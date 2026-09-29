Belarus mời Mỹ tham gia dự án phân đạm với tập đoàn Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu trước Quốc hội tại Minsk, Belarus, ngày 18/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng Interfax (Nga) ngày 29/9 dẫn lời ông Lukashenko phát biểu tại Minsk: “Chúng tôi đã thống nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Gazprom sẽ tham gia dự án xây dựng một nhà máy sản xuất phân đạm ở Belarus. Chúng ta nên đưa ra đề nghị với Mỹ. Họ cần phân bón, trong đó có phân đạm, vậy thì hãy cùng xây dựng nhà máy, sử dụng công nghệ của Nga. Mỹ, Gazprom và Belarus cùng tham gia".

Nhà lãnh đạo Belarus lưu ý: “Chúng tôi đã lựa chọn địa điểm trong khi toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà máy đã sẵn sàng”.

Belarus đã nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ sau nhiều năm bị cô lập và chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các cuộc tiếp xúc giữa Minsk và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng kể từ năm 2025.

Trước đó, vào ngày 21/9, Tổng thống Donald Trump thông báo đang thúc đẩy “thỏa thuận lớn” nhằm mua phân bón kali của Belarus với mức giá chiết khấu sâu, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Mỹ với Canada.

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng việc Mỹ mua kali từ Belarus sẽ là “tin rất tốt đối với nông dân và chủ trang trại của chúng ta”. Kali là thành phần chủ chốt trong phân bón, và Canada là nhà cung cấp lớn nhất thế giới, với 53% lượng xuất khẩu được chuyển đến Mỹ.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt phân bón và giá phân bón tăng cao được cho là hệ quả của nhiều cuộc xung đột toàn cầu, bao gồm xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như việc eo biển Hormuz tê liệt.