennifer Garner. Cả hai kết hôn năm 2005, ly thân sau một thập kỷ và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2018.

Năm 2022, Ben Affleck kết hôn với Jennifer Lopez, người từng đính hôn với anh vào năm 2002. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài chưa đầy hai năm trước khi cả hai chia tay. Thủ tục ly hôn được hoàn tất vào tháng 1/2025.

Trước đó trên The View, Ana Navarro kể cô từng nảy ra ý tưởng mai mối Ben Affleck và Shakira. Theo lời Navarro, cô gặp Shakira tại một buổi hòa nhạc ở Miami, nơi Matt Damon cũng xuất hiện cùng vợ và các con. Vì Matt Damon và Ben Affleck là bạn thân, Navarro cho rằng đây có thể là một mối duyên đáng để thử.

Navarro cho biết thời điểm đó Jennifer Lopez và Ben Affleck vừa được đưa tin chia tay, trong khi Shakira cũng đã kết thúc mối quan hệ với chồng cũ. Matt Damon được cho là từng nhận xét việc này có thể phức tạp bởi mối quan hệ giữa Lopez và Shakira. Tuy nhiên, Navarro cho rằng sau khi đủ thời gian trôi qua, Ben Affleck và Shakira có thể chủ động liên lạc với nhau.

Ben Affleck cũng từng nhắc đến chuyện tình cảm trên Jimmy Kimmel Live! hồi tuần trước. Nam diễn viên tiết lộ ba người con thường xuyên trêu chọc anh về lịch sử hẹn hò. Khi Affleck cố gắng đưa ra lời khuyên về những mối quan hệ của bạn bè các con, một trong những người con đáp lại: “Ồ, bố là chuyên gia về các mối quan hệ chắc?”.

Ben Affleck tiết lộ ba người con thường xuyên trêu chọc anh về lịch sử hẹn hò.

Ngoài Jennifer Garner và Jennifer Lopez, Ben Affleck từng có mối quan hệ với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Gwyneth Paltrow, Ana de Armas và một số người đẹp khác.