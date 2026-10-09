Ben Affleck bất ngờ nhắc về Jennifer Lopez sau 2 năm ly hôn

Mới đây, Ben Affleck bất ngờ có những chia sẻ đáng chú ý về Jennifer Lopez - người vợ thứ hai của anh sau khi cả hai quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm. Đáng nói, thay vì đề cập đến những bất đồng trong quá khứ, nam tài tử Hollywood lại dành nhiều lời khen và bày tỏ sự tôn trọng đối với tài năng của vợ cũ.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety được đăng tải hôm 7/10, Ben Affleck nhận được câu hỏi về lý do Jennifer Lopez thường không được đánh giá đúng mức tại Hollywood.

Ben Affleck bất ngờ có những chia sẻ đáng chú ý về Jennifer Lopez.

Nam diễn viên, người đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong bộ phim Kiss Of The Spider Woman có Jennifer Lopez tham gia thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

"Tôi có thể thiên vị. Tôi dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ vô cùng lớn cho những gì cô ấy có thể làm được", Ben Affleck chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao Gone Girl còn đưa ra những nhận định về cách các giải thưởng điện ảnh được trao và đánh giá trong ngành công nghiệp giải trí.

Theo Ben Affleck, thành công thương mại của một tác phẩm không phải lúc nào cũng tương đồng với những đánh giá mang tính cá nhân về chất lượng nghệ thuật.

"Điều tôi nhận thấy ở các giải thưởng là đôi khi mức độ thành công thương mại của một tác phẩm không phải lúc nào cũng phù hợp với gu thưởng thức của tôi", nam diễn viên nói.

Anh cho rằng điện ảnh là lĩnh vực mang tính chủ quan, nơi mỗi người đều có những quan điểm, trải nghiệm và tiêu chí đánh giá riêng. Chính vì vậy, kết quả của các giải thưởng không phải lúc nào cũng phản ánh sự đồng thuận tuyệt đối.

Ben Affleck thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng cho rằng người chiến thắng là người xứng đáng nhất với giải thưởng được trao.

"Tôi không nghĩ rằng khi qua đời và lên thiên đường, Chúa sẽ nói với bạn rằng: 'Đây mới thực sự là bộ phim hay nhất năm 1986'", nam diễn viên hài hước chia sẻ.

Ben Affleck thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng cho rằng người chiến thắng là người xứng đáng nhất với giải thưởng được trao.

Anh nhấn mạnh rằng suy cho cùng, các giải thưởng điện ảnh cũng chỉ là kết quả bình chọn của một nhóm người dành cho những tác phẩm điện ảnh.

Bên cạnh việc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Jennifer Lopez, Ben Affleck còn đề cập đến sự thay đổi trong cách các ngôi sao xây dựng sự nghiệp ở Hollywood hiện nay.

Theo nam tài tử từng hai lần giành giải Oscar, nghệ sĩ ngày nay không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn mà còn được kỳ vọng phát triển hình ảnh cá nhân như một thương hiệu, từ đó tạo ra những nguồn thu nhập khác nhau.

"Nghệ sĩ cần kiếm tiền. Bạn có thể thấy điều đó rất rõ trong ngành công nghiệp âm nhạc. Mọi người, dù được nói thẳng hay ngầm hiểu, đều được kỳ vọng phải kiếm tiền từ những lĩnh vực khác", Ben Affleck nhận định.

Nam diễn viên cũng nhắc đến cả Jennifer Lopez lẫn người vợ đầu tiên - Jennifer Garner khi nói về khả năng xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội.

"Giờ đây, bạn có một hình ảnh riêng trên mạng xã hội và phải nỗ lực phát triển nó. Tôi đã chứng kiến cả Jennifer Lopez lẫn Jennifer Garner làm rất tốt việc xây dựng và gia tăng giá trị của họ trong những không gian đó", anh chia sẻ.

Đặc biệt, Ben Affleck nhấn mạnh rằng công việc phát triển thương hiệu cá nhân trên các nền tảng số không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

"Đừng cho rằng đó không phải là công việc thực sự. Tôi không thể làm được điều đó. Tôi sẽ làm gì đây, quay video đập hộp một món đồ sao?", nam tài tử hài hước nói thêm.

Những phát biểu này nhận được sự chú ý bởi Ben Affleck hiếm khi công khai đề cập đến Jennifer Lopez kể từ khi cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ.

Những phát biểu này nhận được sự chú ý bởi Ben Affleck hiếm khi công khai đề cập đến Jennifer Lopez kể từ khi cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ.

Trước đó, Jennifer Lopez đã đệ đơn ly hôn Ben Affleck vào tháng 8/2024, sau 2 năm chung sống. Đến tháng 1/2025, cặp đôi chính thức đạt được thỏa thuận giải quyết vụ ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân từng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế.

Dù không còn là vợ chồng, Ben Affleck và Jennifer Lopez vẫn duy trì mối quan hệ hòa nhã. Cả hai từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai sau khi chia tay.

Đáng chú ý, Ben Affleck và Jennifer Lopez còn có dịp hội ngộ tại buổi công chiếu bộ phim Kiss Of The Spider Woman, dự án mà nam diễn viên tham gia sản xuất và Jennifer Lopez góp mặt với vai trò diễn viên.

Việc Ben Affleck tiếp tục dành những lời đánh giá tích cực cho Jennifer Lopez cho thấy anh vẫn trân trọng năng lực nghệ thuật và những thành tựu mà vợ cũ đạt được, bất chấp việc cả hai không còn đồng hành trong cuộc sống hôn nhân.

Sau 2 năm kể từ thời điểm Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn, những chia sẻ mới nhất của Ben Affleck cũng phần nào cho thấy cách cả hai giữ sự tôn trọng dành cho nhau khi đã lựa chọn những hướng đi riêng.