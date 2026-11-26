Tòa nhà văn phòng WTC Tower của Becamex ở phường Bình Dương, TP HCM. Ảnh minh họa: BCM

Becamex Group (HoSE: BCM) vừa điều chỉnh thời hạn góp 180 tỷ đồng vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước sang quý 4/2026, thay vì trước ngày 30/9 như kế hoạch ban đầu. Quyết định được HĐQT doanh nghiệp thông qua ngày 25/11.

Việc điều chỉnh được Becamex Group xem xét trên cơ sở Thông báo đăng ký mua cổ phần theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Becamex Bình Phước ngày 29/10 và tờ trình của tổng giám đốc ngày 17/11. Tuy nhiên, nghị quyết không nêu cụ thể nguyên nhân thay đổi thời gian góp vốn.

Đây là khoản góp vốn thuộc đợt 2 trong phương án tăng vốn tại Becamex Bình Phước. Theo quyết định mới, các nội dung khác của phương án được thông qua ngày 28/9 vẫn giữ nguyên.

rước đó, Becamex Group dự kiến góp thêm gần 270 tỷ đồng vào Becamex Bình Phước, tương đương 26,63 triệu cổ phần, chia làm 2 đợt.

Trong đó, đợt một, BCM dự kiến góp 86,34 tỷ đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Becamex Bình Phước thanh toán cổ tức năm 2025. Đợt 2 có giá trị 180 tỷ đồng, với thời hạn ban đầu là trước ngày 30/9/2026.

Sau khi hoàn tất phương án góp vốn, tổng giá trị phần vốn góp của Becamex Group tại Becamex Bình Phước dự kiến đạt khoảng 1.345,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 40%.

Theo phương án tăng vốn được công bố trước đó, Becamex Bình Phước dự kiến nâng vốn điều lệ từ 2.698,38 tỷ đồng lên 3.364,2 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 665,87 tỷ đồng. Trong đó, ngoài khoản vốn dự kiến góp thêm từ BCM, phần tăng vốn còn lại sẽ do các cổ đông khác thực hiện.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước là doanh nghiệp gắn với dự án Khu công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, khu công nghiệp này có quy mô quy hoạch 1.993 ha, tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng hơn 2.932 tỷ đồng.

Việc Becamex Group tiếp tục triển khai phương án góp vốn tại Becamex Bình Phước diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ, qua đó bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển hạ tầng.