Real Madrid có khởi đầu không tốt trước PSV. Ảnh: EPA.

Bước vào cuộc tiếp đón PSV Eindhoven với chuỗi chín chiến thắng liên tiếp, Real Madrid hướng đến trận toàn thắng thứ năm tại Champions League. HLV Jose Mourinho xoay tua đội hình khi cất Jude Bellingham dự bị, trao suất đá chính cho Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Yan Diomande. Phía đối diện, đại diện Hà Lan hành quân đến Tây Ban Nha cùng vỏn vẹn bốn điểm và thiếu vắng đội trưởng Mauro Junior.

Trái với dự đoán về thế trận một chiều, hàng thủ áo trắng nhập cuộc chệch choạc và sớm bộc lộ nhiều khoảng trống. Ruben van Bommel bỏ lỡ cơ hội đối mặt sau pha bứt tốc vượt qua Eder Militao, trước khi Sergino Dest liên tục khuấy đảo hành lang cánh đội chủ nhà.

Điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid trong hiệp đầu là cú sút dội cột dọc từ Vinicius Junior. Phung phí cơ hội, đội chủ nhà phải trả giá bởi pha phạm lỗi của Aurelien Tchouameni với Sven Mijnans sát đường biên ngang. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho PSV Eindhoven hưởng phạt đền và lão tướng Ivan Perisic lạnh lùng sút tung lưới Thibaut Courtois mở tỷ số ở phút 32.

Quãng cuối hiệp một phơi bày sự bế tắc của đội chủ nhà khi họ không có pha dứt điểm trúng đích nào, chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,26. Ngược lại, PSV Eindhoven tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn với mức xG 1,35 và xứng đáng dẫn bàn.

Bellingham tạo khác biệt khi vào sân. Ảnh: EPA.

Nhận thấy lối chơi rời rạc, HLV Mourinho lập tức thực hiện ba sự thay đổi nhân sự táo bạo đầu hiệp hai. Ibrahima Konate cùng Dean Huijsen vào gia cố hàng thủ thay Antonio Rudiger và Militao, còn Bellingham thế chỗ Tchouameni. Những điều chỉnh quyết đoán lập tức thổi luồng sinh khí mới, giúp đội bóng Hoàng gia áp đảo hoàn toàn đối phương.

Sức ép dồn dập nhanh chóng mang về bàn gỡ hòa khi Vinicius treo bóng chuẩn xác để Arda Guler đánh gót kiến tạo, giúp Federico Valverde sút một chạm tung lưới Matej Kovar phút 50. Thủ môn đội khách sau đó liên tục trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm nguy hiểm từ Guler, Mbappe và Bellingham.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự PSV Eindhoven sớm sụp đổ trước khoảnh khắc thiên tài của Bellingham. Sau tình huống bóng bật ra từ pha chạm nhẹ của Mbappe, tiền vệ người Anh đỡ bóng hai nhịp rồi vẩy má ngoài đẳng cấp mang dáng dấp của huyền thoại Zidane đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước. Ít phút sau, Guler tiếp tục kiến tạo dọn cỗ để Mbappe dứt điểm căng nâng tỷ số lên 3-1.

Từ lợi thế dẫn bàn, đội chủ nhà dễ dàng kiểm soát cục diện bằng những đợt lên bóng tốc độ cao. Bất chấp việc Vinicius thêm một lần sút trúng cột dọc, cầu thủ dự bị Brahim Diaz vẫn kịp bứt tốc từ tuyến giữa rồi chuyền dọn cỗ để Mbappe hoàn tất cú đúp cận thành phút 84.

Bữa tiệc bàn thắng tại Bernabeu khép lại bằng pha phối hợp ăn ý của bộ ba tấn công áo trắng. Sau đường làm tường từ Mbappe, Bellingham chọc khe để Vinicius đánh đầu nối rồi dứt điểm chìm ấn định tỷ số 5-1 vào phút 87. Thắng lợi thứ 10 liên tiếp đưa Real Madrid lên ngôi đầu bảng, khẳng định bản lĩnh ngược dòng tại Champions League.

Kết quả chung cuộc: Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven

Cầu thủ ghi bàn:

Real Madrid: Valverde (50'), Bellingham (60'), Mbappé (64', 84'), Vinícius (87')

PSV Eindhoven: Perisic (32')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.