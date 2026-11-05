Bellingham, Mbappe cùng lập dấu mốc đáng nhớ tại Champions League

Bellingham trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 60 trận tại đấu trường Champions League. Cột mốc này được tiền vệ người Anh thiết lập trên đất Hy Lạp khi 23 tuổi 128 ngày, vượt qua kỷ lục tồn tại hơn 20 năm của thủ môn huyền thoại Iker Casillas.

Cựu thủ môn Real Madrid từng cán mốc 60 trận ở tuổi 23 năm 167 ngày, tức muộn hơn Bellingham 39 ngày. Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 ngôi sao người Anh vượt qua tiền bối Casillas, sau khi phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất có 50 lần ra sân tại Champions League vào tháng 11/2025.

Ngày lập kỷ lục càng trở nên đáng nhớ khi Bellingham ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng pha đánh gót đẹp mắt ở phút 32. Màn trình diễn ấn tượng còn giúp anh được UEFA bình chọn Cầu thủ hay nhất trận.

Chứng kiến phong độ của học trò, HLV Jose Mourinho không tiếc lời ca ngợi: “Jude Bellingham là cầu thủ độc nhất. Hiện không có tiền vệ nào trên thế giới toàn diện như cậu ấy”.

Tiền vệ Jude Bellingham nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận Real Madrid thắng AEK Athens 3-2. Ảnh: UEFA.

Trong khi Bellingham đi vào lịch sử bằng kỷ lục về độ tuổi, tiền đạo Kylian Mbappe cũng ghi tên mình vào một cột mốc đáng nhớ khác.

Pha đệm bóng gỡ hòa 2-2 ở phút 78 giúp chân sút người Pháp đạt 100 lần trực tiếp góp công vào bàn thắng (gồm 74 bàn và 26 kiến tạo) tại Champions League.

Theo Opta, Mbappe chỉ cần 102 trận để đạt thành tích này, ngang bằng Robert Lewandowski và cùng đứng thứ 2 trong lịch sử giải đấu. Chỉ siêu sao Lionel Messi làm được tốt hơn, với 101 trận.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao 27 tuổi còn nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp tại Champions League lên con số 6, cân bằng thành tích tốt nhất của chính mình từng thiết lập trong màu áo PSG giai đoạn 2021-2022.

Tiền đạo Kylian Mbappe (trái) ghi bàn gỡ hòa 2-2, góp phần giúp Real Madrid ngược dòng thắng AEK Athens 3-2 hôm 5/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Real Madrid.

Những dấu mốc cá nhân của Bellingham và Mbappe càng thêm ý nghĩa khi Real Madrid phải trải qua 90 phút đầy khó khăn tại Athens. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 2 lần bị dẫn trước, trước khi tiền vệ Federico Valverde tung cú sút xa quyết định ở phút 90+2, hoàn tất màn ngược dòng nghẹt thở.

Chiến thắng 3-2 giúp đoàn quân của HLV Mourinho duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận, giành trọn 12 điểm tại vòng phân hạng Champions League mùa này.