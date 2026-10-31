Becamex IDC gánh hơn 26.000 tỷ đồng nợ vay, lợi nhuận suy giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt khoảng 2.591 tỷ đồng, giảm 53,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 886,4 tỷ đồng, giảm 60,9%. Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 22,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm Becamex IDC giảm hơn 60% so với cùng kỳ.

Riêng quý III, tình hình có phần tích cực hơn khi doanh thu đạt khoảng 941 tỷ đồng, tăng 13,6%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 579,3 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sự phục hồi lợi nhuận trong quý không hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đáng chú ý, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết trong 9 tháng đạt hơn 1.439 tỷ đồng. Riêng quý III, khoản thu nhập này đạt khoảng 706,8 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ.

Theo các số liệu được công bố, nếu loại trừ phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết, kết quả trước thuế của Becamex IDC trong 9 tháng có thể chuyển sang trạng thái thua lỗ khoảng 644 tỷ đồng. Điều này cho thấy lợi nhuận hợp nhất đang phụ thuộc đáng kể vào đóng góp từ các khoản đầu tư bên ngoài.

Trong khi đó, chi phí lãi vay tiếp tục tạo sức ép. Chi phí đi vay ghi nhận trong kỳ tăng gần 30%, lên khoảng 1.255 tỷ đồng, tương đương phần lớn lợi nhuận gộp mà doanh nghiệp tạo ra.

Tại ngày 30/9/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt khoảng 26.259 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn chiếm phần lớn, với hơn 20.673 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng âm khoảng 2.615 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức âm gần 393 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lượng tiền và tương đương tiền giảm còn khoảng 1.063 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân cần lưu ý là lượng vốn lớn đang nằm trong hàng tồn kho và các khoản phải thu. Tại cuối quý III, hàng tồn kho của doanh nghiệp lên gần 23.497 tỷ đồng, trong khi phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt gần 5.786 tỷ đồng.

Đối với doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp và đô thị như Becamex IDC, hàng tồn kho lớn có thể gắn với chi phí đầu tư hạ tầng, đền bù và giải phóng mặt bằng tại các dự án. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa những khoản đầu tư này thành doanh thu và dòng tiền còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, thu hút khách thuê và bàn giao sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, khả năng thu hồi công nợ, đẩy nhanh khai thác quỹ đất và cải thiện dòng tiền sẽ là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong các quý tiếp theo.

Áp lực vốn cũng thể hiện qua kế hoạch huy động trái phiếu của doanh nghiệp. Trong tháng 10/2026, Becamex IDC thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý, lãi suất cố định trong bốn kỳ tính lãi đầu tiên lên tới 12,5%/năm. Số tiền thu được dự kiến dùng để cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng hiện hữu.

Trước đó, doanh nghiệp đã huy động thành công 710 tỷ đồng trái phiếu trong giai đoạn cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026. Ngày 15/9, Becamex IDC cũng thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi để tất toán một lô trái phiếu đến hạn.

Việc liên tục huy động vốn để cơ cấu các khoản vay cho thấy nhu cầu quản trị nghĩa vụ tài chính của Becamex IDC đang khá lớn. Dù phát hành trái phiếu có thể giúp doanh nghiệp kéo dài kỳ hạn nợ, mức lãi suất 12,5%/năm vẫn đặt ra bài toán về chi phí vốn, nhất là khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trực tiếp đang suy giảm.

Một yếu tố khác cần theo dõi là định hướng cơ cấu vốn Nhà nước tại Becamex. Theo kế hoạch được công bố, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp dự kiến giảm từ 95,44% xuống trên 65% trong giai đoạn 2026-2030. Nếu triển khai, quá trình này có thể tác động đến cơ cấu cổ đông và triển vọng huy động vốn của doanh nghiệp.

Trên thị trường, cổ phiếu BCM cũng trải qua giai đoạn điều chỉnh đáng kể. Sau phiên tăng lên 41.650 đồng ngày 23/10, cổ phiếu này liên tục đi xuống và kết thúc phiên 30/10 ở mức 38.400 đồng, tương đương giảm khoảng 7,8% sau năm phiên giảm liên tiếp. So với mức giá đầu năm, thị giá đã giảm khoảng 35%.