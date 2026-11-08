Becamex TP.HCM vươn lên dẫn đầu Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27

Cuộc đối đầu giữa hai ứng viên cạnh tranh chức vô địch diễn ra thận trọng khi cả Becamex TP.HCM lẫn Công an nhân dân đều ưu tiên sự chắc chắn. Vì vậy, hiệp 1 không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Becamex TP.HCM (áo đỏ) có chiến thắng quan trọng ở vòng 7. Ảnh: VPF

Bước ngoặt xuất hiện trong hiệp hai khi hậu vệ Lý Đức của Công an nhân dân nhận thẻ đỏ, khiến đội khách phải thi đấu thiếu người.

Tận dụng lợi thế này, Becamex TP.HCM gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 90+2. Việt Cường ghi bàn thắng quyết định, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà.

Với chiến thắng 1-0, thầy trò HLV Albadalejo có 16 điểm, tạm chiếm ngôi đầu bảng và tạo áp lực lên hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hưng Yên và Thái Nguyên, những đội sẽ thi đấu hôm nay 8.11.

Bảng xếp hạng sau lượt trận ngày 7.11

Trong khi đó, Công an nhân dân tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại thứ hai liên tiếp với cùng tỷ số 0-1, vẫn chỉ có 10 điểm và tạm đứng thứ 8.

Ở nhóm cuối bảng, các đội cũng có những kết quả đáng chú ý. CLB Huế giành chiến thắng trước Đại học Văn Hiến, trong khi Long An hòa Bình Minh Sài Gòn 1-1 và Lâm Đồng chia điểm với Khatoco Khánh Hòa cùng tỷ số.

Những kết quả này khiến cuộc đua ở cả nhóm đầu lẫn nhóm cuối bảng xếp hạng tiếp tục diễn ra khó lường sau vòng 7.