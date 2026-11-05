Becamex IJC (IJC): Giải ngân gần 1.600 tỷ đồng, đổi phương án vốn sang trả nợ vay ngân hàng

Rút vốn khỏi dự án bất động sản, tăng nguồn tiền tất toán nợ vay

Báo cáo chi tiết được Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã chứng khoán IJC, Becamex IJC) công bố vào ngày 04/11/2026 cho thấy bức tranh phân bổ nguồn vốn huy động đã có sự thay đổi lớn. Tính đến đầu tháng 11/2026, doanh nghiệp đã tiến hành giải ngân tổng cộng 1.592 tỷ đồng trên tổng số 2.518 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành hơn 251,8 triệu cổ phiếu diễn ra vào cuối năm 2025. Việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền này đã được Hội đồng quản trị thông qua từ cuối tháng 11/2025.

Thay đổi lớn nhất trong kế hoạch phân bổ vốn là quyết định hủy bỏ phương án dùng nguồn tiền này để đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Sunflower II và Khu nhà ở Prince Town II. Sự điều chỉnh này tương ứng với việc cắt giảm 200 tỷ đồng và 225 tỷ đồng so với phương án ban đầu. Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ chủ động tìm kiếm và huy động từ các nguồn vốn khác để tiếp tục thực hiện hai dự án bất động sản này.

Toàn bộ số tiền được rút ra từ mảng bất động sản đã được chuyển hướng sang phục vụ mục tiêu tái cấu trúc tài chính. Ngân sách dành cho việc thanh toán nợ gốc và lãi vay ngân hàng được tăng thêm 459 tỷ đồng, đưa tổng mức phân bổ lên 676 tỷ đồng và hiện đã được giải ngân toàn bộ. Cụ thể, công ty đã tiến hành trả nợ gốc 174 tỷ đồng cho Ngân hàng Quốc tế VIB, 182 tỷ đồng cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bình Dương, 57 tỷ đồng cho Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Bình Dương, cùng với 252 tỷ đồng nợ gốc và 12 tỷ đồng tiền lãi cho Ngân hàng Quân Đội MB chi nhánh Bình Dương. Đi cùng với đó, doanh nghiệp cũng đã chi 157 tỷ đồng để thanh toán sòng phẳng các khoản nợ gốc và lãi cho lô trái phiếu mang mã IJCH2025001.

Tiến độ giải ngân hạ tầng và áp lực từ nợ vay ngắn hạn

Đối với hoạt động đầu tư dự án cơ sở hạ tầng, sự phân bổ dòng vốn cũng ghi nhận những điều chỉnh linh hoạt. Công ty quyết định tăng thêm 14 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Thủ Dầu Một và Chơn Thành, đưa tổng ngân sách dành cho dự án này lên mức 279 tỷ đồng. Trái lại, nguồn vốn dự kiến rót vào siêu dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh lại bị cắt giảm 47 tỷ đồng, lùi xuống mức 692 tỷ đồng.

Tiến độ giải ngân cho các dự án giao thông và khu công nghiệp đang được thực hiện bám sát kế hoạch đề ra. Tính đến nay, công ty đã giải ngân 517 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Khu công nghiệp Becamex Bình Phước và chi trả các khoản nợ vay liên quan. Với mảng giao thông, IJC đã giải ngân 200 tỷ đồng góp vốn thực hiện đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và 42 tỷ đồng cho dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Thủ Dầu Một và Chơn Thành. Khối lượng tiền mặt hơn 926 tỷ đồng chưa sử dụng hiện đang chờ được tiếp tục giải ngân theo đúng tiến độ thực tế thi công của các dự án.

Nhu cầu đẩy mạnh việc giảm nợ vay diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải đối diện với áp lực lớn từ các khoản vay chuẩn bị đáo hạn. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 cho thấy tổng dư nợ vay tài chính của IJC tại thời điểm cuối kỳ đã đạt mức 1.692 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 42% so với thời điểm đầu năm. Điểm đáng quan tâm là dư nợ vay ngắn hạn đã vọt lên mốc 728 tỷ đồng, cao gấp 8,5 lần so với đầu năm. Sự gia tăng này xuất phát từ việc có tới 437 tỷ đồng nợ dài hạn đã đến hạn phải trả và công ty phát sinh thêm 396 tỷ đồng tiền vay mới trong kỳ. Dư nợ vay dài hạn cũng nhích nhẹ lên mức 1.255 tỷ đồng. Gánh nặng nợ vay phình to đã trực tiếp đẩy chi phí lãi vay trong quý 3 tăng vọt 96% so với cùng kỳ năm trước, chạm mức 18 tỷ đồng.