Becamex Group huy động 710 tỷ đồng, dùng phần lớn để trả nợ ngân hàng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 28/8 đến 15/9/2026, Becamex Group đã phát hành 7.100 trái phiếu mã BCML12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 710 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2029. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được chào bán tại thị trường trong nước.

Phát hành 710 tỷ đồng để cơ cấu nợ

Lãi suất của lô BCML12601 được xác định theo phương thức kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên áp dụng mức 11%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất ở tại đô thị cùng toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến các quyền sử dụng đất có tổng diện tích 80.959,9 m² thuộc sở hữu của Becamex Group. Tổng giá trị tài sản thế chấp được định giá hơn 1.016 tỷ đồng. Theo phương án phát hành, toàn bộ 710 tỷ đồng thu được sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của Becamex Group.

Như vậy, dòng tiền từ lô trái phiếu mới chủ yếu được sử dụng để thay đổi cơ cấu nguồn vốn, thay vì bổ sung cho các dự án đầu tư mới.

Vừa tất toán lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, ngày 15/9, Becamex Group đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi, qua đó hoàn tất nghĩa vụ đối với lô trái phiếu BCMH2126005. Lô trái phiếu này gồm 2,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của 7 lô/thửa đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), với tổng giá trị được định giá hơn 3.911 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá tháng 8/2021.

Nguồn vốn từ lô BCMH2126005 trước đó được Becamex Group sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Việc tất toán lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng diễn ra gần thời điểm doanh nghiệp phát hành lô BCML12601 trị giá 710 tỷ đồng. Nếu xét riêng hai giao dịch này, Becamex Group vừa hoàn tất một nghĩa vụ trái phiếu lớn, đồng thời thiết lập một nguồn vốn mới với mục đích chủ yếu là cơ cấu các khoản vay ngân hàng.

Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng cùng giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 890,9 tỷ đồng, giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 211,1 tỷ đồng, giảm 85,6%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Becamex Group đạt hơn 1.661,8 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 320,5 tỷ đồng, giảm 82,6%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Becamex Group đạt gần 62.605,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ phải trả ở mức gần 40.152,3 tỷ đồng, tăng 7,2%.