Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group, HoSE: BCM) vừa công bố kết quả phát hành riêng lẻ lô trái phiếu mã BCML12601 với tổng giá trị 710 tỷ đồng. Lô trái phiếu gồm 7.100 đơn vị với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành từ ngày 28/8 và hoàn tất vào 15/9/2026 trong kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 28/8/2029). Theo dữ liệu trên hệ thống trái phiếu của HNX, BCML12601 có lãi suất phát hành 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng và hiện lưu hành toàn bộ.

Đáng chú ý, BCML12601 là lô trái phiếu có tài sản bảo đảm. Theo VIS Rating, tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 49 lô đất thuộc dự án Thành phố mới Bình Dương của Becamex.

Tại thời điểm 2/7/2026, tổng giá trị tài sản bảo đảm được định giá khoảng 1.000 tỷ đồng, tương đương 143% giá trị gốc trái phiếu. Becamex có trách nhiệm duy trì tỷ lệ bảo đảm tối thiểu 143% trong suốt kỳ hạn trái phiếu, đồng thời phải bổ sung tài sản bảo đảm hoặc mua lại trái phiếu nếu tỷ lệ này bị vi phạm.

Nguồn tiền từ BCML12601 được dự kiến sử dụng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hiện hữu, trong đó có các khoản vay tại BIDV Chi nhánh Bình Dương và VietinBank Chi nhánh Đồng Nai. Theo VIS Rating, việc phát hành nhằm kéo dài kỳ hạn nợ trung bình và giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn.

Becamex huy động 710 tỷ đồng qua lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm (Ảnh: Becamex Group).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Becamex đang xử lý danh mục trái phiếu hiện hữu. Ngày 17/8, doanh nghiệp công bố kết quả mua lại trước hạn lô BCMH2427003; sau đó ngày 19/8 công bố nghị quyết sửa đổi phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2026.

Bên cạnh đó, điều kiện BCML12601 cho phép Becamex mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận. Doanh nghiệp có thể đề nghị mua lại vào bất kỳ thời điểm nào bằng phương thức và mức giá phù hợp quy định pháp luật, trong khi người sở hữu có quyền quyết định việc bán lại trái phiếu.

Trái phiếu cũng phải được mua lại bắt buộc trong một số trường hợp như doanh nghiệp vi phạm quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu mà không thể khắc phục, thực hiện không đúng phương án phát hành hoặc xảy ra sự kiện vi phạm theo các điều kiện trái phiếu.

Theo VIS Rating, BCML12601 được xếp hạng tín nhiệm A với triển vọng ổn định. Khả năng thực hiện nghĩa vụ trái phiếu của Becamex được dự kiến dựa trên dòng tiền từ cho thuê đất khu công nghiệp, bán đất đô thị và nhà ở, cùng cổ tức và lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết.