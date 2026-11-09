Becamex IJC đảm nhận một phần gói thầu dự án Vành đai 4 TP HCM

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Công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 9/11, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) cho biết HĐQT đã thông qua dự thảo hợp đồng thi công gói thầu VĐ4-XL02 thuộc dự án Vành đai 4 TP HCM.

Theo nghị quyết, gói thầu có tổng giá trị theo dự thảo hợp đồng hơn 1.720,3 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí dự phòng và thuế VAT 10%. Trong đó, phần việc của IJC trị giá hơn 684 tỷ đồng, còn CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đảm nhận hơn 1.036 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM, đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn (giai đoạn 1), có phạm vi thi công từ Km104+700 đến Km111+950,69, tương đương khoảng 7,25 km.

Trong liên danh nhà thầu, IJC phụ trách thi công đoạn tuyến từ Km104+700 đến Km108+200, cầu vượt ĐT.748, hầm chui dân sinh tại Km107+334 cùng hệ thống điện trung thế và trạm biến áp. CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đảm nhận đoạn tuyến còn lại từ Km108+200 đến Km111+950,69, cùng các hạng mục cầu vượt ĐH.609, cầu vượt ĐT.744 và hệ thống chiếu sáng, điện trung thế.

Toàn bộ gói thầu dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2028. HĐQT IJC giao Tổng giám đốc Trịnh Thanh Hùng đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo nội dung đã thông qua.

CTCP Đường Vành đai 4 TP HCM, đơn vị được xác định là chủ đầu tư trong dự thảo hợp đồng, cũng là doanh nghiệp mà IJC đang góp vốn. Trong năm 2025, IJC đã góp 36 tỷ đồng vào doanh nghiệp dự án này. Theo Nghị quyết HĐQT ngày 10/4/2026, IJC tiếp tục thông qua phương án góp vốn đợt 2 với giá trị gần 199,7 tỷ đồng. Sau đợt góp vốn, tỷ lệ sở hữu của IJC tại doanh nghiệp là 36%.

Theo Báo cáo thường niên 2025, IJC dự kiến góp tổng cộng 1.078 tỷ đồng vào dự án Vành đai 4 TP HCM trong năm 2026.

Dự án đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 47,45 km, tổng mức đầu tư hơn 11.743 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Đây là hình thức nhà đầu tư xây dựng công trình, tổ chức kinh doanh, khai thác trong thời hạn hợp đồng trước khi chuyển giao cho Nhà nước. Giai đoạn một được đầu tư với quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.