Becamex IJC (IJC) mới sử dụng 63% vốn huy động từ cổ phiếu, chi hơn 830 tỷ đồng để trả nợ

Hơn 926 tỷ đồng vốn huy động chưa được sử dụng

Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn công bố ngày 4/11/2026, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC) đã sử dụng 1.592,19 tỷ đồng trong tổng số 2.518,32 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng kết thúc ngày 7/11/2025, tương đương khoảng 63% tổng số vốn thu về.

Trước đó, Becamex IJC đã phát hành thành công hơn 251,83 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Chưa đầy một tháng sau khi hoàn tất đợt phát hành, HĐQT doanh nghiệp ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025, điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn huy động, trong đó tăng phần tiền dành cho thanh toán nợ vay ngân hàng.

Cụ thể, doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng thêm 458,71 tỷ đồng cho mục đích thanh toán gốc và lãi các khoản vay ngân hàng, nâng tổng số vốn phân bổ cho mục đích này lên 676,25 tỷ đồng.

Becamex IJC cũng sử dụng 156,97 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ phần vốn đã phân bổ cho nghĩa vụ gốc và lãi trái phiếu mã IJCH2025001, phát hành năm 2020. Như vậy, tổng số tiền huy động từ cổ phiếu được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán nợ vay ngân hàng và trái phiếu đạt 833,22 tỷ đồng.

Becamex IJC hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và phát triển hạ tầng kỹ thuật. ﻿Ảnh: Becamex IJC.

Để tăng nguồn tiền trả nợ, Becamex IJC đã điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại một số dự án bất động sản. Theo đó, doanh nghiệp không tiếp tục bố trí 200 tỷ đồng vốn huy động cho dự án Khu nhà ở Sunflower II mở rộng và 224,96 tỷ đồng cho dự án Khu nhà ở Prince Town II mở rộng.

Becamex IJC cho biết sẽ huy động nguồn vốn khác để triển khai hai dự án này. Việc điều chỉnh được doanh nghiệp lý giải nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các khoản đầu tư cấp thiết, đồng thời giảm chi phí lãi vay và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn từ đợt phát hành.

Đối với hoạt động đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm 13,66 tỷ đồng vốn dự kiến góp vào CTCP Đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, nâng tổng mức phân bổ lên 278,67 tỷ đồng. Trong khi đó, số vốn dành cho CTCP Đường Vành đai 4 TP.HCM được điều chỉnh giảm 47,41 tỷ đồng, còn 691,55 tỷ đồng.

Một khoản vốn khác được phân bổ cho CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước nhằm bổ sung nguồn lực đầu tư Khu công nghiệp Becamex Bình Phước và thanh toán nợ vay ngân hàng theo phương án được phê duyệt. Trong tổng số 714,88 tỷ đồng dự kiến góp vốn, Becamex IJC đã giải ngân 516,98 tỷ đồng, tương đương khoảng 72%.

Như vậy, sau gần một năm hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu, Becamex IJC vẫn còn 926,13 tỷ đồng vốn huy động chưa sử dụng, chiếm khoảng 37% tổng số tiền thu về. Theo phương án phân bổ, phần vốn còn lại gồm 491,89 tỷ đồng dành cho dự án Vành đai 4 TP.HCM, 236,34 tỷ đồng cho dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và 197,90 tỷ đồng góp vào Becamex Bình Phước.

Trong khi các khoản vốn dành để thanh toán nợ vay ngân hàng và trái phiếu đã được sử dụng hết, tiến độ giải ngân phần tiền còn lại phụ thuộc vào nhu cầu góp vốn tại các dự án hạ tầng. Báo cáo của Becamex IJC chưa nêu thời điểm hoàn tất giải ngân toàn bộ số vốn này.

Lợi nhuận quý III giảm 47%, hàng tồn kho vượt 6.100 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Becamex IJC ghi nhận doanh thu thuần đạt 156,09 tỷ đồng, giảm khoảng 77% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm xuống 97,6 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp vẫn giảm khoảng 82%, còn 58,49 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh lên 24,48 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng khoảng 55%, đạt 23,89 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm khoảng 85%, còn 8,67 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khoảng 13%, lên 21,26 tỷ đồng.

Hoạt động liên doanh, liên kết mang về khoản lợi nhuận 109,61 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Khoản thu này đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh khi doanh thu từ hoạt động chính suy giảm.

Kết thúc quý III, Becamex IJC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 140,12 tỷ đồng, giảm khoảng 53%. Lợi nhuận sau thuế đạt 134,33 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 644,55 tỷ đồng, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Becamex IJC đạt 366,96 tỷ đồng, giảm khoảng 21%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 321,18 tỷ đồng, giảm khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Becamex IJC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quý III/2026 và 9 tháng đầu năm sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản Becamex IJC đạt 12.790,35 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng thêm 2.458,45 tỷ đồng, lên 6.144,92 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 67%. Khoản mục này chiếm khoảng 48% tổng tài sản doanh nghiệp.

Cùng thời điểm, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 815,78 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 686,83 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 833,14 tỷ đồng, xuống còn 92,27 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng khoảng 44%, đạt 1.105,72 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Becamex IJC đạt 4.748,90 tỷ đồng, tăng hơn 2.480 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng khoảng 109%. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 727,82 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 1.254,99 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 1.982,81 tỷ đồng, tăng khoảng 55% so với đầu năm.

Một khoản mục có biến động mạnh là phải trả người bán ngắn hạn, tăng lên 1.503,82 tỷ đồng, cao gấp hơn 18 lần đầu năm. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại cuối tháng 9 đạt 8.041,45 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 625,93 tỷ đồng.