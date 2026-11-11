Becamex huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ ngân hàng

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 1.200 tỷ đồng, nâng tổng giá trị huy động qua kênh này từ đầu năm lên 1.910 tỷ đồng.

Theo công bố, lô trái phiếu mã BCML12602 gồm 12.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu được phát hành ngày 21/10/2026, có kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 21/10/2029.

Lô trái phiếu có lãi suất cố định 12,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo phương án sử dụng vốn, Becamex IDC dự kiến dành 314 tỷ đồng thanh toán khoản vay tại BIDV và 886 tỷ đồng trả nợ VietinBank. Các khoản vay này có thời hạn từ 11-12 tháng tại BIDV và 12 tháng tại VietinBank, với mục đích ban đầu là bổ sung vốn lưu động. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý IV/2026.

Phương án sử dụng vốn thu được từ trái phiếu của Becamex (Ảnh: BCM).

Trước đó, ngày 28/8, doanh nghiệp cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCML12601 trị giá 710 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/8/2029.

Hoạt động huy động vốn diễn ra trong bối cảnh dư nợ vay của Becamex IDC tiếp tục tăng. Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp đạt 26.259,4 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.311,5 tỷ đồng.

Khoản mục này tương đương 114,1% vốn chủ sở hữu, trong đó nợ vay ngắn hạn là 5.586,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn ở mức 20.672,6 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2026, Becamex IDC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 579 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này chưa bù đắp được mức giảm trong nửa đầu năm.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của doanh nghiệp đạt 2.590,9 tỷ đồng, giảm 53,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 886,4 tỷ đồng, giảm 60,9%.

Năm 2026, Becamex IDC đặt mục tiêu doanh thu 10.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.883 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 25,3% kế hoạch doanh thu và 22,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Một chỉ tiêu đáng chú ý khác là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền này âm 2.615 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức âm 392,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư dương 201,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.126,7 tỷ đồng.