Chiều 23/11, Tiểu ban Nghiên cứu phát triển, Ban Đô thị và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, các sở, ban, ngành tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM”.

Tại tọa đàm, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đang đứng trước cơ hội phát triển có tính chiến lược.

Theo ông, để duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng góp chung vào tăng trưởng của cả nước, TP.HCM không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng theo chiều rộng mà phải chuyển hướng mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mô hình mẫu về phát triển khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo

Lãnh đạo TP.HCM cho biết thông qua tọa đàm, thành phố mong muốn nhận được các hiến kế, phản biện xoay quanh khung pháp lý mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại tọa đàm Phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM, chiều 23/11. Ảnh: BTC.

Ông đặt vấn đề làm thế nào vừa đảm bảo cụ thể hóa quy định của Luật Phát triển đô thị, vừa đủ độ linh hoạt và hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược cùng các tổ chức nghiên cứu tầm cỡ quốc tế; bên cạnh đó làm sao phát huy tối đa giải pháp phân cấp, phân quyền cho thành phố, hạn chế phát sinh các khâu, các bước trung gian không cần thiết.

Đồng thời, cần thiết kế lộ trình huy động sự tham gia, kết nối ngay từ sớm giữa Nhà nước - Nhà trường - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp để đưa quy hoạch thành sản phẩm đóng góp trực tiếp vào GRDP thành phố.

Với 30 năm phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ, 10 năm tập trung xây dựng hạ tầng khoa học công nghệ, cùng với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ông Phạm Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex cho biết doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng với thành phố, tiếp tục đầu tư hạ tầng khoa học công nghệ, mở rộng mạng lưới hợp tác với các viện, trường và đối tác quốc tế; kết nối các nhà đầu tư chiến lược và các nhà cung ứng về thành phố; tích hợp cùng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về đô thị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Cam kết này được cụ thể hóa qua dự án đô thị khoa học công nghệ phía bắc TP.HCM tại phường Bình Dương mà doanh nghiệp đang phát triển.

Theo Becamex, việc phát triển Khu đô thị khoa học công nghệ phía bắc TP.HCM được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển siêu đô thị TP.HCM, gắn kết chặt chẽ với chương trình và kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, tái cấu trúc công nghiệp, phát triển khoa học công nghệ và huy động nguồn lực.

Doanh nghiệp kiến nghị thành phố tập trung triển khai đồng bộ 4 chương trình đột phá. Trong đó, Becamex đã chủ động đề xuất, thực hiện các dự án trọng điểm đột phá phát triển hệ thống giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt; dịch chuyển công nghiệp theo mô hình “Nơi đi - Nơi đến”; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cụ thể, Becamex đang chuẩn bị để cuối năm nay, đầu năm 2027 khởi công tuyến metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (MTR01); và trong năm 2027, khởi công tuyến đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Ông Phạm Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex. Ảnh: BTC.

Bên cạnh metro, doanh nghiệp cũng chuẩn bị các khu công nghiệp tiếp nhận giai đoạn đầu với tổng quy mô 3.641 ha; quỹ đất và hạ tầng tại các khu vực tiếp nhận trước khi thực hiện di dời, bảo đảm quá trình tái cấu trúc công nghiệp có lộ trình, không làm gián đoạn sản xuất và gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, nhà ở và hạ tầng xã hội; tạo nền tảng để thành phố chủ động thực hiện chương trình di dời, tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp.

Becamex cũng triển khai các dự án trọng điểm nhằm hình thành chuỗi liên kết đào tạo - nghiên cứu - thử nghiệm - đổi mới sáng tạo - sản xuất - thương mại hóa, tạo nền tảng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và các trung tâm R&D trong nước, quốc tế.

“Becamex tin tưởng rằng đô thị khoa học công nghệ phía bắc TP.HCM sẽ trở thành mô hình mẫu về phát triển khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo, đồng thời là động lực tăng trưởng mạnh, tăng trưởng nhanh, tăng trưởng lâu dài cho TP.HCM”, lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh.

Không gian phát triển theo hướng liên kết đa cực

Phát biểu kết luận tọa đàm, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, cho biết phát triển Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải gắn với Nghị quyết số 9-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu kết luận tại Tọa đàm. Ảnh: BTC.

Theo ông, vấn đề cốt lõi là chuyển kết quả nghiên cứu thành mô hình phát triển, cơ chế chính sách và nhiệm vụ cụ thể. Qua đây, người đứng đầu HĐND TP.HCM đề nghị thống nhất nhận thức, xác định đúng bản chất và mục tiêu phát triển mô hình Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, liên kết đa cực, phát huy lợi thế và bảo đảm tính đồng bộ.

Bên cạnh đó, TP.HCM cần đổi mới phương thức quản trị, hoàn thiện thể chế và cơ chế, chính sách để mô hình vận hành hiệu quả; lấy phát triển năng lực công nghệ, liên kết nghiên cứu với doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu làm trọng tâm.

Song song là đổi mới phương thức huy động, phân bổ nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xác định rõ bộ tiêu chí, lộ trình, nhiệm vụ ưu tiên và trách nhiệm tổ chức thực hiện; cơ chế công nhận, chuyển tiếp Đề án đã được phê duyệt.

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh mô hình phát triển Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự tạo động lực đổi mới tăng trưởng; chính sách phải thúc đẩy sáng tạo nhưng minh bạch, có điều kiện, kiểm soát rủi ro, không để phát triển lệch sang bất động sản; mọi định hướng phải có nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả đo lường được.

"Thành công phải được chứng minh bằng năng lực công nghệ, sản phẩm thương mại hóa và giá trị thực chất mang lại cho doanh nghiệp, người dân và thành phố", ông Minh nhấn mạnh.