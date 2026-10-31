Becamex lãi nhờ công ty liên kết, dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.600 tỷ đồng

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (HoSE: BCM) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 941 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 578,3 tỷ đồng, tăng 25,3%; nhóm hàng hóa và dịch vụ đóng góp 351,7 tỷ đồng, tăng 4,7%.

Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, ở mức 25%, lên 398,1 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp chỉ đạt 542,8 tỷ đồng, tăng 6,5%. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ 61,6% xuống 57,7%.

Đáng chú ý, chi phí tài chính tiếp tục tạo áp lực lên kết quả kinh doanh khi chi phí lãi vay trong quý lên tới 373,5 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 8,6%, lên 362,1 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 706,8 tỷ đồng, tăng 33,4% và trở thành nguồn đóng góp đáng kể vào kết quả hợp nhất. Khoản thu nhập này thậm chí cao hơn lợi nhuận trước thuế 541,6 tỷ đồng mà Becamex ghi nhận trong quý.

Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 579,3 tỷ đồng, tăng 37,2% so với quý III/2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 563,3 tỷ đồng, tăng 35,5%.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế còn được hỗ trợ bởi khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ghi nhận âm 62,4 tỷ đồng, góp phần làm giảm chi phí thuế trong kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Becamex ghi nhận doanh thu thuần 2.590,9 tỷ đồng, giảm 53,5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 1.439,8 tỷ đồng, tăng 7,1%, tiếp tục là nguồn đóng góp quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận hợp nhất.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 796 tỷ đồng, giảm 67,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 886 tỷ đồng, giảm 61% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Theo kế hoạch đã công bố, Becamex đặt mục tiêu doanh thu 10.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.883 tỷ đồng trong năm 2026. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 25,3% kế hoạch doanh thu và 22,8% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Becamex lãi nhờ công ty liên kết, dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.600 tỷ đồng (Ảnh: Becamex).

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Becamex đạt 63.450 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu ở hàng tồn kho và các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Cụ thể, hàng tồn kho đạt 23.497 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản, phần lớn là chi phí tại các dự án đang triển khai. Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cũng lên tới 24.718 tỷ đồng, tương đương 39% tổng tài sản.

Như vậy, hai khoản mục này chiếm khoảng 76% quy mô tài sản của doanh nghiệp. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 54,7% so với đầu năm, còn 1.063 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng 8%, lên 40.437 tỷ đồng, tương đương 63,7% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ vay đạt 26.259 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm.

Đáng chú ý, cơ cấu vay có sự dịch chuyển khi dư nợ ngân hàng tăng từ 8.023 tỷ đồng lên 14.194 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu giảm từ 15.718 tỷ đồng xuống 11.913 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn tăng lên 20.673 tỷ đồng, còn vay ngắn hạn giảm xuống 5.587 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, hai lô trái phiếu đến hạn trị giá 4.500 tỷ đồng, gồm lô 2.000 tỷ đồng qua SmartInvest và lô 2.500 tỷ đồng qua Navibank, không còn được thể hiện trên báo cáo tại cuối kỳ.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp phát sinh lô trái phiếu mới trị giá 710 tỷ đồng qua Chứng khoán Shinhan. Lô trái phiếu qua Vietcap giảm từ 500 tỷ đồng xuống 439,4 tỷ đồng. Tổng mệnh giá trái phiếu theo thuyết minh giảm từ 15.906 tỷ đồng xuống 12.055 tỷ đồng. Trong đó, lô 800 tỷ đồng qua MBS đã được chuyển sang nhóm nợ đến hạn trong 12 tháng tới.

Dư nợ vay VPBank cũng tăng đáng kể, từ 840 tỷ đồng đầu năm lên 5.200 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026.

Áp lực thanh khoản còn thể hiện qua dòng tiền hoạt động kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động này âm 2.615 tỷ đồng, cao hơn nhiều mức âm 393 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một trong những nguyên nhân là các khoản phải thu tăng mạnh. Tại cuối quý III/2026, phải thu khách hàng ngắn hạn đạt 5.786 tỷ đồng, tăng 31,5% so với đầu năm.

Đáng chú ý, các khoản phải thu từ bên liên quan lên tới 3.763 tỷ đồng, chiếm khoảng 65% tổng phải thu khách hàng; riêng khoản phải thu từ CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) là 949 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, khoản phải thu từ CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC), công ty liên kết của Becamex, tăng từ 3,9 tỷ đồng lên 1.357 tỷ đồng. Cùng thời điểm, khoản mục "Lãi nội bộ chuyển nhượng bất động sản chờ hoàn lại" trong doanh thu chưa thực hiện dài hạn tăng từ 1.363 tỷ đồng lên 2.232 tỷ đồng.

Những biến động này cho thấy giao dịch chuyển nhượng bất động sản giữa các đơn vị trong hệ sinh thái có quy mô đáng kể, song việc thu tiền và ghi nhận lợi nhuận vẫn cần được theo dõi.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền đầu tư dương 202 tỷ đồng, trong đó có 698 tỷ đồng tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia. Dòng tiền tài chính dương 1.127 tỷ đồng nhờ doanh nghiệp tiếp tục vay mới 10.908 tỷ đồng, trong khi trả nợ gốc 8.642 tỷ đồng và chi trả cổ tức 1.139 tỷ đồng.