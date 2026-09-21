CTCP Phát triển Đô thị (UPCOM: UDJ) thông báo ngày 5/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/10.

Theo đó, UDJ dự kiến trả cổ tức với tỉ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 400 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10.

Với 16,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, UDJ dự kiến chi khoảng 6,6 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (HOSE: BCM), cổ đông lớn nhất đang nắm 51% vốn UDJ, có thể nhận gần 3,4 tỷ đồng nếu đợt chi trả được thực hiện theo kế hoạch.

Becamex sắp nhận gần 3,4 tỷ đồng cổ tức từ công ty con UDJ (Ảnh: Becamex).

Động thái trả cổ tức diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của UDJ sụt giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của UDJ trong nửa đầu năm 2026 giảm gần 100% so với cùng kỳ.

Riêng quý II/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 3 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt gần 22,3 tỷ đồng.

UDJ cho biết trong quý II/2026 cũng như 6 tháng đầu năm chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động bất động sản do các dự án Green Pearl và Green City đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý.

Trong đó, Green City dự kiến đủ điều kiện đưa vào kinh doanh trong những tháng cuối năm. Việc chưa ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản khiến nguồn thu trong kỳ của doanh nghiệp gần như không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, chi phí phát sinh trong kỳ tăng mạnh. UDJ ghi nhận hơn 4 tỷ đồng chi phí khác liên quan đến khoản phạt và lãi chậm thanh toán tiền đất đến hạn tại dự án Green Pearl, tăng 547% so với cùng kỳ.

Khoản chi phí này cùng với việc doanh thu sụt giảm mạnh khiến kết quả kinh doanh chuyển biến theo hướng kém tích cực.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, UDJ lỗ sau thuế hơn 6,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 507 triệu đồng. Riêng quý II/2026, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 5 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi gần 680 triệu đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, đầu tháng 7/2026, UDJ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 3,5 triệu đồng do nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn 1 ngày.

Trên UPCoM, cổ phiếu UDJ chốt phiên 21/9 tại khoảng 6.900 đồng/cổ phiếu, giảm 5% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân đạt khoảng 12.220 cổ phiếu mỗi phiên.