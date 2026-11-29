Theo Page Six, Bella Hadid mới đây đã trở thành gương mặt trang bìa ấn phẩm Art Issue của tạp chí Harper’s Bazaar. Trong bộ ảnh lần này, siêu mẫu 30 tuổi lần lượt xuất hiện với những thiết kế đến từ các nhà mốt đình đám như Prada, Alaïa và Saint Laurent.

Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả là khoảnh khắc Bella Hadid khỏa thân hoàn toàn trước ống kính, chỉ sử dụng đôi khuyên tai ngọc trai của Chopard và giày cao gót phủ lông cừu của Bottega Veneta làm phụ kiện. Hình ảnh táo bạo cho thấy sự tự tin của nữ siêu mẫu khi thể hiện vẻ đẹp hình thể thông qua nhiếp ảnh thời trang.

Bella Hadid mới đây đã trở thành gương mặt trang bìa ấn phẩm Art Issue của tạp chí Harper’s Bazaar.

Không chỉ cởi mở về mặt hình ảnh, Bella Hadid còn thẳng thắn chia sẻ những góc khuất trong sự nghiệp, từ việc từng bị yêu cầu giảm cân khi mới bước chân vào nghề người mẫu ở tuổi thiếu niên đến hành trình chống chọi với những vấn đề sức khỏe kéo dài.

Dù đã có năm lần trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show, Bella Hadid bất ngờ thừa nhận: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình thực sự sẵn sàng cho đến năm nay".

Trong những năm trước, nữ siêu mẫu thường xuyên đẩy bản thân đến giới hạn, phải dựa vào một phiên bản khác của chính mình mà cô gọi là Belinda để xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026, Bella Hadid cho biết bản thân đã cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cô cũng là người đảm nhận vai trò mở màn show diễn năm nay với bộ trang phục màu xanh cùng đôi cánh lấy cảm hứng từ hoa.

Trải qua nhiều biến cố sức khỏe, Bella Hadid nhận ra đã đến lúc bản thân cần đặt ra những giới hạn để bảo vệ chính mình. Tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025, nữ siêu mẫu từng khiến người hâm mộ lo lắng khi có những bước catwalk khá chật vật. Thời điểm đó, Bella Hadid mới xuất viện khoảng một tháng sau khi điều trị các vấn đề liên quan đến bệnh Lyme kéo dài. Cô sau đó giải thích rằng đôi cánh mình mang trên sân khấu nặng tới gần 23kg.

Trải qua nhiều biến cố sức khỏe, Bella Hadid nhận ra đã đến lúc bản thân cần đặt ra những giới hạn để bảo vệ chính mình.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar, Bella Hadid còn tiết lộ bản thân từng đánh mất sự kết nối với chính mình trong suốt một thập kỷ.

"Trong 10 năm, tôi không biết màu sắc yêu thích của mình là gì, mình thích ăn món gì. Tôi cũng ngừng nghe nhạc. Việc không thể hiểu rõ chính mình trong một ngành công nghiệp luôn bảo bạn phải trở thành người như thế nào mỗi ngày thực sự rất khó khăn", nữ siêu mẫu trải lòng.

Ngoài bệnh Lyme, Bella Hadid tiết lộ cô còn mắc hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng (POTS) và rối loạn tâm trạng tiền kinh nguyệt (PMDD). Những vấn đề sức khỏe này khiến cô có những thời điểm cảm thấy rất khỏe mạnh nhưng sau đó lại đột ngột rơi vào trạng thái kiệt sức.

Tình trạng tương tự từng xảy ra ngay trước thềm Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu đã cố gắng ổn định bản thân trước khi bước lên sàn diễn. Khi được hỏi liệu phiên bản Belinda có còn tồn tại bên trong mình hay không, Bella Hadid đáp: "Dù may mắn hay không may, tôi nghĩ năm nay người xuất hiện chính là Bella".

Nữ siêu mẫu đã cố gắng ổn định bản thân trước khi bước lên sàn diễn.

Những chia sẻ của Bella Hadid phần nào hé lộ cái giá phía sau sự hào nhoáng của nghề người mẫu. Sau nhiều năm nỗ lực đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của ngành thời trang, ở tuổi 30, nữ siêu mẫu đang học cách lắng nghe cơ thể, bảo vệ sức khỏe và tìm lại bản thân thay vì liên tục ép mình vượt qua những giới hạn.