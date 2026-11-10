Becamex phát hành trái phiếu lãi suất 12,5%, dư nợ vay vượt 26.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex, mã chứng khoán: BCM) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu mã BCML12602. Lô trái phiếu có giá trị 1.200 tỷ đồng, gồm 12.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Becamex huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất tối thiểu 12,5%/năm.

Trái phiếu được phát hành ngày 21/10/2026 và hoàn tất vào ngày 3/11/2026, có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 21/10/2029. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Về lãi suất, trái phiếu áp dụng mức cố định 12,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất cho vay đồng Việt Nam áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn, kỳ hạn trên 12 tháng đến 60 tháng do MB công bố, cộng thêm biên độ 3,5%/năm. Mức lãi suất áp dụng không thấp hơn 12,5%/năm.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Becamex sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn, cụ thể là thanh toán một phần các khoản nợ vay ngân hàng hiện hữu. Doanh nghiệp dự kiến giải ngân nguồn vốn trong quý IV/2026.

Trước đó, Becamex cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã BCML12601 với tổng giá trị 710 tỷ đồng. Lô này gồm 7.100 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành trong giai đoạn từ ngày 28/8 đến 15/9/2026, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2029.

Như vậy, tính từ đầu năm 2026, Becamex đã huy động tổng cộng 1.910 tỷ đồng thông qua 2 đợt phát hành trái phiếu nói trên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Becamex ở mức 40.436 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 16.604 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tài chính đạt 26.259 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với đầu năm.

Cơ cấu nợ vay gồm 5.587 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 20.672,6 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Quy mô dư nợ này tương đương khoảng 65% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Trong khi đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Becamex giảm từ 2.350 tỷ đồng đầu năm xuống còn 1.063 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng giảm khoảng 54,8%. Hàng tồn kho ghi nhận 23.496,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tài sản ngắn hạn.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, Becamex ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 579,3 tỷ đồng, tăng 37,16% so với mức 422,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 886,4 tỷ đồng, giảm 60,93% so với mức 2.269 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Việc tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu diễn ra trong bối cảnh dư nợ vay tài chính của Becamex đã vượt 26.000 tỷ đồng và lượng tiền mặt giảm đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, do nguồn vốn từ đợt phát hành mới được doanh nghiệp xác định dùng để thanh toán một phần nợ vay ngân hàng hiện hữu, cần phân biệt hoạt động cơ cấu lại nghĩa vụ nợ với việc gia tăng nợ vay ròng.