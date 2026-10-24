Becamex IJC (IJC) giảm 47% lợi nhuận quý 3, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.000 tỷ đồng

Nguồn thu bất động sản sụt giảm, lãi từ công ty liên kết làm trụ đỡ

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đạt tổng doanh thu 174,78 tỷ đồng. Sau khi trừ 18,69 tỷ đồng các khoản giảm trừ, doanh thu thuần của doanh nghiệp ghi nhận 156,09 tỷ đồng, giảm 76,8% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm doanh thu từ mảng bất động sản kéo biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 47,9% xuống còn 37,5%. Hệ quả là lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 81,8%, tương ứng mức giảm 262,96 tỷ đồng, lùi về mốc 58,49 tỷ đồng.

Trong kỳ kế toán này, hoạt động tài chính mang về 24,48 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 10,4 lần cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng 55,4% lên mức 23,89 tỷ đồng. Điểm tích cực hỗ trợ kết quả kinh doanh đến từ việc doanh nghiệp cắt giảm 61,4% chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm được 47,64 tỷ đồng để đưa chi phí này về mức 29,93 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng 50,3%, đóng góp 109,61 tỷ đồng đã giúp Becamex IJC giữ được mức lợi nhuận sau thuế 134,33 tỷ đồng, giảm 47,2% so với quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Becamex IJC đạt 644,55 tỷ đồng, giảm 35,3% và lợi nhuận sau thuế đạt 321,18 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp thông qua kế hoạch tổng doanh thu 2.454 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 541 tỷ đồng. Sau ba quý hoạt động, công ty đã thực hiện được 59,4% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Hàng tồn kho tăng thêm hơn 2.458 tỷ đồng, gia tăng vay nợ bù đắp dòng tiền

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Becamex IJC đạt 12.790,4 tỷ đồng, tăng 23,8% (tương ứng tăng 2.457,6 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm. Biến động lớn nhất trong cơ cấu tài sản nằm ở khoản mục hàng tồn kho khi tăng tới 66,7%, tương ứng tăng thêm 2.458,4 tỷ đồng, lên mức 6.144,9 tỷ đồng và chiếm 48% tổng tài sản. Các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tiếp theo bao gồm đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.356,6 tỷ đồng (chiếm 18,4%), tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.198 tỷ đồng (chiếm 9,37%), cùng các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 815,8 tỷ đồng (chiếm 6,4%).

Việc gia tăng quy mô hàng tồn kho tác động trực tiếp đến lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Becamex IJC ghi nhận mức âm 1.029,4 tỷ đồng, trái ngược với con số dương 270,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Dữ liệu tài chính cho thấy doanh nghiệp từng trải qua hai năm liên tiếp có dòng tiền kinh doanh thâm hụt, lần lượt âm 796,9 tỷ đồng vào năm 2024 và âm 232,26 tỷ đồng vào năm 2025. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư trong 9 tháng đầu năm nay cũng ghi nhận mức âm 510,23 tỷ đồng.

Để cân đối nguồn lực và bù đắp sự thâm hụt của dòng tiền kinh doanh, Becamex IJC đã gia tăng huy động vốn vay, thể hiện qua dòng tiền tài chính dương 706,5 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty ở mức 1.982,8 tỷ đồng, tăng 55,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 727,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.255 tỷ đồng. Tổng quy mô nợ vay hiện tương đương 24,7% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.