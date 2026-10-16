Bellingham bước vào hàng ngũ thủ lĩnh Real Madrid

Jude Bellingham đạt thỏa thuận gia hạn với Real Madrid đến năm 2031 và dự kiến được tăng lương.

Theo AS, Real và Bellingham đã thống nhất những điều khoản chính của hợp đồng mới, kéo dài đến ngày 30/6/2031. Giao kèo hiện tại của tiền vệ người Anh còn thời hạn đến năm 2029, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn sớm đảm bảo tương lai của cầu thủ 23 tuổi.

Bellingham cũng dự kiến được tăng lương, tương xứng với vai trò ngày càng lớn tại Bernabeu. Anh đang được xem là một trong những thủ lĩnh của thế hệ mới, trong bối cảnh những trụ cột như Luka Modric, Toni Kroos hay Dani Carvajal không còn giữ vị trí trung tâm như trước.

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi chấn thương vai, Bellingham dần tìm lại phong độ tốt nhất. Anh từng trì hoãn phẫu thuật để tiếp tục thi đấu cho Real, nhưng sau khi giải quyết dứt điểm vấn đề, thể trạng và khả năng vận động được cải thiện rõ rệt.

Dưới thời Jose Mourinho, Bellingham được trao vai trò tự do hơn phía sau Kylian Mbappe. Cách bố trí này giúp tiền vệ người Anh phát huy khả năng pressing, hỗ trợ phòng ngự và đặc biệt là những pha xâm nhập vùng cấm từ tuyến hai.

Mùa này, Bellingham ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo tại La Liga. Trước đó, anh để lại dấu ấn mạnh tại World Cup 2026 với 8 bàn, qua đó củng cố lại vị trí trong màu áo tuyển Anh sau giai đoạn không hoàn toàn thuận lợi dưới thời Thomas Tuchel.

Hợp đồng mới cho thấy Real không chỉ muốn giữ Bellingham lâu dài, mà còn xác định anh là một trong những gương mặt đại diện cho chu kỳ tiếp theo của đội bóng. Nếu hoàn tất mọi thủ tục, tiền vệ người Anh sẽ gắn bó với Bernabeu đến năm 28 tuổi, gần như trọn vẹn giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.