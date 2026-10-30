Becamex IDC (BCM): Lợi nhuận 9 tháng giảm sâu, gánh nặng nợ vay vượt 26.000 tỷ đồng

Lợi nhuận 9 tháng lao dốc và tiến độ hoàn thành kế hoạch chậm trễ

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 940,99 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 579,3 tỷ đồng, tăng 37,1%. Sự tăng trưởng lợi nhuận này được dẫn dắt trực tiếp bởi khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 706,79 tỷ đồng, tăng 33,4%. Kết quả này đã bù đắp cho sự sụt giảm của biên lợi nhuận gộp từ 61,6% xuống 57,7%, cùng sự gia tăng của chi phí tài chính lên 373,48 tỷ đồng và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp lên 362,09 tỷ đồng.

Mặc dù quý III ghi nhận những chỉ số tích cực, bức tranh chung 9 tháng đầu năm 2026 của Becamex IDC lại bộc lộ nhiều khó khăn. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty chỉ đạt 2.590,89 tỷ đồng, sụt giảm 53,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm mạnh 60,9%, ghi nhận ở mức 886,4 tỷ đồng. Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Becamex IDC đã thông qua kế hoạch doanh thu 10.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.883 tỷ đồng. Với kết quả thu về, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 22,8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, tạo áp lực rất lớn cho hoạt động kinh doanh trong quý cuối cùng.

Áp lực thâm hụt dòng tiền và khối nợ vay phình to

Đi kèm với kết quả kinh doanh sa sút, chất lượng dòng tiền của Becamex IDC tiếp tục là một điểm nghẽn lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận mức âm 2.614,97 tỷ đồng, trầm trọng hơn rất nhiều so với mức âm 392,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Dữ liệu tài chính cho thấy doanh nghiệp này đã trải qua chuỗi thời gian dài thâm hụt dòng tiền hoạt động, cụ thể năm 2023 âm 3.150,64 tỷ đồng, năm 2024 âm 645,57 tỷ đồng và năm 2025 âm 222,93 tỷ đồng. Để duy trì thanh khoản, công ty phụ thuộc vào dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.126,69 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư dương 201,8 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Becamex IDC đạt 63.450,3 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản chủ yếu nằm ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn với 25.360,8 tỷ đồng, chiếm 39,97% và hàng tồn kho với 23.496,7 tỷ đồng, chiếm 37,03%. Việc thiếu hụt dòng tiền kinh doanh cốt lõi đã đẩy quy mô nợ vay của doanh nghiệp lên mức báo động. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 9,7% so với đầu năm, chạm mức 26.259,4 tỷ đồng. Con số này vượt qua quy mô vốn tự có khi tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu lên tới 114,1%, trong đó nợ vay dài hạn chiếm tỷ trọng lớn với 20.672,6 tỷ đồng.