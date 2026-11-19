Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN-News18 của Ấn Độ ngày 18/11, Ngoại trưởng Ryzhenkov cho biết Belarus ưu tiên xây dựng quan hệ bình thường, cùng có lợi với Mỹ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi những lợi ích cốt lõi của đất nước.

Ông nhấn mạnh quan hệ giữa Belarus với Nga, đồng minh thân cận nhất của nước này, là vấn đề không thể đem ra thương lượng trong quá trình xây dựng quan hệ với bất kỳ quốc gia phương Tây nào. Theo ông, đây là ưu tiên không thay đổi trong chính sách đối ngoại của Minsk.

Đề cập quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), ông Ryzhenkov cho rằng đối thoại giữa Belarus và Mỹ có thể thu hút sự quan tâm của các nước châu Âu. Tuy nhiên, những biện pháp hạn chế mà EU áp đặt trước đây đã khiến quan hệ kinh tế và thương mại với khối này không còn giữ vai trò thiết yếu đối với Belarus. Minsk đã chuyển hướng các hoạt động thương mại và đối ngoại sang những khu vực khác và đạt được kết quả tích cực.

Dù vậy, Ngoại trưởng Belarus khẳng định nước này vẫn mong muốn khôi phục quan hệ bình thường với EU và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Ông cho rằng những biện pháp đơn phương nhằm vào Belarus đi ngược tinh thần và nội dung Hiến chương Liên hợp quốc. Minsk không chỉ yêu cầu hủy bỏ các biện pháp này mà còn đưa vấn đề ra thảo luận tại nhiều cơ chế pháp lý quốc tế.

Trong một nội dung khác của cuộc phỏng vấn, ông Ryzhenkov cho biết Belarus không có ý định tham gia cuộc chạy đua vũ trang thông thường với các nước châu Âu. Theo ông, việc gia tăng chi tiêu quân sự ở mức tương đương sẽ buộc Minsk phải chuyển hướng nguồn lực từ các chương trình xã hội, lương hưu và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương.

Ông cho biết việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga trên lãnh thổ Belarus được Minsk xem là một cơ chế răn đe nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.