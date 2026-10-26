Becamex IJC kéo dài chuỗi dòng tiền kinh doanh âm, cổ phiếu mất hơn 30% từ đầu năm

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã: IJC) ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.029,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, trái ngược với mức dương 270,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, đồng thời tiếp nối tình trạng dòng tiền kinh doanh âm trong hai năm trước đó.

Dòng tiền kinh doanh của Becamex IJC tiếp tục âm hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng.

Theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, dòng tiền kinh doanh của Becamex IJC âm 796,9 tỷ đồng trong năm 2024 và âm thêm 232,26 tỷ đồng trong năm 2025. Như vậy, chỉ tính riêng ba năm 2024–2025 và 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã ghi nhận tổng dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.058 tỷ đồng.

Diễn biến này đáng chú ý bởi lợi nhuận kế toán và dòng tiền thực tế không phải lúc nào cũng vận động cùng chiều. Một doanh nghiệp vẫn có thể báo lãi nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm nếu vốn bị giữ lại trong hàng tồn kho, các khoản phải thu hoặc những khoản chi chưa được bù đắp bằng tiền thu về.

Tại Becamex IJC, sự gia tăng mạnh của hàng tồn kho là một điểm cần theo dõi. Đến ngày 30/9/2026, hàng tồn kho đạt 6.144,9 tỷ đồng, tăng 66,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.458,4 tỷ đồng. Khoản mục này chiếm khoảng 48% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối quý III đạt 12.790,4 tỷ đồng, tăng 23,8% so với đầu năm. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 510,23 tỷ đồng trong 9 tháng.

Áp lực dòng tiền còn đi kèm xu hướng gia tăng vay nợ. Tính đến cuối quý III/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 1.982,8 tỷ đồng, tăng 55,4% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn là 727,8 tỷ đồng và vay dài hạn đạt 1.255 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 706,5 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy nguồn tiền từ hoạt động tài chính, chủ yếu gắn với việc gia tăng vay nợ đã góp phần bù đắp một phần thiếu hụt từ hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Áp lực dòng tiền xuất hiện cùng thời điểm kết quả kinh doanh của Becamex IJC suy giảm. Trong quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 156,09 tỷ đồng, giảm 76,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 134,33 tỷ đồng, giảm 47,2%.

Lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 81,8%, xuống còn 58,49 tỷ đồng, trong khi biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 47,9% xuống 37,5%. Một phần lợi nhuận được hỗ trợ bởi khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 109,61 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Becamex IJC đạt doanh thu 644,55 tỷ đồng, giảm 35,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 321,18 tỷ đồng, giảm 19,2%. Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 541 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 59,4% mục tiêu sau ba quý.

Trên thị trường, từ ngày 15/1 đến ngày 23/10/2026, cổ phiếu IJC giảm 31,6%, từ 10.760 đồng xuống 7.360 đồng/cp. Thị giá tại thời điểm được thống kê nằm dưới đường trung bình động 200 phiên (MA200). Mức giảm này cho thấy cổ phiếu đã chịu áp lực đáng kể trong phần lớn thời gian qua.

Becamex IJC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương.

Cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) nắm giữ 49,76% vốn cổ phần.