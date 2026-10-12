Belarus khai mạc hai cuộc diễn tập quân sự chung của CSTO, huy động hơn 1.500 quân nhân

Lễ khai mạc diễn tập chỉ huy – tham mưu với Lực lượng Gìn giữ hòa bình Tập thể CSTO được tổ chức tại Quảng trường Chiến thắng ở thành phố Vitebsk, Belarus. Các lực lượng tham gia đến từ Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Tại buổi lễ, đại diện các lực lượng đã đặt hoa tại những đài tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô giải phóng khu vực, lực lượng du kích và các chiến sĩ hoạt động bí mật trong thời kỳ chiến tranh.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Vladimir Bely, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang kiêm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus; Trung tướng Ruslan Shpekbaev, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp CSTO; cùng Đại tá Alexander Ilyukevich, Tư lệnh Lực lượng Tác chiến đặc biệt thuộc các lực lượng vũ trang Belarus.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Vladimir Bely nhận định tình hình an ninh toàn cầu đang có những biến động sâu sắc, đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác khu vực trong khuôn khổ CSTO nhằm ứng phó hiệu quả với các nguy cơ, thách thức an ninh ngày càng gia tăng. Ông đồng thời chỉ trích những chính sách và hành động của phương Tây mà theo ông đang làm gia tăng rủi ro an ninh trong khu vực, qua đó nhấn mạnh vai trò của công tác huấn luyện, diễn tập chung trong nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng thành viên.

Trong khi đó, lễ khai mạc diễn tập chuyên ngành “Hàng rào-2026” được tổ chức tại Lữ đoàn Phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học số 8 ở khu vực Minsk. Nội dung diễn tập tập trung vào phối hợp giữa các lực lượng CSTO trong lĩnh vực phòng vệ phóng xạ, hóa học, sinh học và bảo đảm quân y, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến những mối đe dọa đặc thù này.

Thành phần tham gia hai cuộc diễn tập không chỉ gồm quân đội mà còn có lực lượng thuộc các cơ quan nội vụ, cảnh sát, lực lượng nội binh và các đơn vị ứng phó tình trạng khẩn cấp. Theo kế hoạch, diễn tập “Tình anh em bất diệt-2026” tập trung thực hành công tác chuẩn bị và tiến hành chiến dịch gìn giữ hòa bình của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Tập thể CSTO; trong khi diễn tập “Hàng rào-2026” chú trọng các biện pháp phối hợp xử lý, khắc phục nguồn gây nguy cơ sinh học.