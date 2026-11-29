Giới thiệu về sản phẩm của Trung tâm công nghệ bồi đắp. (Ảnh: THANH THỂ)

Việc đưa Nhà máy điện hạt nhân vào vận hành không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng của Belarus, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và y tế.

Trên nền tảng hợp tác thành công trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Belarus và Nga, với nòng cốt là Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom), đang từng bước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới, hướng tới hình thành những năng lực sản xuất và nghiên cứu có giá trị lâu dài.

Công nghệ bồi đắp mở ra hướng phát triển mới

Tại thủ đô Minsk của Belarus, Trung tâm Công nghệ bồi đắp do Rosatom phối hợp phía Belarus xây dựng, được đánh giá là một trong những địa chỉ tiêu biểu cho quá trình đưa công nghệ mới vào ứng dụng trong công nghiệp.

Chia sẻ với Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thăm Trung tâm, ông Denis Rogachev, Giám đốc Trung tâm, cho biết công nghệ bồi đắp không thay thế các phương pháp sản xuất truyền thống, mà đóng vai trò bổ trợ, đặc biệt hiệu quả trong chế tạo những chi tiết phức tạp, sản phẩm đơn chiếc hoặc các lô hàng có số lượng nhỏ.

Ông Denis Rogachev trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: THANH THỂ)

Ưu điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng rút ngắn thời gian chế tạo. Đối với một số chi tiết phức tạp, thời gian sản xuất có thể giảm tới 10 lần so với phương pháp thông thường. Bên cạnh đó, việc sử dụng vật liệu hiệu quả hơn, hạn chế phế liệu cũng góp phần giảm chi phí sản xuất.

Theo ông Denis Rogachev, hiện nay, Trung tâm chủ yếu phục vụ ba lĩnh vực là năng lượng, công nghiệp ô-tô và chế tạo máy. Đây đều là những ngành có nhu cầu lớn về chế tạo các chi tiết kỹ thuật phức tạp, sản phẩm mẫu và các lô sản phẩm nhỏ, đòi hỏi khả năng điều chỉnh thiết kế cũng như đáp ứng những yêu cầu khắt khe về chất lượng.

Trong bối cảnh công nghệ bồi đắp tại Belarus đang ở giai đoạn phát triển tích cực, Trung tâm đặt mục tiêu trở thành đầu mối thúc đẩy sự phát triển chung của lĩnh vực này.

Nhiệm vụ không chỉ giới hạn ở cung cấp dịch vụ in 3D, mà còn đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn, hoàn thiện hệ thống văn bản kỹ thuật và nghiên cứu, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất bồi đắp.

Tìm hiểu về công nghệ tại Trung tâm. (Ảnh: THANH THỂ)

Đáng chú ý, Trung tâm đã bắt đầu nhận được sự quan tâm từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ai Cập và Uzbekistan. Theo ông Denis Rogachev, các đối tác tại những nước này đã có những bước đi cụ thể và bày tỏ sự quan tâm đến việc xây dựng các trung tâm tương tự.

Ông cũng cho rằng Trung tâm có thể trở thành đầu mối kết nối, giúp các đối tác tiếp cận những thiết bị được nghiên cứu và chế tạo thông qua hợp tác Nga-Belarus. Cơ sở này cũng đang có kế hoạch nội địa hóa sản xuất một số dòng thiết bị, qua đó mở rộng khả năng cung ứng cho các đối tác nước ngoài.

Mở rộng hợp tác từ điện hạt nhân

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Stanislav Levitsky, Giám đốc Văn phòng đại diện quốc gia của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) tại Belarus cho biết, trong hơn 20 năm qua, Rosatom đã đa dạng hóa mạnh mẽ hoạt động, phát triển hơn 100 lĩnh vực kinh doanh mới trên cơ sở những năng lực cốt lõi trong ngành năng lượng hạt nhân.

Những lĩnh vực này gồm vật liệu composite, công nghệ số, sản xuất bồi đắp (in 3D), y học hạt nhân và giao thông sử dụng động cơ điện.

Theo đại diện Rosatom, sau khi cùng Belarus triển khai thành công dự án nhà máy điện hạt nhân, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở các văn kiện hợp tác chiến lược và chương trình hợp tác tổng thể đã ký kết. Trong đó, nhiều dự án cụ thể đã được triển khai nhằm đưa các công nghệ mới vào phục vụ sản xuất và đời sống.

Một trong những lĩnh vực đáng chú ý là công nghệ sản xuất bồi đắp. Thông qua doanh nghiệp liên doanh, Rosatom và phía Belarus đã thành lập Trung tâm năng lực, tập trung phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chế tạo sản phẩm bằng công nghệ in 3D, phục vụ các ngành công nghiệp, năng lượng, khoa học và giao thông vận tải.

Ông Stanislav Levitsky trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: THANH THỂ)

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ in 3D, hai bên còn hướng tới nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất tại chỗ.

Đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác

Bên cạnh công nghệ bồi đắp, giao thông sử dụng động cơ điện và hệ thống lưu trữ năng lượng cũng là những lĩnh vực được Rosatom và Belarus chú trọng phát triển.

Ông Stanislav Levitsky cho biết, một số giải pháp sử dụng công nghệ pin tích điện do Rosatom phát triển đã được đưa ra thị trường Nga. Hai bên cũng nhận thấy nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, xây dựng hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải. Những giải pháp này được kỳ vọng có thể tạo ra những tác động tích cực đối với hệ thống năng lượng của Belarus.

Kỹ sư làm việc trong Trung tâm Công nghệ bồi đắp. (Ảnh: THANH THỂ)

Cùng với đó, hai bên đang thúc đẩy các kế hoạch nội địa hóa sản xuất. Mục tiêu không chỉ là phục vụ các dự án trong nước, mà còn tạo cơ sở để doanh nghiệp hai nước cùng tiếp cận thị trường quốc tế.

Một dự án đáng chú ý khác là xây dựng Trung tâm Y học hạt nhân tại Belarus. Theo ông Stanislav Levitsky, các yêu cầu kỹ thuật-y tế của dự án đã được hoàn thiện, hai bên đang thảo luận những phương án thiết kế và kỳ vọng trong năm tới sẽ tiến tới ký kết lộ trình chi tiết triển khai dự án.